"El Setiet" refuerza la difusión del patrimonio de Elche en su edición más ambiciosa

El Museo Escolar de Puçol presentó este lunes la edición número 27 de la revista ‘El Setiet’, una publicación que se ha consolidado en Elche desde 1993 como uno de los principales instrumentos para conservar, divulgar y poner en valor la cultura tradicional ilicitana. El nuevo número, dado a conocer este 2 de febrero, reúne más de 30 artículos y cerca de 200 páginas dedicadas a la historia, el patrimonio y la antropología local, además de recoger la actividad más reciente del museo.

Durante el acto de presentación, la concejala de Cultura, Irene Ruiz, subrayó el papel de la revista como vehículo de transmisión cultural y destacó que ‘El Setiet’ es “una herramienta para contar y transmitir nuestra cultura tradicional”. En este sentido, incidió en la importancia de este tipo de publicaciones de largo recorrido y añadió que, “gracias a este tipo de publicaciones que permanecen en el tiempo, podemos saber exactamente de dónde venimos para poder saber a dónde vamos”.

La revista "El Sitiet" se presentaba esta mañana en Elche / INFORMACIÓN

Una estructura basada en cuatro grandes ejes

Ruiz explicó que el nuevo número incluye más de 30 artículos distribuidos en más de 150 páginas, organizados en cuatro ejes fundamentales: historia, antropología, educación y patrimonio. A ello se suma el seguimiento del día a día del Museo Escolar de Puçol, con el objetivo de ofrecer una visión completa de su actividad y de su contribución a la difusión cultural.

La edil animó a la ciudadanía a acercarse a esta edición y a leer la revista “porque con las fotos te transporta a diferentes épocas y permite conocer aspectos muy interesantes de nuestra historia”, poniendo en valor el componente visual como una de las señas de identidad de la publicación.

Un diseño renovado y una edición récord

Por su parte, la coordinadora del Museo de Puçol y de la revista, Marian Tristán, puso el acento en el carácter visual del número 27 y en su diseño renovado, que definió como “más cercano al de una revista científica”. También destacó la portada simbólica, protagonizada por dos alumnas del colegio Puçol junto a su abuela, una imagen que refleja la transmisión intergeneracional del conocimiento y las tradiciones.

En la trastienda del Museo de Puçol se hayan verdaderas joyas en utensilios agrícolas y ganaderos del campo de Elche / Áxel Álvarez

Tristán detalló que se trata de la edición más voluminosa hasta la fecha, con la participación de más de 20 personas. El contenido recoge exposiciones, novedades y actividades educativas desarrolladas entre 2022 y 2025, un periodo clave marcado por la firma de la Fundación Proyecto Puçol en 2022 y por la incorporación, en 2024, de una nueva sede en Elche, ubicada en el Hort de Pontos.

Restauraciones y balance reciente del museo

Como principal novedad, el número 27 de ‘El Setiet’ incorpora por primera vez un apartado específico dedicado a las restauraciones, que se suma a las secciones habituales de colecciones, donaciones y actualidad del museo. Este nuevo bloque permite profundizar en el trabajo de conservación y recuperación del patrimonio que desarrolla el Museo Escolar de Puçol.

La revista ‘El Setiet’ número 27 es gratuita y puede recogerse tanto en el Museo Escolar de Puçol como en la Casa Museo del Hort de Pontos. Además, estará disponible próximamente en la página web del museo, ampliando así su alcance y facilitando el acceso a este compendio de memoria, investigación y divulgación sobre la cultura ilicitana.