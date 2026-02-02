Luz verde a la carrera profesional en el Ayuntamiento de Elche con incrementos salariales que irán de 1.000 a 13.200 euros anuales

Después de meses de trabajo con un algún plantón sindical de por medio, e incluso cuando a finales de la semana pasada parecía que el acuerdo podía descarrilar por el encaje que podía tener la carrera profesional en el día a día de los más de 2.000 empleados municipales, se ha acabado alcanzando el acuerdo que, ahora sí, permitirá la implantación de este protocolo en el Ayuntamiento de Elche. Un plan al que, por otra parte, obliga la ley, y que ha sido una reivindicación histórica de los sindicatos en los últimos años. La carrera profesional, en este sentido, salió adelante en la Mesa General de Negociación con los votos a favor de Sindicato Independiente (SI)-USO, UGT y CSIF, y la abstención de CC OO. Lo que permitirá es que la platilla pueda progresar en su trayectoria laboral con una mejor remuneración a través de una serie de indicadores que harán posible evaluar su labor, lo que, en última instancia, busca mejorar la eficacia y la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y, de paso, reducir el absentismo laboral. El plan se implantará de forma progresiva hasta 2030, cuando supondrá un desembolso de 10 millones de euros para las arcas municipales, con incrementos retributivos que, en función del nivel de complemento de destino asignado al puesto del trabajador y el grado de desarrollo profesional, implicarán aumentos salariales de entre 1.000 y 13.200 euros anuales. No obstante, para 2026 se aplicará una subida del 35%, para lo que se plantean 3,5 millones de euros en el presupuesto municipal de este año.

Una mesa de negociación con representantes de la Corporación municipal y de los sindicatos / INFORMACIÓN

Voluntario

Los empleados municipales podrán acogerse de forma voluntaria a la carrera profesional, para lo que se tendrá en cuenta el tiempo trabajado de forma efectiva y el tiempo que han permanecido en situación de incapacidad temporal, junto a una serie de criterios. De hecho, el reglamento aprobado por los sindicatos determina que la evaluación se estructura en cuatro áreas que “permiten valorar de forma integral la actuación del personal al servicio del Ayuntamiento”, y se apostilla que cada una de ellas “está alineada con los principios de eficacia, calidad del servicio, compromiso institucional y desarrollo profesional continuo”.

El edil de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, durante el acto de firma de la carrera profesional en Elche en noviembre. / INFORMACIÓN

Las cuatro áreas

Con estos puntos de partida, las cuatro áreas vienen delimitadas por el rendimiento y logro de resultados, en las que se valora el grado de cumplimiento de los objetivos individuales y colectivos asignados, así como la eficacia en la obtención de resultados, en coherencia con los planes municipales y las estrategias del servicio; el ejercicio y desarrollo de competencias profesionales, que evalúa el nivel de desempeño de las competencias requeridas para el puesto, diferenciando entre aquellas de carácter transversal y las específicas según el grupo profesional; la calidad e innovación en el servicio, que tiene en cuenta el grado de implicación del personal en la mejora continua de los servicios públicos, con especial atención a su participación en grupos de mejora; y la formación y transferencia de conocimientos, que mide la implicación en actividades formativas y difusión de conocimientos.

El alcalde, Pablo Ruz, durante el acto de firma de la carrera profesional en Elche en noviembre. / INFORMACIÓN

Indicadores objetivos y verificables

Al respecto, el reglamento apunta que cada factor se evaluará mediante “indicadores previamente definidos, objetivos, verificables y adecuados al puesto”, algo que se le comunicará al empleado municipal al inicio del periodo. Para ello, además, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento, la calidad de la ejecución, el impacto sobre el servicio, la iniciativa personal y la capacidad de mejora continua. No obstante, el baremo en cada área se establecerá mediante una instrucción o convocatoria específica, con diferencias en función del puesto, partiendo de la idiosincrasia que tiene cada departamento municipal. Lo que sí se descarta es introducir evaluaciones de la ciudadanía, como se anunció en febrero de 2024.

M. Alarcón

Incapacidad

Por lo que hace a la incapacidad temporal, si es por contingencias comunes, para que se pueda evaluar el desempeño del trabajo, será necesario que el trabajador cumpla al menos el 90 % de su jornada anual. Si es inferior, no se realizará la evaluación del desempeño ni se otorgará puntuación en ese bloque. Mientras, si la baja fuera por un año natural, no habrá puntuación alguna en el proceso de evaluación del desempeño en esa anualidad. Otra cosa es si se trata de contingencias profesionales o enfermedad grave: la evaluación estará en suspenso mientras siga esa situación, y el derecho a percibir el complemento se mantendrá si se cumple con la formación exigida, salvo causas de fuerza mayor, valoradas por la comisión de seguimiento.

