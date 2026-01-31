Elche cerrará el Huerto de la Coronela y reordenará la parada de bus del General

El Ayuntamiento de Elche ha diseñado un proyecto de transformación del entorno del Hospital General, centrado en el tramo de vía pública comprendido entre el centro sanitario y el Huerto de la Coronela, uno de los espacios más degradados del Palmeral histórico. La actuación persigue resolver dos problemas crónicos de la zona: los problemas de tráfico entre autobuses y ambulancias, y el uso inadecuado y la acumulación de residuos en el citado huerto de palmeras.

La parada se acaercará más hacia la comisaría de Policía Nacional. | ÁXEL ÁLVAREZ

Espacios Públicos proyecta un plan que contempla dos actuaciones principales: el cierre perimetral del huerto mediante valla cinegética y la reubicación de la parada de autobús situada junto a la puerta de Urgencias del hospital.

La primera de las intervenciones se centrará en el Huerto de la Coronela, un espacio degradado desde hace décadas y que en los últimos años ha sufrido un progresivo deterioro principalmente por acumulación de basuras. Por ello, el Ayuntamiento quiere impedir el acceso mediante vallas cinegéticas para evitar que la gente se introduzca él y así minimizar la suciedad. A su vez, este año se pretende desde el Gobierno municipal la plantación en el interior del huerto de girasoles y tagetes que embellezcan la zona, como se ha hecho en otros parques.

Este proyecto de vallado está valorado en unos 60.000 euros y el Ayuntamiento prevé sacarlo en breve a licitación.

El Huerto de la Coronela es considerado uno de los puntos más degradados del Palmeral histórico, un área donde se acumulan residuos de forma habitual y que, en ocasiones, ha sido ocupada por personas sin hogar y drogodependientes, generando problemas de insalubridad y seguridad. El cierre perimetral busca evitar accesos indebidos, frenar los vertidos y facilitar su conservación.

Cambio de la parada

La segunda actuación irá ligada directamente a la movilidad en el entorno hospitalario. El Ayuntamiento ha decidido cambiar de ubicación la actual parada de autobús situada junto a la entrada de Urgencias para reducir los problemas de congestión. La ubicación actual genera situaciones conflictivas, sobre todo cuando se juntan en el mismo punto dos autobuses. Entonces se dificulta el acceso a las ambulancias.

El Ayuntamiento va a retrasar la parada del autobús para evitar que pare cerca de la puerta de urgencias. La medida se ha consensuado con la dirección del centro sanitario.

En conclusión, el bipartito de PP y Vox pretende atajar dos problemas históricos: por un lado, los conflictos de tráfico en uno de los puntos más sensibles de la ciudad, y por otro, el uso inadecuado y la degradación del Huerto de la Coronela, un espacio protegido del Palmeral ilicitano.

Antecedentes

La actuación proyectada tiene precedentes recientes. En 2024, el Ayuntamiento organizó una batida de limpieza en el Huerto de la Coronela, dentro de un programa municipal para favorecer la conservación del Palmeral. La segunda actuación de limpieza de huertos históricos se celebró tras una primera experiencia en diciembre en el Hort de Felip.

Según informó entonces el Ayuntamiento, esta iniciativa, junto a la reforestación de palmeras, buscaba concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de conservar el Palmeral y fomentar la colaboración en su mantenimiento.

Con el cierre perimetral del Huerto de la Coronela, el Ayuntamiento de Elche aspira ahora a consolidar esa recuperación, poniendo fin a una situación de abandono que se arrastra desde hace años en uno de los entornos más sensibles del patrimonio natural ilicitano.

