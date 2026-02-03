El canario Gonzalo Cabrera gana el Premio Internacional de Acuarela Julio Quesada de Enercoop en Crevillent

El acuarelista canario Gonzalo Cabrera Guerra se ha alzado con el Primer Premio del XIII Premio Internacional de Acuarela Julio Quesada, convocado por el Grupo Enercoop, en un certamen que volvió a situar a Crevillent como referente cultural y artístico. El galardón, dotado con 3.000 euros, reconoció su obra Riachuelo por su calidad técnica, uso del color y capacidad evocadora.

La entrega de premios tuvo lugar el pasado sábado 31 de enero en el salón de actos de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, empresa matriz del Grupo Enercoop, en un acto conducido por Sergio Lledó, director del Museo Julio Quesada. El evento contó con la participación de Guillermo Belso, presidente del Grupo Enercoop; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Crevillent, Mónica San Emeterio; y Jesús Lozano Saorín, acuarelista y Premio Extraordinario Reina Sofía, en representación del jurado.

Un certamen consolidado y de alcance internacional

Durante el acto se dio a conocer el fallo del jurado, compuesto íntegramente por artistas y profesionales del mundo del arte. Jesús Lozano, en calidad de comisario del certamen, destacó el alto nivel de las obras presentadas y el marcado perfil internacional de esta edición, con trabajos procedentes de países como México, Portugal, Francia o Perú.

“Un año más, y ya van 13 ediciones, vuelve a destacar la excelente calidad de las obras presentadas a este certamen, que se consolida como uno de los más importantes en su categoría. La Cooperativa Eléctrica de Crevillent, cuya Fundación promueve la celebración de este Premio Internacional, sigue apostando por fomentar el arte y la cultura desde el ámbito local, algo que queda reflejado en la calidad y cantidad, más de 30 obras, que podemos ver en esta nueva edición, así como en el Museo Julio Quesada, uno de los tres únicos museos de España dedicado exclusivamente a la acuarela”, señalaron los organizadores.

Uno de los ganadores recientes del certamen junto a su obra / INFORMACIÓN

El Primer Premio recayó en Gonzalo Cabrera Guerra por Riachuelo, una obra que el jurado valoró por su trazo personal y su original tratamiento cromático. Al recoger el galardón, el artista agradeció el respaldo a una disciplina exigente dentro del panorama artístico y afirmó que “a veces produce satisfacciones como esta que compensan el trabajo de tantos años”.

El autor, músico violinista de profesión, estableció además un paralelismo entre ambas disciplinas artísticas, señalando que “a pesar de lo que pueda parecer, música y pintura son artes muy cercanas, ambas responden a patrones repetitivos y el reto de enfrentarse a un pentagrama en blanco no dista mucho de plasmar un primer dibujo o bosquejo en un lienzo o un papel”.

Premio eléctrico y reconocimientos especiales

Con motivo del centenario de la Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís, el certamen incorporó este año una nueva categoría bajo el lema “100 años siendo tu energía”, destinada a obras con temática relacionada con la electricidad. En su primera edición, el premio fue para el ilicitano José Vicente Coves Navarro, ganador también de la edición anterior, por su obra La Central Eléctrica de Los Almadenes.

La pintura representa un entorno del sur del municipio muy reconocible para los crevillentinos y destaca por su complejidad técnica, al tratarse de un paisaje nocturno en el que el alumbrado interior adquiere un protagonismo singular.

La Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPA) concedió su premio especial a Atrio modernista, del castellonense Laurentino Martí Badenes, una obra que sobresale por su trazo estilizado y su cuidada iluminación. Por su parte, el premio patrocinado por Canson, Maimeri, Princton y DAS recayó en Tensión en el Cielo, del valenciano Aurelio García Rochera, una representación de un poste eléctrico concebido casi como un tótem de la civilización moderna.

El jurado otorgó además Menciones de Honor a San Andrés, de Cristóbal Garrido Leal, y La Fuente de los Leones, de Miguel Ángel Bastante Recuerda. En la categoría local, se reconoció la labor de los artistas crevillentinos Carmen Villaescusa, por Xiqueta menaora, y Antonio Olivares, por Atardecer de mayo en Vaiona.

