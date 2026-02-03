El bipartito de PP y Vox abre la puerta a la instalación de una incineradora en Elche dentro del plan de gestión de residuos

La gestión de los residuos urbanos siempre es complicada en cualquier municipio. Ya no sólo por el coste que implica, sino también por el rechazo que genera entre los vecinos y vecinas del entorno la implantación de vertederos y, más si cabe, de incineradoras, por lo que puede suponer para la salud y para el medioambiente, con casuísticas que van desde los molestos olores hasta la contaminación de las aguas y los terrenos, sin olvidar las posibles emisiones tóxicas. Paradigmático es en este sentido la lucha que llevan desde hace años los residentes del entorno de la planta de residuos de Els Cremats, que se vienen quejando de forma recurrente de los malos olores, o la encrucijada en la que se encuentra el Consorcio Vega Baja Sostenible, responsable de la gestión y eliminación de residuos de los 27 municipios del Bajo Segura, que lleva demasiado tiempo ya enredado sobre la ubicación de la planta comarcal, ante el rechazo de algunas localidades a los emplazamientos propuestos. El malestar, sin embargo, suele ser mayor cuando de por medio se plantea una incineradora. Sin embargo, el Plan Estratégico 2025-2035, denominado +por Elche, impulsado por el bipartito de PP y Vox y que se presentó en junio del año pasado, abre la puerta a la instalación de una incineradora.

La foto que aportó el Consorcio de Residuos en octubre para que se pudieran ver las medidas aplicadas para reducir los olores en la planta / INFORMACIÓN

Plan plurianual

En concreto, en el marco de la actuación trasformadora que se ha denominado Elche más Verde en el plan estratégico, se habla del plan de gestión integral de residuos urbanos. De hecho, se apunta a la ejecución de un plan plurianual -no se especifican años, pero el documento +por Elche abarca hasta el año 2035-, y se detalla que “la gestión integral de residuos urbanos es el conjunto de operaciones y estrategias enfocadas en manejar los residuos desde su generación hasta su disposición final, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y maximizar la recuperación de materiales”. El dosier, en ese punto, deja claro que “esto implica desde la reducción en la generación de residuos hasta su tratamiento y disposición final, pasando por la recolección, transporte y almacenamiento”, y define todas las etapas de la gestión integral de los residuos, desde la generación, esto es, la producción de residuos en hogares, comercios e industrias, pasando por las diferentes fases, hasta llegar a la disposición final, que “es la opción de último recurso, que puede ser un vertedero controlado o una incineradora, buscando minimizar el impacto ambiental”, según se indica literalmente en el plan estratégico. De por medio, se describen los pasos intermedios, que van desde la disposición inicial, la recogida, el transporte o el almacenamiento, hasta la planta de transferencia o el tratamiento, que sería el anterior a la disposición final.

Foto de familia al final de la presentación del plan estratégico en el Centro de Congresos de Elche, en junio. / INFORMACIÓN

Actuaciones concretas y objetivos específicos

Es a partir de ahí que el documento que debe marcar la hoja de ruta de la próxima década en Elche especifica las actuaciones concretas, que se traducen en la potenciación del servicio municipal de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos, la mejora y ampliación de la planta de tratamiento de Els Cremats, y la mejora de los puntos de recogida selectiva de residuos. Actuaciones concretas a las que añaden unos objetivos específicos, entre los que se cita avanzar hacia una economía circular, donde los residuos se conviertan en recursos y se minimice el impacto ambiental; minimizar la cantidad de residuos generados desde la fuente; dar nuevos usos a los residuos antes de que se conviertan en basura; transformar los residuos en materias primas para la fabricación de nuevos productos; tratar y eliminar los residuos sólidos urbanos y envases ligeros que se generan en el municipio; maximizar la recuperación de materiales valorizables, minimizando el impacto sobre el medioambiente; sensibilizar a la población sobre la necesidad de hacer una separación selectiva de residuos en origen; o fomentar la colaboración de ciudadanos, empresas y autoridades en la gestión de residuos.

Reunión entre afectados por los olores de la planta de basuras y administraciones, en febrero del año pasado. / INFORMACIÓN

Informes

Sin embargo, por encima de todos, destaca un objetivo específico que busca, se dice de forma expresa, “obtener energía o materiales útiles de los residuos”. Una obtención de energía a través de los desechos que expertos consultados por este periódico apuntan que se haría a través de una instalación para quemar basura a altas temperaturas o, dicho de otro modo, con una incineradora. No obstante, desde el equipo de gobierno no se pronuncian sobre la posibilidad de que se pueda poner en marcha una incineradora en Elche. Lo único que señalan es que esto es un plan estratégico, con las derivadas que eso tiene, y que, en cualquier caso, los pasos que se den en materia de gestión de residuos se harán contando con los informes pertinentes.

Los afectados

Menos tibios se muestran, sin embargo, vecinos afectados por los malos olores de la planta de basuras de Elche, por boca del presidente de la asociación de vecinos de la partida de Altabix, Virgilio López Camarasa, que durante tiempo ha venido ejerciendo como portavoz de los residentes de la zona. Al respecto, deja claro que, “si se hace una incineradora, vista la práctica de estos últimos 25 años, sería para echarse a llorar”. Entre otras cosas porque la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Els Cremats fue inaugurada en julio de 2001 por la Diputación Provincial de Alicante y comenzó a funcionar un par de meses después, tras un período de pruebas. Sin embargo, como relata Virgilio López Camarasa, “en su día, se nos prometió que estas instalaciones no iban a dar ningún problema y ha sido todo lo contrario, e incluso los expertos nos dicen que la planta está mal diseñada, con defectos subsanables con la suficiente inversión”. De ahí que los residentes se pongan en lo peor si se impulsa una incineradora, y que se muestren escépticos sobre los beneficios que pueda tener para los afectados la mejora y ampliación de la planta de tratamiento de Els Cremats. Se escudan en que llevan ya muchos años de promesas incumplidas, y en que el problema de los malos olores nunca se ha acabado de solucionar para en torno a 700 viviendas distribuidas en pedanías de Elche como Santa Ana, La Galia, Bonavista, Ferriol, Saladas, Vallongas, Jubalcoy y Altabix. El último capítulo, sin ir más lejos, tuvo lugar hace unos días, conel episodio de fuerte viento, donde López Camarasa asegura que en Santa Ana y la urbanización Buenos Aires “el olor fue repugnante y nauseabundo”.