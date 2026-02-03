El ciberataque sigue teniendo consecuencias: las bibliotecas de Elche encadenan cinco meses sin wifi y las quejas se multiplican

Las bibliotecas municipales de Elche llevan más de cinco meses sin wifi ni ordenadores de uso público, una situación que arrastran desde el ciberataque sufrido por el Ayuntamiento el pasado 25 de agosto y que está generando un creciente malestar entre los usuarios habituales. La falta de conexión afecta a la biblioteca central, a las siete sucursales repartidas entre el casco urbano y pedanías, y a salas de estudio municipales, muy frecuentadas por estudiantes universitarios, opositores y alumnado de instituto, así como por lectores principalmente jubilados.

Sala de estudio en el centro polivalente de Carrús en Elche / INFORMACIÓN

En la mayoría de centros, los ordenadores de consulta permanecen apagados, algunos de ellos con carteles visibles de “No funciona”, y los usuarios tampoco pueden conectarse con sus propios dispositivos al no existir red wifi disponible. A esta situación se suma que en muchos espacios tampoco funciona la impresora necesaria para emitir nuevos carnets, lo que ha obligado al personal a recurrir durante meses a sistemas manuales tanto para el alta de usuarios como para el registro de préstamos.

Medio año desconectados en espacios clave de estudio

La red municipal de bibliotecas de Elche se estructura en torno a una biblioteca central, siete sucursales y un bibliobús, además de varias salas de estudio en pedanías como Perleta, La Marina, El Altet, Torrellano, La Hoya o Las Bayas. Son espacios concebidos no solo como lugares de lectura, sino como puntos de estudio y trabajo que dependen en gran medida del acceso a internet.

Desde finales de agosto, sin embargo, los usuarios se han encontrado con una desconexión total. “Ya es casi medio año sin wifi. Yo vengo a estudiar una oposición y hoy en día sin internet no puedes hacer nada. Hay consultas que sólo están en la red”, explica Pablo Pérez, usuario habitual de la biblioteca de Carrús. “Consultas temarios online, legislación, plataformas… al final muchos días me quedo en casa”, añade.

Hoja de firmas improvisada para reclamar la conexión wifi en las bibliotecas de Elche / INFORMACIÓN

Una situación similar describe Marta Peña, estudiante universitaria. “Al principio pensábamos que sería cosa de unos días o de unas semanas, como mucho, pero han pasado los meses y seguimos igual. Algunos compañeros directamente han dejado de venir”, señala. En su caso, la biblioteca era su principal espacio de estudio fuera de casa.

Usuarios hartos y recogida de firmas

El malestar ha ido en aumento y ha desembocado incluso en la recogida de firmas por parte de usuarios desencantados. “Estamos todos bastante hartos. No pedimos nada extraordinario, solo poder estudiar en condiciones”, afirma Luis López, opositor. “Venimos aquí porque hay silencio, mesas, buen ambiente… pero sin conexión es como volver veinte años atrás”, resume.

También Elena Lucas, estudiante de Bachillerato, subraya que la falta de ordenadores públicos es un problema añadido. “Hay gente que no tiene portátil. Antes podías usar los equipos de la biblioteca, ahora están todos apagados. Ves el cartel de ‘No funciona’ y ya sabes que no hay alternativa, pero es que llevan así casi medio año”, lamenta.

Pese a todo, los usuarios destacan que en las salas de estudio se mantiene un ambiente tranquilo, con buena afluencia y respeto por el estudio, aunque muchos reconocen que la situación está empezando a pasar factura.

Esfuerzo del personal y respuesta municipal

Desde dentro, el personal de las bibliotecas ha tratado de amortiguar el impacto del apagón tecnológico. Una técnica municipal de una céntrica sala de estudio explica que, durante al menos dos meses, los préstamos se registraron a mano, al igual que la emisión de carnets. “Hemos intentado arreglarnos un poquito como podíamos para que al usuario no le repercuta tanto”, señala, y pide paciencia, aunque reconoce que el cansancio empieza a notarse también entre los trabajadores.

Según esta profesional, la asistencia “apenas ha bajado”, algo que atribuye a que muchos usuarios valoran el entorno de estudio pese a las carencias actuales. No obstante, admite que las quejas son "constantes y totalmente comprensibles".

Los ordenadores de las salas de estudio o lectura siguen sin wifi y están apagados en bibliotecas como la del centro polivalente de Carrús en Elche / INFORMACIÓN

El Ayuntamiento de Elche, por su parte, ha reconocido que los trabajos para recuperar los servicios afectados por el ciberataque no son sencillos. Fuentes del bipartito del gobierno municipal han indicado que la semana que viene comenzarán los trabajos para restablecer la conexión a internet en las bibliotecas y salas de estudio. Los técnicos ya están trabajando en ello.

Las quejas de los usuarios han llegado a la redacción de INFORMACIÓN. Esperan que la presión mediática ayude a acelerar una solución que consideran urgente. “Necesitamos que alguien haga fuerza, porque estudiar sin internet hoy es prácticamente imposible”, resume uno de los afectados, que muestra a este periódico un listado con numerosas firmas de personas que se quejan de la situación.