El Hospital General de Elche convierte las resonancias infantiles en una misión espacial

El Hospital General Universitario de Elche ha puesto en marcha una iniciativa para humanizar las resonancias magnéticas en pacientes pediátricos, transformando estas pruebas diagnósticas en una simbólica misión espacial que busca reducir el miedo y la ansiedad de los niños. La acción, implantada desde principios de 2025, incluye la entrega de un carnet de astronauta personalizado a cada menor que se somete a una resonancia, especialmente a aquellos que requieren sedación.

Carnets que se regalan a los niños que son sometidos a resonancias en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

La medida, desarrollada en el propio centro sanitario ilicitano, responde a la necesidad de hacer más amable y tranquilizadora una prueba que, por su duración, el ruido del equipo y el entorno hospitalario, puede resultar estresante tanto para los pacientes más pequeños como para sus familias. En lo que va de programa, 65 niños ya han recibido este carnet tras completar la prueba.

Sala donde se realizan las resonancias pediátricas en el General de Elche, con motivos espaciales por las paredes / INFORMACIÓN

Un trabajo conjunto entre Pediatría y Radiología

Desde comienzos de 2025, el hospital realiza resonancias magnéticas a pacientes pediátricos que, por sus características clínicas, necesitan sedación. Para ello, los equipos de Pediatría y de Resonancia Magnética trabajan de forma coordinada, con el objetivo de crear una experiencia más positiva y menos intimidante.

La iniciativa parte de la pediatra Alba de Tíscar, responsable de la sedoanalgesia en procedimientos pediátricos, quien planteó la idea de convertir la máquina de resonancia en una nave espacial. De este modo, el carnet de astronauta funciona como una entrada simbólica a ese viaje imaginario que ayuda a los niños a afrontar la prueba con mayor calma.

A raíz de esta propuesta, el personal de Resonancia decoró la sala con motivos espaciales, transformando un espacio técnico en un entorno más cercano y visualmente atractivo para los menores.

El Hospital General de Elche realiza resonancias magnéticas a bebés sin necesidad de sedarles desde hace un lustro / INFORMACIÓN

Un gesto sencillo con impacto emocional

La respuesta de los pacientes ha sido positiva, tanto en niños de corta edad como en otros más mayores, que también han valorado la implicación del personal sanitario. Durante 2025, el hospital realizó aproximadamente 65 resonancias magnéticas pediátricas, todas ellas acompañadas de la entrega del carnet de astronauta.

Según ha explicado Alba de Tíscar, “Pequeños gestos como este ayudan a reducir el estrés y hacen que los niños vivan la prueba de una forma más tranquila y segura.- ha explicado Alba de Tíscar- Nuestro objetivo es seguir avanzando hacia un hospital sin dolor y más humano para los pacientes pediátricos”. La pediatra subraya que este tipo de iniciativas refuerzan la confianza del menor y facilitan el desarrollo del procedimiento.

Beneficios también para las familias

Además de mejorar la experiencia del paciente, la realización de estas pruebas en el propio Hospital General Universitario de Elche supone un beneficio añadido para las familias del departamento de salud. Hasta hace poco, los niños que necesitaban sedación debían ser derivados al Hospital General de Alicante.

Actualmente, salvo casos muy concretos, las resonancias se realizan en Elche, lo que permite evitar desplazamientos, reducir los tiempos de espera y mejorar la continuidad asistencial. Esta cercanía es especialmente valorada por las familias, que afrontan el proceso con menos carga logística y emocional.