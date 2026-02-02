Las basuras ponen contra las cuerdas las Salinas de Santa Pola

El Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, uno de los humedales más representativos del sur de la Comunidad Valenciana, vuelve a ser escenario de preocupación ambiental. Ocho grupos ecologistas han aprovechado la celebración del Día de las Zonas Húmedas para denunciar la falta de actuación de las administraciones ante los impactos que provoca la N-332 a su paso por este espacio protegido. En particular, se refieren a los vertidos de residuos generados por los usuarios, tanto desde los vehículos que circulan por la carretera como desde los distintos puntos de parada habilitados en este tramo, donde la densidad de tráfico es especialmente elevada.

Denuncias de los colectivos

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, Talaiola – Ecologistes en Acció de Santa Pola, Margalló – Ecologistes en Acció d’Elx, Grupo Ecologista Maigmó – Ecologistes en Acció de Sant Vicent del Raspeig, El Campanà – Ecologistes en Acció de Crevillent, La Carrasca – Ecologistes en Acció d’Alcoi, Colla Ecologista d’Alacant – Ecologistes en Acció y Amig@s de Sierra Escalona recuerdan que llevan años reclamando tanto a la Generalitat Valenciana como al Ministerio de Transportes la elaboración de un plan de minimización de impactos y de integración paisajística de la N-332, contemplado por el Plan Rector de Uso y Gestión de las Salinas. Según señalan, el plan debería incluir “un protocolo de recogida de residuos en los saladares y charcas salineras que bordean esta vía”, ya que los desechos no recogidos terminan fragmentándose en microplásticos y degradando estos ecosistemas.

Retirada de papeleras y responsabilidades

Los ecologistas critican que, en lugar de tomar medidas correctivas, “el pasado mes de abril la Generalitat Valenciana retiró las cuatro papeleras existentes a lo largo de la N-332 así como el servicio adscrito a la Administración autonómica que recogía semanalmente los residuos depositados en las mismas”, justificando la decisión con que la retirada de residuos sería competencia del Ministerio de Transportes. Además, denuncian que se retiraron las papeleras situadas en las salinas de El Pinet, con el argumento de quejas de usuarios por el mal olor de las basuras.

Suciedad junto a la carretera N-332 que pasa por el parque natural de Las Salinas de Santa Pola / INFORMACIÓN

Asimismo, los colectivos recuerdan que “el Ministerio de Transportes no ha contestado un escrito solicitando la concertación de una reunión con el objetivo de informar del impacto de los residuos plásticos en los ecosistemas acuáticos y así mismo proponer medidas de amortiguación de impactos de la N-332 a su paso por el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola”.

Marcha reivindicativa y sensibilización

Para visibilizar la problemática, los grupos ecologistas han convocado una marcha lúdico-reivindicativa que recorrerá el tramo costero del Parque Natural comprendido entre Playa Lisa y la desembocadura del río Vinalopó. El objetivo es tanto reclamar medidas que mitiguen la degradación causada por la carretera como disfrutar de los paisajes y la riqueza ecológica de este sector del humedal. El recorrido se iniciará al final de la avenida Blasco Ibáñez en Playa Lisa, a las 9.30 horas del sábado 7 de febrero.

Los colectivos advierten que “los humedales son vida: cuidémoslos”, subrayando que la protección de estos ecosistemas no solo es una responsabilidad ambiental sino también un compromiso con la comunidad y el turismo sostenible de la zona. Con esta iniciativa, esperan concienciar tanto a autoridades como a ciudadanos sobre la urgencia de actuar frente a los vertidos y la degradación de uno de los entornos más valiosos de la provincia.