Una cubierta protegerá la joya romana del Portus Ilicitanus de Santa Pola

El yacimiento arqueológico del Portus Ilicitanus, en Santa Pola, afronta una nueva fase de puesta en valor y protección patrimonial con la próxima instalación de una cubierta estructural sobre el edificio público romano del siglo I d. C., descubierto en 2023 y considerado uno de los hallazgos más relevantes del enclave. La actuación irá precedida de una nueva campaña de excavación arqueológica y permitirá, además, proteger a los visitantes del calor durante los meses de verano.

La intervención, que comenzará en breve, forma parte de un proyecto impulsado por el Museo del Mar de Santa Pola y Turismo Santa Pola, y está financiado a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) con fondos europeos Next Generation, destinados a compatibilizar la conservación del patrimonio con un modelo turístico sostenible.

Cartelería oficial con una recreación de cómo quedará el yacimiento una vez sea cubierto / INFORMACIÓN

Protección del patrimonio y mejora de la visita

La futura cubierta se instalará sobre el edificio público romano localizado en el área central del yacimiento, una construcción que ha sido calificada por los especialistas como una pieza clave para comprender la función administrativa y social del antiguo puerto romano de Ilici. La estructura permitirá preservar los restos arqueológicos frente a la exposición directa al sol, la lluvia y los cambios térmicos, factores que aceleran su deterioro.

Al mismo tiempo, el proyecto incorpora una dimensión claramente orientada al público. La cubierta ofrecerá zonas de sombra que harán más confortable la visita en episodios de altas temperaturas y olas de calor, cada vez más frecuentes, facilitando así el acceso al yacimiento durante todo el año.

Fondos europeos y estrategia turística

La actuación se enmarca en la estrategia municipal de rehabilitación y dinamización del Portus Ilicitanus como recurso cultural y turístico de primer orden. La financiación a través del PSTD y los fondos Next Generation responde al objetivo de integrar patrimonio, sostenibilidad y experiencia turística, reforzando la proyección del yacimiento dentro de la oferta cultural de Santa Pola.

Desde el ámbito técnico se destaca que la intervención ha sido diseñada para respetar el entorno arqueológico, con una solución arquitectónica que no altere la lectura histórica del conjunto y que sea reversible, conforme a los criterios actuales de conservación del patrimonio.

El Portus, eje cultural en crecimiento

La instalación de la cubierta se suma a otras iniciativas recientes que han reforzado el papel del Portus Ilicitanus como espacio cultural activo. Estas acciones evidencian una apuesta continuada por la investigación, la conservación y la difusión del antiguo puerto romano, considerado uno de los enclaves arqueológicos más singulares del litoral alicantino. Con la nueva cubierta, el Portus Ilicitanus da un paso más en su consolidación como referente patrimonial, combinando rigor científico, protección del legado histórico y mejora de la experiencia para el visitante.