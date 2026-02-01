La palmera como símbolo de resistencia en Elche

A primera hora de la mañana, cuando el parque de la Escuela Infantil de Tráfico aún no ha recuperado del todo su bullicio habitual, cuatro operarios de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Elche trabajan alrededor de una palmera singular. No es una de las incluidas en el catálogo oficial del Palmeral, declarado Patrimonio de la Humanidad, pero sí un ejemplar que llama la atención desde hace años: una palmera que crece tumbada, fina, de porte medio, integrada con naturalidad entre otras muchas. Y que algunos paseantes llaman con cariño «La tumbaica» y otros «La resistente».

Esta semana, el equipo municipal de Parques y Jardines ha sustituido el tronco que la sostenía —ya deteriorado por el paso del tiempo— por otro procedente de una palmera seca. Con la ayuda de una retroexcavadora, han calzado de nuevo el ejemplar para garantizar su estabilidad y prolongar su vida. Una actuación sencilla en apariencia, pero cargada de conocimiento técnico y de respeto por la naturaleza. Y que llegaba en un momento especialmente importante, justo antes de los temibles vientos del jueves, que acabaron con la vida de, nada más y nada menos, seis palmeras, según lamentaba el alcalde de Elche , Pablo Ruz, en declaraciones a este periódico.

Un técnico jardinero del servicio municipal explica a este diario que este tipo de intervenciones son habituales en Elche. «Es una palmera datilera y muchas veces no crecen rectas porque ya nacen un poco oblicuas», señala. «Lo que se hace es aprovechar troncos de otras palmeras que se han secado o caído para hacer un apoyo y evitar que, a medida que vaya cogiendo peso y altura, se tronche».

Según el técnico municipal, hay «muchísimas palmeras así por Elche» en diversos puntos del Palmeral histórico. Recuerda, por ejemplo, «una palmera cerca del huerto de Portes Encarnades» o varios casos en el entorno del Huerto del Cura, donde incluso «se obliga al tronco a permanecer acostado, enterrándolo en tierra, hasta que llega un momento en que se deja ascender».

Este tipo de manejo demuestra que el Palmeral no es solo un conjunto monumental, sino un organismo vivo, en constante evolución, que requiere decisiones adaptadas a cada ejemplar. «No siempre se trata de enderezar o corregir, sino de acompañar el crecimiento», resume el jardinero.

El valor de lo no catalogado

Aunque la palmera del Parque de Tráfico no figure entre las singulares protegidas, su cuidado responde a la misma filosofía que rige el conjunto del Palmeral. Desde Parques y Jardines se insiste en que cada intervención busca preservar el equilibrio entre seguridad, estética y respeto por la forma natural de crecimiento.

La reciente pérdida de ejemplares históricos, como la conocida palmera Pipa de Sempere, recuerda la fragilidad de este patrimonio vegetal. Por eso, cada gesto cuenta: también el de una palmera tumbada, discreta, que sigue en pie -o casi- gracias al trabajo silencioso de quienes la cuidan cada día. Para verla sólo hay que recorrer el camino asfaltado que cruza este romántico oasis.