Detenidos tras cambiar las cerraduras para echar a dos inquilinos que tenían alquiladas habitaciones en Elche

En un caso porque, al parecer, constaban impagos del alquiler mensual. En otro, porque se alegaba que se habían incumplido las condiciones del contrato de arrendamiento, que prohibía la presencia de menores, y la mujer había tenido un bebé. El asunto es que en una situación y en la otra el gestor inmobiliario de un negocio situado en el centro de Elche, junto a otro hombre que le ayudó, decidió tirar por la calle de en medio, les dijo que tenían que abandonar la casa por labores de fumigación, y aprovechó para cambiar las cerraduras y, de este modo, poder echar a ambos inquilinos. Una actuación que, sin embargo, les salió cara al empleado de la inmobiliaria y a su "ayudante". Hasta el punto de que han acabado detenidos por los agentes de la Policía Nacional de Elche por coacciones, robo con fuerza y allanamiento de morada.

Primera denuncia

Todo comenzó cuando hace ahora un par de meses llegó la primera denuncia a la Comisaría ilicitana. La víctima denunciaba que había firmado un contrato con una inmobiliaria en marzo para alquilar una habitación. Sin embargo, en noviembre, un trabajador del negocio se personó en la casa diciendo que había que fumigar la vivienda y que debía estar fuera desde las nueve y media de la mañana y hasta la noche. Así pues, el inquilino se marchó, pero no se debió quedar demasiado convencido. Más que nada porque al filo del mediodía decidió regresar. La sorpresa debió ser mayúscula. Al llegar, pudo comprobar que el agente inmobiliario, en compañía de otro hombre, estaba tirando bolsas de basura al contenedor, y, entre los restos, pudo constatar que había pertenencias suyas. Su estupefacción, sin embargo, fue a más cuando se percató de que habían cambiado la cerradura de la casa.

Acusaciones de moroso

Por eso mismo, le preguntó al trabajador del local inmobiliario qué pasaba, él y su acompañante le contestaron acusándole de moroso, y empezaron a discutir, hasta que acabó llamando a la Comisaria de la Policía Nacional, y los agentes le recomendaron que presentara una denuncia. De hecho, así lo hizo, dejando constancia de que en su habitación tenía su ropa, una nevera, dinero y su documentación, y que parte de sus pertenencias acabaron en el contenedor, aunque logró recuperar algunas cosas. También testificó que había pactado el alquiler de una habitación, aunque no le habían facilitado el contrato, y que pagaba 320 euros al mes, pero adeudaba cuatro meses.

Con el bebé en el foco

Un día después, sin embargo, llegó otra denuncia a la Comisaría. En este segundo caso, se trataba de una mujer que en abril había firmado otro contrato con el mismo gestor de esa inmobiliaria para alquilar una habitación en otra vivienda, por 250 euros al mes. Dos meses después, en junio, la chica dio a luz a su bebé, y siguió en ese mismo cuarto. No obstante, en noviembre, el gestor empleó el mismo modus operandi. Le dijo que tenía que abandonar la casa para fumigar, y ella cerró su habitación con llave. En su caso, a mediodía, recibió un mensaje del agente informándole de que había resuelto el contrato por incumplimiento, porque, según lo pactado, no se permitía la presencia de menores; pero también por mal comportamiento, porque el bebé lloraba mucho; y por desavenencias con sus compañeros de piso. También se ha bía cambiado la cerradura.

El mismo gestor

Al investigar uno y otro hecho, la Policía Nacional pudo comprobar que se trataba del mismo gestor, y también se identificó al hombre que lo acompañó en el primer caso, porque, a la sazón, existían grabaciones en las que se les veía tirar las cosas del primer denunciante. Ambos fueron detenidos por coacciones, robo con fuerza y allanamiento de morada.