Una mesa de negociación con representantes de la Corporación municipal y de los sindicatos / INFORMACIÓN

El concejal y los sindicatos

Para escenificar el acuerdo, el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, compareció este lunes junto a los representantes de los cuatro sindicatos con representación en la junta de personal, SI-USO, UGT, CSIF, y CC OO, que se abstuvo en la votación, y que, en esta ocasión, sí estuvo, al contrario que en la firma celebrada en el mes de noviembre, cuando rechazó suscribir el acuerdo bajo el argumento de que no aparecían todas las condiciones pactadas. Juan de Dios Navarro, de hecho, puso el acento en que el de la carrera profesional era un acuerdo “histórico”, en el que todas las partes tuvieron que ceder, aunque, posteriormente, preguntado por esas cesiones, evitó ahondar en esta cuestión. Sí subrayó que “estamos hablando del reglamento, que es una de los tres retos que tenía este equipo de gobierno, junto la estabilización, que cumplimos en 2024, y la jornada de 35 horas, que se cumplió en 2025”. El edil, además, señaló que “es un acuerdo que mejora la calidad de los servicios de prestados para toda la ciudadanía y el rendimiento de los empleados municipales en el reconocimiento de su desarrollo profesional, de manera que el personal va a ver reconocidos todos sus esfuerzos, su trayectoria y su compromiso mediante un sistema transparente y objetivo”, a través de evaluaciones anuales, para lo que se ha formado a unas 250 personas, que serán las encargadas de medir los criterios e indicadores en el desempeño de la plantilla municipal.

Ruz, de espaldas, a comienzos del mandato, reunido con los funcionarios municipales para escuchar sus demandas en el Gran Teatro / INFORMACIÓN

Dudas jurídicas

También fue razonablemente positiva la valoración de los sindicatos. Martín Alvarado, de CSIF, incidió en que “ha habido que ceder en algunas cosas en las que no estamos al 100% de acuerdo, pero, en general, el acuerdo ha sido unánime, y estamos muy satisfechos con el resultado que se ha obtenido”. Más crítica se mostró Estefanía Bertomeu, por CC OO, que subrayó las dudas que les plantea el reglamento desde el punto de vista jurídico, hasta el extremo de que lo han puesto en manos de los servicios técnicos del sindicato, por si fuera necesaria alguna modificación, y también apuntó a la ambigüedad en determinadas cuestiones, como en el caso de los permisos retribuidos, o a lo excesivo que es, a juicio de esta organización, que se hable del 90 % de la jornada anual en caso de incapacidad, o que se tenga en cuenta el complemento de destino. No obstante, y a pesar de todo eso, manifestó que “creemos que lo importante es poner la carrera profesional en marcha y seguir adelante”, de ahí que no votaran en contra.

Gobierno municipal y sindicatos del Ayuntamiento de Elche han llegado a un acuerdo económico para implantar la carrera profesional entre los funcionarios municipales / Áxel Álvarez

Brecha salarial

También celebraron el acuerdo desde SI-USO, por boca de Julio Albaladejo, aunque sin renunciar tampoco a ciertas críticas. Hasta el extremo de que dijo estar “moderadamente” contento, y habló de una mezcla de “ilusión y preocupación” por el camino que ahora se inicia. “El acuerdo no ha sido fácil, no ha sido nada fácil y creo que se nos nota en la cara”, afirmó, para añadir que “la reordenación de los distintos departamentos nos va a llevar a una negociación también tensa, pero esperamos que, como esta, concluya con éxito”. Ahora bien, su principal crítica se centró en que “no hemos conseguido reducir la brecha salarial que hay entre los altos cargos de la Administración local y los puestos de base”, aunque sí admitió el reto al que se enfrentan los coordinadores de área y los jefes de servicio al tener que evaluar a sus subordinados. Finalmente, Rafael Sánchez, por UGT, apuntó a que este es uno de los acuerdos “más ambiciosos” de la historia del Ayuntamiento de Elche.

Los próximos pasos

Ahora, el reglamento de la carrera profesional estará en exposición pública durante 15 días en el tablón de avisos del Ayuntamiento de Elche y, a continuación, pasará por la junta de gobierno local, la comisión informativa y el pleno, tras lo que se abrirá otro mes de exposición pública. De no haber alegaciones, que parece que las habrá, al menos por parte de CC OO, tendrá que volver a comisión informativa y al pleno, y se abrirá el periodo de inscripción de los empleados municipales, de manera que la evaluación se realizará en octubre. En cualquier caso, más allá de cuando se apruebe de forma definitiva, tendrá efectos retroactivos con fecha de 1 de enero de este año.