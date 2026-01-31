La Policía Nacional despliega un amplio dispositivo de seguridad para el Elche CF - FC Barcelona

La Policía Nacional ha desplegado este domingo un amplio dispositivo especial de seguridad con motivo del partido Elche CF y el FC Barcelona en el estadio Martínez Valero.

El encuentro, que ha comenzado a las 21:00 horas, se ha iniciado sin incidentes reseñables gracias al operativo diseñado para garantizar la seguridad tanto en el interior del estadio como en sus alrededores.

En el dispositivo han participado cerca de un centenar de indicativos de la Policía Nacional, con la intervención de unidades especializadas como la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos, TEDAX, la Unidad de Medios Aéreos, así como efectivos de las Brigadas de Información y de Seguridad Ciudadana.

El objetivo principal del operativo ha sido velar por la seguridad de los asistentes y mantener el orden público durante la celebración del encuentro, que ha transcurrido con normalidad en sus primeros compases.