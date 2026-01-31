Cultura prepara un plan para las salas islámicas del MAHE medio año después de su clausura

Material de época islámica almacenado para dar protagonismo a obras de autores en salas temporales. Es la realidad que se respira desde hace medio año en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) después de la última rehabilitación en el Palacio de Altamira con la que se cambió el discurso de la infraestructura. Tras las obras, que se dilataron por más de un año y medio, y que concluyeron el pasado verano, las salas X, XI y XII por las que se accedía desde el Patio de Armas se reconvirtieron, con lo que pasaron de ser permanentes a temporales.

El Ayuntamiento optó entonces por almacenar de forma provisional todas las piezas dedicadas a la etapa islámica, en el sótano, así como fotografías que mostraban la evolución de la ciudad desde la torre del Duque, en aras de en un futuro próximo volver a exhibirlas. La concejala de Cultura, Irene Ruiz confirma que se está redactando un plan museológico, a cargo del director de Museos, Miguel Pérez, que daría las pautas para recuperar el peso que tenían las exposiciones permanentes antes de las obras.

Almacenes

El documento también detallaría qué necesidades hay para asegurar la preservación de las piezas cuando estén cara al público, teniendo en cuenta que desde el propio departamento municipal reconocen que hasta ahora los fondos están más seguros en almacenes internos del MAHE, por recomendación de los técnicos, ya que las dependencias en las que se encontraban tenían humedades y filtraciones antes de la reforma y había vitrinas que no presentaban un óptimo estado de conservación.

Con lo cual, la memoria vendría a aclarar cómo se tendrían que adaptar los espacios y qué elementos serían necesarios para una correcta presentación al visitante. Desde Cultura trasladan que hay asignada una partida de 150.000 euros para proyectar nuevos expositores y vitrinas así como adecentar la sala temporal que se habilitaría para el recorrido islámico. La estancia elegida sería sobre la que desde octubre se asienta la exposición «De la reforma al Dogma: La Festa en temps de canvi», que se desmontará en marzo. Cuando las instalaciones queden despejadas se evaluará exactamente cómo enfocar la reconversión a sala permanente, y ya anticipan a nivel municipal que podría aumentar un 20% la colección visible con el reto de darle más relevancia al pasado islámico.

Pérdida de relato

Las consecuencias que trajo la adecuación del museo para adaptarse a las nuevas condiciones de accesibilidad y seguridad fue muy cuestionada por expertos en Patrimonio que entonces reprobaron que el museo había perdido relato histórico para, en contraposición, albergar muestras temporales como la del artista Eusebio Sempere, que estuvo activa desde agosto hasta hace unos días. Aunque estaba previsto que la exposición cedida por la Fundación Mediterráneo solamente estuviese hasta noviembre, finalmente se alargó hasta enero por petición de una compañía teatral que le realizó un homenaje al escultor. Desde Cultura aseguran que hay confirmada otra exposición en algo más de un mes, sin entrar en más detalles.

Uno de los paneles de la exposición sobre videojuegos en Elche / Matías Segarra

En cuanto a aquel anuncio del ex president de la Generalitat Carlos Mazón de que el Palacio de Altamira recibirá cinco obras del pintor José María López Mezquita, cedidas por la Hispanic Society of America, desde el bipartito volvieron a trasladarle la petición a la nueva consellera de Cultura, Carmen Ortí, que con motivo de su visita a la ciudad reafirmó el compromiso y señaló que sólo falta la firma de los convenios.

Arte contemporáneo

Cuestión a parte es el Museo de Arte Contemporáneo de Elche (MACE) que lleva seis años cerrado y la concejalía descarta que la reforma se vaya a acometer este año porque no se ha dispuesto una partida en las cuentas municipales. Hace meses el bipartito aseguraba que existía una memoria valorada que cifraba en unos 250.000 euros las actuaciones pendientes tanto para reparar problemas de filtraciones como la climatización. Para la sala de exposiciones temporales sí que se contemplan este ejercicio 30.000 euros para cubrir el mantenimiento necesario entre cada montaje y desmontaje.