Carolina Román es la nueva directora de CEEI Elche y José Javier García continúa como presidente, con una junta directiva renovada

Carolina Román Calvo es la nueva directora de CEEI Elche. La elección se produjo tras un proceso de selección que contó con una decena de candidatos. La directora releva en el cargo a Joaquín Alcázar, que ha estado 35 años al frente de la entidad.

Natural de Elche, Carolina Román es graduada enNegocios Internacionales por la Universidad de Valencia, y completó parte de su formación en la “École Supérieure du Commerce Extérieur” de París, uno de los principales referentes europeos en economía y comercio global, y en la Universidad Complutense de Madrid.

En su carrera laboral ha trabajado en empresas punteras como NTT Data, Metyis, Mapfre e Inetum. Román es especialista en proyectos de consultoría de negocio y estrategia empresarial, con experiencia en campos como la innovación, la creación y desarrollo de nuevos modelos de negocio, la digitalización, experiencia de cliente y optimización de procesos.

“Creo que la entidad está bien posicionada en el ecosistema empresarial de la provincia, pero estamos convencidos de que podemos tener aún más impacto. Estoy trabajando con el equipo para establecer nuevas líneas que nos hagan crecer y aumentar nuestra ayuda a emprendedores, startups, pymes y empresas”, afirma la directora.

CEEI Elche lleva más de 35 años impulsando el emprendimiento y la innovación. Ha desarrollado y participado en multitud de programas que han favorecido la consecución de ideas de negocio en empresas, el escalado de compañías, el impulso de startups y la concienciación de la ciudadanía sobre el mundo empresarial.

“En esta etapa queremos apostar más por el fomento de la innovación. En estos tiempos de incertidumbre, innovar y buscar la diferenciación es clave para que las empresas se mantengan competitivas”, indica.

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Elche (CEEI Elche) es una asociación sin ánimo de lucro que inició su actividad en 1990, bajo el modelo de los Business & Innovation Centre (BIC) promovidos por la Unión Europea en 1984, con el fin de favorecer la creación de los Centros de Innovación difundir la cultura emprendedora y la innovación. La Asociación tiene como ámbito el territorio de la Comunitat Valenciana. Esta iniciativa europea fue desarrollada por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial e Innovación (IVACE+i).

“En las próximas semanas vamos a mantener reuniones con todos los actores del ecosistema emprendedor para identificar áreas de mejora y oportunidades de colaboración”, explica.

“El CEEI Elche tiene una vocación de colaboración y estamos abiertos a nuevos proyectos que puedan surgir con otras entidades o empresas. Nuestro objetivo es dinamizar el territorio y queremos hacerlo junto al resto de actores”, detalla.

“Trabajamos cada día para estar al tanto de las necesidades reales de los emprendedores y empresas de la zona. Cada sector tiene sus particularidades y debemos estar preparados para ofrecer un apoyo personalizado”, señala Carolina.

José Javier García sigue al frente de la presidencia de CEEI Elche

La Junta Directiva de CEEI Elche también se ha renovado. José Javier García continúa al frente como presidente de la entidad, con el objetivo de seguir reforzando el trabajo de la asociación. La Junta quiere impulsar y fomentar la innovación y el dinamismo empresarial, y la llegada de Román a la dirección es parte de esa estrategia.

El equipo que forma la Junta Directiva de CEEI Elche está formado por representantes de entidades referentes en la provincia. Queda compuesto de la siguiente forma:

José Javier García es el presidente; la Dirección General de Emprendimiento ocupa la vicepresidencia; Francisco Menargues, decano del Ilustre Colegio de Economistas, es el tesorero; y Alfonso Calero, presidente de JOVEMPA Federación, es el secretario.

La Junta la completan representantes de las siguientes entidades: IVACE+i, Diputación de Alicante, Ayuntamiento de Elche, Cámara de Comercio Industria y Navegación de Alicante, Comisiones Obreras, UGT, Universidad de Alicante, Asociación Terciario Avanzado, Universidad Miguel Hernández, Ayuntamiento de Crevillente, FUNDESEM y CEV.

Este nuevo equipo quiere consolidar a CEEI Elche como un referente de innovación, emprendimiento y crecimiento empresarial en la provincia, apostando por la colaboración público-privada y el impulso de proyectos que dinamicen la innovación el desarrollo económico sostenible en el territorio.

Con el nombramiento de Carolina Román y la renovación de la Junta Directiva encabezada por José Javier García, el CEEI Elche se adentra en una etapa decisiva, en la que busca reforzar su papel como motor de innovación en la provincia de Alicante. Comienza un periodo de impulso y transformación, en el que el centro quiere estrechar alianzas, activar nuevas oportunidades y liderar la conexión entre el ecosistema innovador y el tejido empresarial alicantino.