El MUPE de Elche invita a "meter las manos en la arena": Excavaciones simuladas y ciencia en familia

Que la ciencia deje de mirarse solo desde una vitrina. Es la apuesta que desde hace años viene realizando el Museo Paleontológico de Elche (MUPE), que partir de febrero reactivará su propuesta 'Mupeando', pensada para que las familias no solo observen fósiles, sino que los “excaven”, los identifiquen y los entiendan como lo haría un paleontólogo, aunque sea por unas horas.

La iniciativa recupera un formato que convierte al museo enclavado en El Raval en un espacio activo un sábado al mes, con visitas guiadas y talleres prácticos donde las colecciones del museo se transforman en punto de partida para aprender jugando. El estreno será el sábado 7 de febrero, con una de las preguntas más repetidas entre los visitantes: ¿cómo se trabaja realmente en una excavación paleontológica?

Práctica

Lejos de una charla teórica, el museo propone una excavación simulada en el aulario, donde pequeños y mayores podrán experimentar el proceso completo, que va desde la introducción sobre qué es un fósil y qué estudia la paleontología, hasta la recuperación y análisis de restos enterrados. Una experiencia pensada para despertar la curiosidad científica desde edades tempranas y, de paso, romper el mito del museo como espacio estático.

De igual forma, a lo largo del año se irán alternando talleres de identificación de minerales, actividades sobre volcanes y propuestas vinculadas a las colecciones permanentes del museo, siempre con un enfoque participativo y adaptado al público familiar. Todas las actividades requieren reserva previa a través del teléfono del museo y tienen un coste simbólico de 3 euros por participante.

Programa de los talleres del próximo 7 de febrero en el MUPE de Elche / INFORMACIÓN

Lugar vivo

Para la directora del MUPE, Ainara Aberasturi, el proyecto responde a la idea de aprovechar el fin de semana como oportunidad para acercar la ciencia y la cultura “de una manera lúdica y entretenida”. En ese sentido, subraya que el museo asume su papel no solo como espacio expositivo, sino como lugar vivo, en constante diálogo con las inquietudes de la sociedad.

Con esta sección, el museo ilicitano trata de apostar por una divulgación cercana y experiencial, donde aprender no pasa solo por mirar paneles, sino por ensuciarse las manos, hacer preguntas y descubrir que la paleontología también puede ser un plan familiar de sábado.