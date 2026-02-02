Una oficina que da tumbos en Elche: de recibir a peregrinos a sede de la Capital Mediterránea del Deporte

Cuando no se cumplen ni dos años la que fuera la OMAC de la Plaça de Baix ha pasado a tener tres usos en el centro de Elche. Se quedó pequeña como Oficina Municipal de Atención al Ciudadano y en verano de 2024 clausuró para desplazarse a la calle Alfonso XII donde el Ayuntamiento paga un alquiler para ofrecer el servicio en unas dependencias más amplias.

Para que el bajo junto a la fachada del Ayuntamiento no se quedara en desuso fue casi medio año después, en las navidades de 2024, cuando se reconvirtió como punto de recepción de peregrinos con motivo del Año Jubilar, y, pasada esta efeméride por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción la infraestructura se ha vuelto a reconvertir, con la vista puesta en inaugurarse en apenas días como sede de la Capital Mediterránea del Deporte, con lo que todo apunta a que el espacio se ha convertido en un lugar de exhibición temporal de los relatos que el Ayuntamiento quiere proyectar en cada momento.

Curiosos han destapado el cartel de la oficina que revela el fin que tendrá el espacio. / AXEL ALVAREZ

Ahora, con el foco puesto en el deporte y en la proyección exterior de la ciudad, el espacio vuelve a mutar y esta última metamorfosis se hará efectiva previsiblemente a finales de esta misma semana para cuando se darán detalles de cómo se va a ir celebrando el reconocimiento otorgado a finales de octubre por el organismo privado ACES Europe.

No obstante, antes de que llegue la apertura formal, la ciudadanía ya ha tenido un adelanto involuntario, y es que recientemente el Ayuntamiento colocó un cartel anunciando el nuevo destino de las instalaciones. Al poco tiempo, la concejalía de Deportes optó por taparlo, con tal de evitar el futuro uso.

Desde el departamento municipal avanzan a este diario que no se ha realizado ninguna obra estructural para el cambio de uso y que los cambios se centran en la imagen con nuevos logotipos, vinilos corporativos y una ambientación vinculada a la capitalidad.

De lunes a viernes

La oficina abrirá de lunes a viernes en horario de mañana y estará gestionada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Elche y la Fundació de l'Esport Il·licità

Además de servir como punto de información, el espacio acogerá ruedas de prensa deportivas, que tras descentralizarse en el pabellón Esperaza Lag volvieron a celebrarse en el Ayuntamiento. El fin es aunar en unas mismas dependencias todas las consultas relacionadas con el ámbito deportivo. Así las cosas, funcionará como centro de apoyo tanto para clubes como para el público general.

Merchandising

De igual modo, el emplazamiento servirá para la venta y reparto de merchandising. Según Román, en la oficina se podrán adquirir camisetas, tazas y otros productos vinculados a la candidatura y a la fundación.

La intención municipal es que este espacio actúe como escaparate del proyecto más allá de ser una mera recepción. Desde la concejalía subrayan, también, que el objetivo no es “tener un año de un título precioso” y olvidarlo después, sino dejar un legado tangible.

En esa línea de continuidad, el concejal traslada que se va a crear un consejo local del deporte y varias mesas de trabajo, una de ellas específicamente dedicada al legado de la capitalidad. En paralelo, el Ayuntamiento prepara una licitación de marketing para reforzar la comunicación deportiva, un contrato que la concejalía espera mantener incluso cuando en acabar el año Elche deje de ostentar el reconocimiento porque han detectado que falta difusión de la ingente cantidad de eventos deportivos que se desarrollan en la ciudad.

Precisamente para facilitar esta información, se implementará una app que, primero estará enfocada a la capitalidad, recogiendo noticias, eventos y recursos deportivos, mientras que la idea es que se convierta en un canal estable de divulgación que perdure en el tiempo. “Esto no son los Juegos Olímpicos de un año”, recalcó, en referencia a que la capitalidad debe servir para fortalecer el tejido deportivo, el deporte inclusivo y los clubes locales a medio y largo plazo.

Deporte Inclusivo

Entre los proyectos destacados figura un impulso al deporte inclusivo en colaboración con la Universidad Miguel Hernández (UMH), la fundación del deporte ilicitano, el Ayuntamiento y el tejido empresarial. Román indica que se van a sentar las bases de una normativa que garantice la inclusión en pruebas deportivas populares y que en la confección de este documento participaría Raúl Reina, investigador del Instituto de Investigación Centro de Investigación del Deporte y profesor del Departamento de Ciencias del Deporte de la UMH, quien casualmente se incorporó el pasado diciembre como consultor externo del Comité Paralímpico Internacional (IPC).

Un reconocimiento discutido

La inauguración de la sede llega, además, en un contexto de polémica política. Hace días la coalición Compromís cuestionaba públicamente el valor del galardón de Capital Mediterránea del Deporte, al considerar que no cuenta con el respaldo directo de la Comisión Europea y que se trata de un reconocimiento otorgado íntegramente por ACES Europe, previo pago de una cantidad económica (6.000 euros más impuestos en el caso de Elche) para formalizar la candidatura. Desde las filas socialistas también lamentan que se haya tomado como un "hito histórico" la selección de la ciudad cuando se trata de un órgano privado quien ha aprobado la candidatura. Desde la coalición valencianista acusaron al alcalde, Pablo Ruz, de “vender eslóganes” y criticaban que se promueva la capitalidad mientras, según la formación, se recorta el presupuesto destinado al deporte base y escolar.

El europarlamentario de la coalición Vicent Marzà elevó incluso una pregunta a la Comisión Europea, cuya respuesta, firmada por el comisario Glenn Micallef, confirmaba que la Comisión no participa ni financia el proceso de selección, aunque ACES es socio de iniciativas como la Semana Europea del Deporte.

Ante estas críticas, José Antonio Román defiende con firmeza la legitimidad del reconocimiento y la utilidad práctica del proyecto. Recordó que ACES Europe es una asociación sin ánimo de lucro vinculada a la promoción del deporte europeo y que ciudades como Valencia, Madrid, Praga, Budapest, Oviedo o Valladolid han obtenido distinciones similares. “No es una cosa rara”, zanjó, añadiendo que se deben cumplir una serie de condicionantes y que el proceso es conocido y transparente.

Noticias relacionadas

El edil expone que la capitalidad es “una cosa de todos” y pone en valor el trabajo de anteriores corporaciones municipales. “Aquí se gana gracias a todas las corporaciones que ha habido" reclamando altura de miras y alejando el debate de la confrontación partidista. “El que se beneficia es el que venga después”, concluyó.