Pablo Ruz vive su particular "Gran Hermano" en Elche

"Dile a tu nieta que se instale Instagram que el alcalde sube muchas cosas". Esta es parte de la conversación entre dos señoras hace unos días en la Plaça de Baix, en Elche, y que ejemplificaría perfectamente el fenómeno que está llegando a despertar Pablo Ruz en las redes sociales.

Si hasta ahora pasaba con cantantes internacionales de la talla de Rosalía, que tenían casi a partes iguales de su lado, o en contra, a los fans y a los haters, también llega esta polarización a la política municipal por parte del electorado, que en esos ratos muertos que tiene el día se desplaza al otro lado de la pantalla para lanzar aplausos y besos cibernéticos al igual que aprovecha para recriminar que menos reels y más limpiar su calle.

Muchos de los que este fin de semana buceaban por la plataforma propiedad de Meta se habrán quedado algo sorprendidos al ver al alcalde de Elche estrenando la que podría ser una nueva sección en su perfil público, que no en el del Ayuntamiento. En este último vídeo, que fue compartido por el grueso de sus compañeros de Ejecutivo local y que ha quedado además fijado en su muro para que no pase desapercibido, el regidor cuenta cómo es 'Un día con el alcalde', reel que, salvando las distancias, podría competir con el de la Policía Local hace días divulgando cómo son 90 segundos en el cinturón de un agente.

Este contenido, siguiendo el formato de influencers de sentir cómo son 24 horas en su piel, como si estuviera delante de las cámaras expuesto todo el día como en "Gran Hermano", sólo evidencia cómo los representantes públicos y organismos cada vez apuestan más por este tipo de contenidos y a través de canales de difusión que tienen tirón entre las nuevas generaciones.

Acompañad al alcalde

El ilicitano, desde su despacho de Alcaldía, le dice a la cámara: "Acompañad, acompañad al alcalde', mientras se enfunda la chaqueta y entre saludos a los funcionarios, con plena actitud de creador de contenido, emprende una ruta por su agenda diaria en la que pasa de comer arroz con leche y paella de verduras a presentar el congreso FacoElche, protagonizar una entrevista en un medio local o recibir a nadadoras de la selección nacional con motivo del campeonato que acogió la ciudad en el marco de la Capital Mediterránea del Deporte.

Eso sí, al primer edil también le queda tiempo para llamar desde su despacho a los funcionarios que cada día cumplen años. "Aquí no hay truco, esto es así de real", dice entusiasmado.

El vídeo termina con Ruz haciendo un llamamiento a sus seguidores: "Decidme cuál os gustaría que fuera el contenido del próximo video", una invitación que apunta a que, a partir de ahora, le dará más peso a los temas que su comunidad le proponga, una estrategia de fidelización muy propia de los profesionales que se dedican a redes, y que parece que ha funcionado, ya que el vídeo es de los que más reacciones tiene en el último mes y se ha compartido más de 250 veces. Sólo queda esperar al próximo estreno.