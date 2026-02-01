Inés Serna Orts prepara un cuadro monumental del Niño Jesús para las Clarisas

La pintora Inés Serna Ortiz, artista ilicitana con proyección internacional, atraviesa uno de los momentos más intensos y fértiles de su trayectoria. Entre viajes, exposiciones y nuevos encargos, la creadora trabaja actualmente en un cuadro de gran formato, de más de dos metros, destinado a la comunidad de las Clarisas de Elche al tiempo que prepara una obra dedicada al nuevo Papa León XIV, que se ubicará en dependencias De la Iglesia de Trevi,en Roma.

Uno de los proyectos que más ocupa ahora a la artista es un lienzo de dimensiones excepcionales, tanto que, según reconoce, «no cabe en casa». La obra, de más de dos metros de altura, está concebida para las Clarisas y parte de un cuadro inacabado de un pintor ilicitano ya fallecido, cuya autoría permanece anónima.

Encargo

Serna Orts explica que fue la madre superiora quien le habló de la pieza y del deseo de contar con un Niño Jesús. La artista recogió la obra en Navidad, en posición horizontal y con ayuda, ya que el tamaño hacía imposible su traslado de otro modo. Sin embargo, el planteamiento final ha cambiado: las religiosas le han pedido una imagen vertical, lo que ha llevado a reinterpretar la figura, que podría recordar «a un Cristo resucitado en sus inicios», aunque finalmente será un Niño Jesús.

La pintora de Elche posa junto al obispo Munilla junto al cuadro que ha pintado y el que se elaboró hace 75 años / INFORMACIÓN

La pintora subraya que respetará el fondo original del lienzo y hará convivir ambas intervenciones, aunque se verá obligada a modificar las piernas, ya que la nueva iconografía muestra al Niño con túnica hasta los pies. El objetivo es finalizar la obra para que pueda servir a la oración y la devoción, previsiblemente en la capilla del convento. El reto técnico es notable: trabajar a esa altura le obligará a pintar subida a una escalera, algo inédito para ella en formato vertical.

Artista abstracta

En paralelo al arte sacro, Inés Serna Orts continúa desarrollando su línea contemporánea. En Madrid expone con el galerista Miguel Santana Art con quien ya obtuvo el premio de Arte Abstracto en Roma. La muestra, titulada Conexiones, está teniendo una excelente acogida y podría itinerar por París y Roma, además de distintas ciudades españolas como Córdoba y Galicia.

La artista ha estado recientemente en Santiago de Compostela y mantiene una agenda activa que combina figuración, abstracción y espiritualidad, una mezcla que define su lenguaje plástico. A ello se suma su participación en el Premio Reina Sofía, organizado por la Asociación Española de Pintores y Escultores, al que se ha presentado con la obra “Tierra,agua y fuego”un acrílico de gran carga matérica, con texturas y referencias a los elementos primarios de la naturaleza.

Del Vaticano a Nueva York

La proyección internacional de Serna Orts se extiende también a Italia, donde cuenta con siete obras en Trevi, visibles en distintos espacios artísticos,en total quince obras en Roma. Si el visitante recorre iglesias y salas del país, puede encontrarse con cuadros suyos integrados con naturalidad en el entorno patrimonial.

Uno de los anuncios más recientes es el encargo de un retrato del papa León XIV, una obra que se ubicará en la sacristía, un proyecto que la artista afronta con especial ilusión. Junto a ello, trabaja en un encargo vinculado a Surinam, surgido a través de una clienta holandesa muy ligada a instituciones del país. Este proyecto la ha llevado a adentrarse en la cultura indígena, abriendo una nueva vía creativa. Con obras que han llegado a Seúl, Nueva York y ahora América del Sur, Inés Serna Orts consolida una carrera marcada por la búsqueda constante, la versatilidad y una profunda conexión entre arte, espiritualidad y territorio.