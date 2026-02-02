El PSOE cifra en 300 los empleados municipales afectados por impagos de horas extra en el Ayuntamiento de Elche desde 2024

“Llevamos sin cobrar un servicio extraordinario desde hace más de 18 meses”. Con esta frase literal arranca el grupo municipal socialista la moción que llevará al próximo pleno, el correspondiente al mes de febrero, en la que pide al equipo de gobierno que pague con carácter urgente los servicios realizados por la plantilla municipal fuera del horario habitual durante los años 2024 y 2025. Una frase, a la sazón, que, como destacan desde el PSOE en esa misma propuesta de acuerdo, “está siendo habitual, lamentablemente, entre muchos departamentos municipales del Ayuntamiento de Elche”. Aluden desde el principal partido de la oposición, en este sentido, a servicios extraordinarios, nocturnidad o festivos que desde 2024 no se abonan al personal de oficios del área de Deportes, Mantenimiento, Obras y Montajes, Cultura, Parques y Jardines o Cementerios. También se refieren a horas extras de trabajos realizados en la pasada Semana Santa y fiestas de agosto, así como a servicios extraordinarios realizados en Valencia por la dana, que “prometieron pagar y que ahora quieren compensar con horas libres”, apostillan. En total, desde el PSOE apuntan a unos 300 trabajadores afectados por los impagos.

Ruz, al comienzo del mandato, en una reunión que mantuvo con los funcionarios en el Gran Teatro de Elche. / Antonio Amorós

“Grave y generalizada”

En este contexto, el portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez, que habló de la “grave y generalizada” situación de impagos, instó al alcalde, Pablo Ruz, a que "pague de una vez por todas", presentando como modo de presión esta moción en la que, en paralelo, se pide dar traslado a los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación, y que se informe a los propios trabajadores por la intranet municipal. De hecho, los socialistas aseguran que los empleados municipales alegan que “nunca había pasado algo así”, y explican que no es la primera vez que desde este grupo alertan de esta situación.

El PSOE exige al alcalde Pablo Ruz más ayudas sociales frente al gasto en flores en Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

“Excusas”

“La respuesta son excusas en la parte política”, sostienen en la moción, a lo que añaden que, en la parte administrativa, lo que se busca es “forzar a la compensación por horas de servicios extraordinarios, algo que los trabajadores municipales no quieren”. Incluso comentan que, “sin ir más lejos, en la pasada Mesa General de Negociación, se trasladó la situación al concejal y personal del área de Recursos Humanos y la contestación fue que se trasladara a los directores de área, para dar traslado al departamento de Recursos Humanos para resolver con premura”, a lo que agregan que “esto nos lleva a preguntarnos si fuera una excusa más o es que la concejalía no sabe las horas extras que les debe a los empleados”. Todo cuando, además, recuerdan que “en el capítulo 1 del presupuesto de 2025 se hizo una modificación presupuestaria -la número 39- por transferencias de créditos en la que se destinaron solo a refuerzos 385.000 euros y la partida de productividad tenía casi un millón de euros”.

Retirada de una palmera en Elche. / INFORMACIÓN

Los afectados y las cantidades

Héctor Díez, de hecho, puso en valor la labor de los empleados para el buen funcionamiento de la maquinaria municipal, y puntualizó que "no estamos hablando de personas que cobren grandes nóminas", sino de operarios a los que se les adeudan "1.000, 2.000, 3.000, 4.000, incluso más de 6.000 euros desde el año 2024, cantidades vitales para ellos y sus familias”.

Otros pagos, sí

"No estamos hablando de que no quieran hacer más servicios extraordinarios, solo quieren que se les pague lo que se les debe", matizó el portavoz socialista, que criticó que se les trate de compensar con horas, cuando la mayoría quiere el dinero. “Si hay para caprichos del alcalde, tiene que haber para pagar a los trabajadores", sentenció el portavoz del PSOE. A modo de ejemplo, hizo hincapié en que las resoluciones del pleno acreditan el pago de extras "para el desplazamiento del equipo de gobierno un viernes por la tarde o un sábado por la noche para ir a actos o para preparar vídeos para las redes sociales", mientras "no hay para pagar a los trabajadores de las piscinas municipales, no hay para pagar a las personas que abren instalaciones culturales o para pagar a aquellas personas que dan sepultura a los ilicitanos que nos han dejado". Héctor Díez concluyó diciendo que, “si estuviéramos en el sector privado, el Ayuntamiento sería una empresa que funciona mal, con un jefe al que habría que despedir”.