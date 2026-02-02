Riegos de Levante alerta en Elche que los recortes al Trasvase Tajo-Segura ponen en riesgo a El Hondo

La comunidad de regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura ha aprovechado la celebración del Día Mundial de los Humedales para reivindicar frente a las administraciones la protección del Parque Natural de El Hondo de Elche y Crevillent, abogando por que se garantice agua y rentabilidad al campo. La entidad defiende la “simbiosis histórica” entre agricultura y conservación ambiental y reivindica el papel del sector primario como pieza clave para la supervivencia del humedal.

Desde la institución subrayan que el parque natural no es un espacio natural aislado de la actividad humana, sino un humedal de origen antrópico cuya biodiversidad depende directamente de la gestión hídrica y del riego tradicional. “Nuestra labor va mucho más allá de proteger embalses o aves; nuestra misión es asegurar que el agua, motor de vida y economía, siga llegando a la tierra”, señalan desde la dirección de la entidad, que recuerda que sin esa gestión el equilibrio del ecosistema se vería seriamente comprometido.

El trasvase, clave

Los regantes también lanzaron una defensa tajante del Trasvase Tajo-Segura como infraestructura estratégica. Para el colectivo, el trasvase no solo sostiene la agricultura de la comarca, sino que garantiza los aportes hídricos necesarios para mantener los niveles de las lagunas y la salud de especies protegidas que habitan en El Hondo, como la malvasía cabeciblanca.

“La supervivencia del parque está ligada a la llegada de agua”, insisten desde la comunidad de regantes, que advierte de que cualquier recorte en las aportaciones tendría consecuencias directas tanto en la actividad agraria como en el propio espacio natural. En este sentido, recalcan que el debate hídrico debe abordarse desde una visión integral, que tenga en cuenta el impacto ambiental, social y económico.

Sin agricultores no hay conservación

Otro de los ejes del mensaje lanzado por Riegos de Levante es la necesidad de vincular sostenibilidad ambiental y rentabilidad económica. La entidad considera que no se puede proteger el humedal sin un sector agrario fuerte y viable. Sobre este punto, entienden que la sostenibilidad no puede ser solo un concepto ambiental; si no que debe pensarse en el futuro del agricultor.

Los regantes alertan también del encarecimiento de los costes de producción, la incertidumbre sobre el agua y la falta de precios justos en el mercado, factores que ponen en riesgo la continuidad de muchas explotaciones. A su juicio, los agricultores actúan como auténticos “jardineros” del parque natural, ya que su trabajo diario mantiene acequias, cultivos y niveles de agua que permiten conservar el equilibrio del humedal. Sin esa labor constante, advierten, el deterioro del espacio protegido sería irreversible.

El paraje de El Hondo estrena la remodelación de su ruta 100% accesible y bate récord de visitas con casi 44.000 personas / INFORMACIÓN

Llamamiento

En este contexto, la comunidad de regantes hace un llamamiento a las administraciones públicas para que adopten políticas que garanticen seguridad hídrica y apoyo real al sector primario. Reclaman estabilidad normativa, planificación a largo plazo y medidas que aseguren precios justos, al considerar que la defensa del medio ambiente no puede desligarse de la defensa del territorio y de quienes lo trabajan.

Noticias relacionadas

Desde la margen izquierda de Riegos de Levante reafirman, además, el compromiso con una gestión eficiente y sostenible del agua, combinando tecnología y tradición para optimizar recursos y reducir impactos. “El campo sigue siendo el pulmón verde de la región”, recuerdan, insistiendo en que la agricultura bien gestionada no es un problema para los humedales, sino su mejor aliada.