Elche alcanza el récord histórico de empresas que facturan por encima de un millón de euros

El padrón del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de Elche correspondiente a 2025 confirma un máximo histórico tanto en el número de contribuyentes como en la cuota municipal recaudada, consolidando una evolución claramente ascendente del tejido económico local en los últimos once años. Según los datos oficiales del Ayuntamiento de Elche, este ejercicio se contabilizan 2.639 empresas sujetas al impuesto, que aportan un total de 5.35 millones de euros a las arcas municipales.

Las cifras reflejan un crecimiento sostenido desde 2014, con incrementos prácticamente continuos tanto en actividades económicas registradas como en ingresos, lo que evidencia el dinamismo empresarial del municipio y su capacidad para atraer y consolidar actividad económica pese a los distintos ciclos económicos atravesados durante la última década.

Evolución de contribuyentes

En 2014, el padrón del IAE en Elche estaba formado por 1.955 contribuyentes, una cifra que se ha incrementado en 684 empresas hasta alcanzar el dato actual de 2025. El crecimiento ha sido progresivo desde entonces, con aumentos moderados pero constantes en los primeros años.

En 2015 se contabilizaron 1.963 contribuyentes, cifra que ascendió a 1.975 en 2016 y superó por primera vez la barrera de los 2.000 en 2017, con 2.059 empresas. En los ejercicios siguientes se mantuvo la tendencia al alza, alcanzando 2.154 contribuyentes en 2018 y 2.235 en 2019.

Tabla con la evolución del número de contribuyentes por el IAE en Elche / INFORMACIÓN

Incremento continuado

El incremento continuó en 2020, con 2.289 empresas, y en 2021, cuando el padrón se situó en 2.313 contribuyentes, pese al contexto económico marcado por la pandemia y sus efectos sobre la actividad productiva. El único retroceso de la serie se produjo en 2022, año en el que el número de contribuyentes descendió hasta 2.155.

Sin embargo, la tendencia se recuperó con fuerza a partir de 2023, con 2.388 empresas, aumentando a 2.581 en 2024 y alcanzando finalmente las 2.639 en 2025, el valor más alto registrado hasta la fecha.

La cuota municipal del IAE ha evolucionado de forma paralela al incremento del número de contribuyentes, reflejando también el mayor volumen de actividad económica. En 2014, la recaudación ascendía a 4.226.119,61 euros, cifra que fue creciendo de manera constante durante los años siguientes.

En 2015, la cuota municipal alcanzó los 4.275.188,67 euros, y en 2016 subió hasta los 4.466.527,11 euros. El aumento se consolidó en 2017, con 4.693.414,88 euros, y se mantuvo prácticamente estable en 2018, con 4.703.119,23 euros.

El ejercicio 2019 registró un ligero ajuste, situándose en 4.655.378,96 euros, aunque en 2020 la recaudación volvió a crecer hasta los 4.924.394,16 euros, superando por primera vez los 4,9 millones. En 2021, la cuota municipal alcanzó los 4.989.367,43 euros.

Sólo un retroceso

El descenso registrado en 2022, con 4.692.010,68 euros, coincidió con la reducción puntual del número de contribuyentes, pero el repunte posterior ha sido notable. En 2023, la recaudación se situó en 4.949.188,65 euros, mientras que en 2024 se superó por primera vez la barrera de los 5 millones, con 5.104.053,52 euros.

Finalmente, 2025 marca un nuevo récord con 5.347.774 euros, lo que supone un incremento de más de 1,12 millones de euros respecto a 2014, equivalente a una subida aproximada del 27 % en once años.

La evolución del padrón del IAE pone de relieve una tendencia estructural al alza en la actividad económica de Elche, más allá de fluctuaciones coyunturales. El incremento sostenido de empresas sujetas al impuesto indica una mayor diversificación y consolidación del tejido productivo, mientras que el aumento de la cuota municipal refuerza la capacidad financiera del Ayuntamiento para sostener servicios públicos e inversiones.

Etapas de incertidumbre

Este comportamiento resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que el periodo analizado incluye etapas de incertidumbre económica, como la crisis sanitaria y sus efectos posteriores, o los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que refuerza la lectura positiva de los datos más recientes.

Con los registros de 2025, Elche se sitúa en el mejor momento de la última década en cuanto a empresas activas gravadas por el IAE, confirmando una trayectoria de crecimiento que se ha intensificado en los últimos tres ejercicios y que consolida al municipio como uno de los principales polos económicos del sur de la Comunidad Valenciana.