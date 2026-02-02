Juan Martínez Leal, historiador: «La convivencia democrática es el valor supremo que hemos de proteger»

El historiador ilicitano Juan Martínez Leal (Elche, 1951), doctor en Historia por la Universidad de Alicante y catedrático de Enseñanza Secundaria, es una de las voces más reconocidas en el estudio de la Segunda República, la Guerra Civil y el primer franquismo. Vinculado al Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, ha coordinado obras de referencia sobre la historia contemporánea alicantina. Natural de Elche, Martínez Leal participaba en las I Jornadas de Historia Local organizadas por la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad UMH, que se celebran en el Aula Universitaria de la Plaça de Baix.

¿Cuál fue el enfoque de su intervención en estas jornadas?

Mi ponencia se centra en los años previos a febrero de 1936, un periodo clave para comprender el contexto político y social que llevó a unas elecciones de enorme trascendencia. Trato de encuadrar lo sucedido en Elche dentro del marco general de España, porque entender aquel clima es fundamental para comprender cómo se llegó a unos hechos de tanta magnitud.

¿Qué circunstancias marcaron aquel momento histórico?

El régimen de la Segunda República generó una dinámica nueva con el gobierno republicano-socialista del primer trienio, que emprendió reformas muy profundas: la agraria, la militar, la educativa o la religiosa, entre otras. Todo ello afectó a intereses muy arraigados —la Iglesia, los grandes propietarios— y eso provocó una fuerte reacción social y política.

El caso ilicitano

¿Cómo se vivió esa tensión en Elche?

En la ciudad hubo un primer periodo relativamente moderado, pero con momentos de fuerte simbolismo, como en mayo de 1931, con la quema de conventos e iglesias que comenzó en Madrid. En Elche, sin embargo, aquel episodio no degeneró en actos luctuosos, lo que demuestra cierto control social y político.

La conferencia tenía lugar este lunes en la sede de la UMH en la plaça de Baix / INFORMACIÓN

¿Qué ocurre cuando llega la derecha al poder en 1933?

Con las elecciones de ese año se produce un giro político. La derecha asume el gobierno y, lo que la izquierda llamó el “bienio negro”, trae consigo un intento de desmantelar muchas de las medidas impulsadas por el socialismo. En Elche, el PSOE había tenido una posición destacada en el Ayuntamiento y en el movimiento obrero, y ese cambio provoca una confrontación abierta entre ambos bloques.

¿Estamos hablando de un periodo de conflictividad social creciente?

Exactamente. El año 1934 es el más convulso. Se suceden huelgas generales y protestas que terminan polarizando toda la sociedad. Los hechos de octubre de 1934, cuando se declara la huelga general contra la entrada de la CEDA en el Gobierno, son el punto álgido de esa tensión. En Asturias y Cataluña derivaron en un estado de guerra; en Elche, aunque con menor intensidad, el impacto fue evidente.

¿Y qué papel juegan las elecciones de febrero de 1936?

Son decisivas. Las izquierdas, unidas en el Frente Popular, afrontan los comicios con un espíritu de revancha tras dos años de represión política y sindical. Aquellas elecciones fueron, probablemente, las más importantes de la historia contemporánea española. Como dijo el historiador Javier Tusell, “las dos Españas que se enfrentaron en las urnas acabaron enfrentándose en las trincheras”. Fue un momento de enorme gravedad.

Paralelismos

¿Encuentra paralelismos entre aquella España y la actual, marcada también por la polarización?

Las diferencias son grandes, por supuesto: la España de los años 30 tenía una estructura económica, social y cultural completamente distinta. Pero la historia nunca deja de ofrecer lecciones. La principal es que la convivencia pacífica y democrática debe situarse por encima de cualquier otro valor, para evitar repetir los errores —y los horrores— del pasado.

¿Cree que actualmente existe el riesgo de un deterioro similar?

No lo veo así, pero nunca conviene dar nada por seguro. Tenemos un pasado que nos recuerda hasta dónde puede llevar la falta de entendimiento. Una de las diferencias esenciales es que, hoy, la crispación social no nace desde abajo —por la pobreza o la falta de educación, como entonces— sino que es, en gran medida, impulsada desde las élites políticas, y eso es muy peligroso.

¿Cuál diría que es, entonces, la gran lección que nos deja aquel periodo?

Que debemos estudiar la historia con rigor, entender su complejidad y aprender de los errores. La historia es maestra de la vida, pero el problema es que no solemos aprender sus lecciones. La responsabilidad de evitar que se repitan recae, sobre todo, en la clase política, aunque también en la sociedad en su conjunto.