El PSOE de Elche eleva el tono y exige más recursos sanitarios y la reversión del Vinalopó

La Comisión Ejecutiva Local del PSOE-Elx ha reclamado al Partido Popular un refuerzo urgente de la sanidad pública en Elche y la reversión a gestión pública del hospital del Vinalopó, tras analizar la situación asistencial del municipio en su última reunión, celebrada el pasado jueves. La formación denuncia listas de espera hospitalarias de hasta 135 días y demoras superiores a dos semanas en Atención Primaria, una situación que consideran inasumible para la ciudadanía.

El secretario general del PSOE-Elx, Alejandro Soler, advirtió de que “estamos viendo cómo la sanidad pública, un pilar básico de nuestro Estado del Bienestar, está cada vez en peores condiciones y todo ello es consecuencia de la dejación de funciones de la Generalitat Valenciana, dirigida por el PP, y de un alcalde, del PP, que no reivindica a Valencia las necesidades sanitarias para nuestro municipio”.

Reivindicación sanitaria en el pleno

En este contexto, la ejecutiva local respaldó la solicitud de un pleno extraordinario, impulsada por el Grupo Municipal Socialista junto a Compromís, para que la corporación municipal se pronuncie sobre varias demandas clave. Entre ellas, que “y sobre todo el señor Ruz y VOX se pronuncien sobre la necesidad de reforzar el personal todo el año en centros sanitarios y hospitalarios, que se aceleren las obras paralizadas del bloque quirúrgico del Hospital General de Elche, que no desaparezca la figura de enfermero escolar que el propio PP pedía cuando estaba en la oposición y que se revierta la gestión de privada a pública del hospital del Vinalopó”.

Reunión de la ejecutiva local del PSOE de Elche para denunciar los problemas que existen en la sanidad / INFORMACIÓN

Soler también expresó su preocupación por las informaciones publicadas recientemente sobre el supuesto uso reiterado de material sanitario. En concreto, lamentó “las informaciones aparecidas en un medio de comunicación sobre el supuesto uso de catéteres de un solo uso hasta 10 veces, como supuestamente aparece en un mail enviado por una dirigente de la empresa Ribera Salud”.

Valoración positiva del empleo

En el ámbito económico, la Comisión Ejecutiva Local valoró de forma muy positiva los últimos datos del paro, que sitúan el desempleo por debajo del 10 %, en niveles similares a los de 2008. Según destacaron, el mercado laboral ha alcanzado un récord de ocupación, con 22,46 millones de trabajadores, mientras que el número de personas desempleadas ha bajado por primera vez desde 2008 de los 2,5 millones.

Para los socialistas, estas cifras reflejan una evolución favorable del empleo que contrasta, a su juicio, con el deterioro de servicios públicos esenciales como la sanidad.

Reconocimientos internos

Por último, la dirección local del PSOE-Elx expresó su agradecimiento al exalcalde Carlos González, que dejó su acta de concejal el pasado mes de diciembre para centrarse en su labor profesional como abogado. Asimismo, la ejecutiva felicitó a Miguel Serna, que ha tomado el relevo de González en el grupo municipal, y al diputado autonómico Ramón Abad, recientemente nombrado coordinador provincial de los diputados en Les Corts Valencianes.

La reunión sirvió así para fijar posición política en materia sanitaria, analizar la coyuntura laboral y reconocer el trabajo orgánico dentro del partido, en un momento que los socialistas consideran clave para el futuro de los servicios públicos en Elche.