Apoyo institucional y futuro del Museo Julio Quesada

El presidente del Grupo Enercoop, Guillermo Belso, mostró su satisfacción por la calidad y la participación registrada, subrayando la expectación que genera la acuarela como disciplina artística. En este sentido, señaló que “ha llevado a que un certamen que nace desde un impuso local, como este, acoja una participación de más de 65 obras de 7 países distintos. De esta forma, el crecimiento le está llevando a ganar fuerza gracias, también, a la calidad de las obras presentadas, puesto que los participantes conocen el nivel y están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos”.

Belso anunció además que, en un breve plazo de tiempo, “el museo Julio Quesada será reubicado en un espacio mucho más adecuado y con mayor visibilidad, concretamente en la casa burguesa ubicada en la Plaza de la Constitución, que se adquirió el pasado año y que se prevé que sea rehabilitada. Este edificio podrá acoger no solo las obras del afamado autor, sino también las acuarelas premiadas en el certamen”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Mónica San Emeterio, destacó la relevancia del premio como homenaje permanente al pintor Julio Quesada, hijo adoptivo de Crevillent, y puso en valor la importancia de contar con un museo dedicado a una de las figuras más destacadas de la acuarela nacional.

Tras el acto, se inauguró la exposición de las obras finalistas, que permanecerá abierta con acceso gratuito hasta el 14 de febrero en las instalaciones de la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, en la calle Corazón de Jesús, 17.

El jurado

José Enrique González

Actual director del Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de Barcelona, José Enrique González es pintor, editor y galerista, con una trayectoria consolidada en la promoción del arte figurativo. Fundó en 1999 la Galería Virtual Artelibre, desde la que impulsa la difusión de esta corriente artística, y dirige tanto el concurso ModPortrait de retrato moderno como el Estudio de Dibujo y Pintura Clásico Artelibre, en Zaragoza. Su perfil combina gestión cultural, creación artística y comisariado.

Juan García Sandoval

Director del Museo de Bellas Artes de Murcia, es conservador de museos por oposición y licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. Cuenta con un máster en Museografía Didáctica y formación de posgrado en gestión cultural y terapias creativas. Ha dirigido y comisariado importantes proyectos museísticos y arqueológicos en la Región de Murcia, y ha ocupado cargos clave en museos como el de Bellas Artes de Murcia y el Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena.

Amalia Navarro

Pintora española contemporánea, Amalia Navarro está vinculada al realismo mágico y cuenta con una amplia trayectoria reconocida con numerosos premios nacionales e internacionales. Ha obtenido primeros galardones en certámenes como el Nacional de Pintura de Castellón o el Ciudad de Palencia, y ha expuesto en instituciones como las Cortes de la Generalitat Valenciana. En 2014, la Diputación de Alicante le dedicó una retrospectiva en el Palacio Provincial. Forma parte del Proyecto Diez, uno de los colectivos más prestigiosos del realismo e hiperrealismo español.

Jesús Lozano Saorín

Acuarelista de referencia y Premio Extraordinario Reina Sofía, Jesús Lozano Saorín es considerado uno de los máximos exponentes actuales de la acuarela hiperrealista. Nacido en Jumilla, su obra se caracteriza por un dibujo preciso, una luz muy cuidada y una fidelidad extrema a la escena representada. La crítica lo sitúa dentro de la segunda generación de realistas españoles, destacando su papel como uno de los artistas más representativos del hiperrealismo en acuarela.

Luis Javier Gaya

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidades en Restauración y Pintura, Luis Javier Gaya obtuvo el Premio Reina Sofía de Pintura en 1995. Ha sido vicepresidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores y miembro de la Escuela de Pintores Figurativos de El Escorial. Su carrera incluye estancias formativas y profesionales en Madrid, Roma y Venecia, además de becas concedidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, como la de la Academia de España en Roma.