Un estudio en Elche alerta de que las mujeres que superan un cáncer de mama sufren más disfunciones del suelo pélvico

Las mujeres que han superado un cáncer de mama presentan una mayor prevalencia de disfunciones del suelo pélvico y un impacto significativamente mayor en su calidad de vida que aquellas sin antecedentes oncológicos. Esta es la principal conclusión de un estudio liderado por Cristina Salar y Cristina Orts, profesoras de Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche, que pone el foco en una dimensión poco visible, y a menudo silenciada, de la supervivencia al cáncer.

Y es que las investigadoras subrayan que la supervivencia no puede medirse solo en términos de curación de la enfermedad al detectar que existen secuelas funcionales persistentes que condicionan la vida diaria de muchas mujeres, incluso años después de finalizar los tratamientos.

Más síntomas

El estudio revela que síntomas como la incontinencia urinaria, las alteraciones del soporte pélvico o la limitación para realizar actividades físicas y sociales son significativamente más frecuentes en las supervivientes de cáncer de mama. Pero no solo aumenta la presencia de estos problemas, también interfiere en la autonomía personal, la actividad física y la participación social.

El impacto es especialmente acusado en mujeres que han recibido tratamientos combinados, como quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia. Según ambas investigadoras, los resultados apuntan al impacto que tiene la acumulación de los tratamientos oncológicos sobre las estructuras neuromusculares del suelo pélvico, lo que explicaría el mayor deterioro funcional observado.

Secuelas

Uno de los hallazgos más relevantes es que estas alteraciones no son transitorias. Es decir, que las diferencias entre supervivientes y mujeres sin antecedentes oncológicos se mantienen incluso tiempo después de haber concluido el tratamiento, lo que refuerza la idea de que se trata de secuelas persistentes.

Además, la afectación no es homogénea. El tipo de tratamiento y su combinación influyen de forma clara en la aparición y severidad de los síntomas, lo que abre la puerta a identificar perfiles de mayor riesgo dentro del seguimiento clínico habitual y personalizar las estrategias de prevención y abordaje.

Infradiagnósticos

Las autoras advierten de que estas disfunciones continúan siendo infradiagnosticadas, en parte porque muchas mujeres no consultan por estos síntomas o los asumen como una consecuencia inevitable del proceso oncológico. Con lo cual, el peligro está en que se normalice el malestar porque se favorecería que las alteraciones se cronifiquen y no reciban una atención específica, alertan.

Los resultados refuerzan la necesidad de integrar de forma sistemática la evaluación del suelo pélvico en los programas de seguimiento de las mujeres que han superado un cáncer de mama. La detección precoz permitiría intervenir antes de que el deterioro funcional sea mayor y mejorar de forma significativa la calidad de vida de las pacientes.

Comparación

La investigación se basa en un estudio observacional transversal que compara a mujeres supervivientes de cáncer de mama con un grupo control sin antecedentes oncológicos. Para evaluar los síntomas y su impacto funcional se emplearon cuestionarios clínicos validados internacionalmente, como el Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI-20) y el Pelvic Floor Impact Questionnaire (PFIQ-7).

El equipo investigador ha estado formado por profesionales del CEU UCH y cuenta con la colaboración de María Torres Lacomba, de la Universidad de Alcalá, y Josep C. Benítez, de la Universidad de Valencia, dentro de un enfoque multidisciplinar que refuerza la solidez de los resultados.