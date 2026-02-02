San Agatángelo y Elche: “cuando la tradición crece sin perder sus raíces”

Elche dio este sábado el pistoletazo de salida a las fiestas en honor a San Agatángelo, patrón de la ciudad de Elche, con el pregón oficial celebrado en la parroquia que lleva su nombre. El encargado de abrir el programa festivo fue el periodista Salvador Campello Iborra, que ofreció un discurso cercano y emotivo en el que apeló a la identidad ilicitana, la convivencia vecinal y la necesidad de que las tradiciones evolucionen sin perder sus raíces.

Desde el primer momento, el pregonero invitó a los ilicitanos a implicarse activamente en las celebraciones. Llamó a “salir a la calle, a juntarnos y a celebrar San Agatángelo como sabemos hacerlo”, defendiendo una fiesta entendida “no como espectáculo, sino como encuentro”, en un año que incorpora novedades como la ofrenda floral y el nacimiento de un dulce propio del patrón.

Una conversación con la ciudad

Campello explicó que “un pregón no es solo un discurso, es una conversación con la ciudad”, y relató cómo, al preparar su intervención, llegó a la conclusión de que la clave no era tanto la figura histórica del santo como “cómo se celebra San Agatángelo en Elche”. A partir de ahí, construyó un relato lleno de referencias reconocibles para los vecinos: “la calle engalanada”, “la imagen que camina acompañada de música y de gente”, “las campanas que voltean a la vez” o “una cohetà que no pregunta si estás preparado”.

El pregonero subrayó que se trata de una fiesta que “se oye, se huele y se nota”, marcada por la pólvora, las procesiones y, sobre todo, por la convivencia alrededor de una mesa. “San Agatángelo, en Elche, se celebra alrededor de una mesa”, afirmó, evocando el tradicional sopar del cabasset, las mesas largas y las sillas desiguales, donde “alguien siempre trae de más ‘por si acaso’”. “Eso es San Agatángelo. Eso es Elche”.

El periodista ilicitano Salvador Campello durante su pregón de San Agatángelo / INFORMACIÓN

Tradición que se transmite

Uno de los ejes centrales del pregón fue la transmisión intergeneracional de la tradición. Campello recordó cómo conoció al patrón “de niño, de la mano de mis padres, esperando la procesión”, y cómo San Agatángelo llegó a su vida “no por un libro, sino por la mano de alguien, por una frase al pasar”. De este modo, defendió que el patrón forma parte del paisaje emocional de la ciudad, “igual que pertenecen sus calles, sus puentes o sus campanas”.

En este contexto, el periodista reivindicó una forma de vivir las fiestas que no se guarda “en una vitrina”, sino que se practica y se comparte, como parte de la vida cotidiana de Elche.

Nuevos actos para seguir vivos

El pregón también puso el foco en las novedades de este año. Campello destacó que “las fiestas, para seguir vivas, necesitan atreverse a crecer”, y celebró la incorporación de la ofrenda floral, definida como “un gesto sencillo, pero muy potente”. Asimismo, resaltó el nacimiento de un dulce propio de San Agatángelo, un nuevo símbolo gastronómico que convierte “lo cotidiano en festivo, lo sencillo en símbolo y lo de cada día en tradición”.

En este sentido, defendió que sumar actos “no resta tradición, la refuerza”, y lanzó una reflexión clara: “lo que no evoluciona se va apagando poco a poco”.

El pregonero animó a los vecinos a vivir las fiestas de San Agatángelo en la calle / INFORMACIÓN

El acto concluyó con una invitación directa a vivir intensamente los días grandes: “San Agatángelo no necesita grandes explicaciones. Necesita mesas llenas, calles ocupadas, campanas sonando y vecinos encontrándose. Necesita Elche siendo Elche”, palabras que fueron respondidas con un largo aplauso y el tradicional “Visca Sant Agatángelo. Visca Elx”.

Las fiestas continuarán en los próximos días con un amplio programa de actos. Este domingo se celebrará la ofrenda de flores al patrón; el martes 3 de febrero, día litúrgico de San Agatángelo, tendrá lugar la cohetà anunciadora y el volteo simultáneo de campanas. A partir del jueves llegará el sopar del cabasset y el sábado se sucederán las actividades infantiles, pasacalles, paella gigante, chocolatada y la solemne procesión, que culminará con un castillo de fuegos artificiales. Las celebraciones se cerrarán el domingo 8 de febrero con la Misa Mayor y el tradicional vino de honor.