El traslado en camiones del fibrocemento complica la circulación junto al Mercado Central de Elche

Si a las puertas del fin de semana el bipartito de PP y Vox de Elche celebraba que la retirada del fibrocemento del Mercado Central de Elche se había realizado en apenas una semana y media, la mitad de lo estipulado inicialmente, otra cuestión es el traslado de las placas con amianto.

El transporte condiciona ahora el fin de esta fase y hay dudas de cuándo exactamente podrían terminar estas labores, ya que, como advierten carteles instalados por el perímetro del zoco comercial, podrían prolongarse hasta el próximo viernes, 6 de febrero, dos días más de lo que se anunció el pasado viernes.

Acumulación de placas de fibrocemento, embaladas. / AXEL ALVAREZ

Pese al arranque del operativo este lunes, la jornada se desarrolló con poco movimiento de operarios y con una actividad todavía limitada en comparación con lo que se espera para los próximos días. A primera hora se podía ver un tráiler estacionado a espaldas del Mercado mientras operarios cortaban el tráfico en la intersección entre la calle Alfonso XII y la plaza Menéndez Pelayo, frente a la fachada trasera del Ayuntamiento.

A escasos metros se cargó la primera tanda de placas de fibrocemento procedentes del desamiantado de las cubiertas. El material ya se embaló hace días con plásticos negros y progresivamente irá derivándose a una planta de tratamiento especializada situada en Córdoba, destino final de estos residuos.

Calendario condicionado

Según explican profesionales cercanos a la rehabilitación del inmueble, el ritmo de retirada no depende tanto del desmontaje, ya finalizado, como de la logística de transporte y de la disponibilidad de los camiones. Aunque inicialmente el Ayuntamiento había informado de que estas tareas se concentrarían entre el lunes y el miércoles, la realidad sobre el terreno apunta a un calendario más abierto.

Cada tráiler solo puede asumir una carga limitada, lo que obliga a realizar varios viajes para evacuar la totalidad del fibrocemento retirado de los cerca de 1.400 metros cuadrados de cubiertas más bajantes del edificio. En función de cómo se encadenen esas cargas, el traslado podría resolverse en menos días o, por el contrario, alargarse hasta el final de la semana. “Si los camiones vinieran seguidos, en uno o dos días estaría hecho, pero no sabemos", trasladan.

El operativo está teniendo un impacto directo en la movilidad del entorno. La circulación se está cerrando de forma intermitente en el citado cruce para permitir la entrada y salida de los tráilers. Cuando no hay camiones cargando, el tráfico se vuelve a abrir, aunque la abundancia de señales, vallas y avisos temporales está generando cierto desconcierto entre vecinos y conductores.

Algunos residentes han mostrado dudas sobre por dónde acceder o si pueden atravesar la zona en determinados momentos del día. Desde la obra explican que se intenta concentrar las maniobras a primera hora de la mañana o en franjas concretas, para reducir las molestias, pero admiten que se trata de una calle con mucha actividad comercial y hostelera, lo que complica cualquier alternativa. “No lo podemos hacer de otra manera”, reconocían, subrayando que la prioridad es cumplir con las exigencias de seguridad que impone el manejo de este tipo de residuos.

Cortes parciales de tráfico junto a la calle Alfonso XII de Elche / INFORMACIÓN

Desde el Ejecutivo local explican, además, que los propietarios de plazas de garaje en parkings privados no tienen problemas para acceder.

Último paso

El desmontaje de las placas con amianto fue ejecutado por una empresa especializada, bajo un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral, con supervisión técnica permanente y estrictas medidas de protección para trabajadores, vecinos y entorno urbano.

Sin embargo, hasta que no se retire por completo el material almacenado en la vía pública, los operarios no podrán avanzar con normalidad en otras tareas de la rehabilitación integral del edificio porque la presencia de los paquetes de fibrocemento y la necesidad de maniobrar con vehículos pesados impiden la entrada de más camiones de obra y la descarga de nuevos materiales.

Señales que avisan de los cortes de tráfico con un camión de transporte de fibrocemento al fondo / INFORMACIÓN

Una vez liberada la zona, la previsión es que la intervención pueda coger mayor ritmo, después de meses en los que el avance ha sido más lento de lo esperado acumulando retrasos respecto al calendario inicial, con lo que queda despejar la duda de si en 15 meses estaría concluida la remodelación de 8,8 millones de euros.