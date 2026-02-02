El Elche convulso de 1936 vuelve al debate en las I Jornadas de Historia Local de la UMH

El Elche que se asomaba al abismo de la Guerra Civil, el de las tensiones políticas, los incendios de iglesias y la fractura social, esobjeto de análisis y reflexión en las I Jornadas de Historia Local, organizadas por la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández, que se celebran desde hoy y durante el mes de febrero en el Aula UMH de la Plaça de Baix.

El ciclo, que coincide con el 90 aniversario del 20 de febrero de 1936, propone una mirada académica y plural a uno de los momentos más complejos de la historia contemporánea ilicitana, combinando investigación histórica, análisis documental y reflexión cultural.

Este lunes, primer ponencia

La primera de las ponencias tiene lugar hoy lunes 2 de febrero, con la intervención de Juan Martínez Leal, que abordará “La radicalización política y social de Elche durante la II República (1933-1935)”. Su exposición servirá de marco previo para entender cómo la ciudad llegó a un clima de enfrentamiento creciente, marcado por la polarización ideológica, el auge de los sindicatos, la conflictividad laboral y la tensión entre bloques políticos irreconciliables.

Juan Martínez Leal con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en 2024 / INFORMACIÓN

Ese contexto desembocaría, pocos meses después, en una de las jornadas más violentas que recuerda la historia local. El 20 de febrero de 1936, tras la victoria del Frente Popular en las elecciones generales, Elche vivió una noche de disturbios sin precedentes. Grupos exaltados asaltaron e incendiaron varios templos y edificios vinculados a la derecha política y social. La iglesia de San Juan y El Salvador quedaron completamente destruidas; Santa María y el convento de las Clarisas sufrieron graves daños. También fueron atacadas sedes como el Casino de Elche, la Cámara de la Propiedad Urbana o el Círculo Agrario Español.

La magnitud de los hechos obligó a una intervención militar. Ya entrada la noche, el capitán Antonio García Rodríguez declaró el estado de guerra en la ciudad, logrando sofocar los disturbios.

Miguel Ors analiza el 20 de febrero de 1936

Precisamente a ese episodio se dedicará la conferencia del martes 10 de febrero, a cargo de Miguel Ors Montenegro, titulada “El 20 de febrero de 1936 en Elche: evidencias e incertidumbres”. La ponencia promete revisar fuentes, desmontar lugares comunes y plantear preguntas incómodas sobre responsabilidades, relatos posteriores y vacíos documentales.

Estado en el que quedó la basílica de Santa María tras los sucesos del 20 de febrero de 1936 / INFORMACIÓN

El ciclo no se limita al conflicto político. El lunes 16 de febrero, Fernando Penalva Martínez ofrecerá una mirada distinta con “La voz perdida: el órgano de Santa María a través de la historia”, una conferencia que conecta patrimonio, memoria y destrucción, y que recuerda cómo los acontecimientos políticos también arrasaron con elementos culturales y artísticos irreemplazables.

Las jornadas se cerrarán el lunes 23 de febrero con “Literatura y el 20 de febrero. Un caso práctico”, a cargo de José Antonio Quesada Coves, que analizará cómo la literatura ha abordado —o silenciado— aquel episodio y de qué manera la palabra escrita puede convertirse en herramienta de memoria histórica.