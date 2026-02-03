Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromís aprieta a Pablo Ruz con la protección del Palmeral de Elche

Esther Díez acusa al alcalde de incumplir su promesa de salvaguardar el bien declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y presentará una batería de preguntas para pedir transparencia en las actuaciones

Dos personas caminando por uno de los huertos de Elche.

Dos personas caminando por uno de los huertos de Elche. / ÁXEL ÁLVAREZ

María Pomares

María Pomares

Pablo Ruz ha incumplido con su promesa de proteger nuestro Palmeral, porque la realidad es que tres años después de su mandato seguimos sin constatar ningún avance significativo para garantizar su protección y conversación, pese a que este pasado año se haya conmemorado también el 25 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad”. En estos términos se pronunciaba este martes la portavoz del grupo municipal Compromís per Elx, Esther Díez, que, de paso, anunció que su formación registrará una batería de preguntas para exigir al Gobierno municipal de PP y Vox “transparencia total” en las actuaciones de protección del Palmeral.

El Hospital General de Elche está suspendiendo cirugías, según critica el sindicato CC OO

Vista del Palmeral, con el Hospital General de Elche al fondo. / Áxel Álvarez

Sin Plan Director

Esther Díez puso el acento en que “la Ley del Palmeral que aprobó el Govern del Botànic en 2021 regula que el Ayuntamiento tiene que aprobar y desarrollar el Plan Director del Palmeral, entre cuyas acciones se contempla desarrollar un Plan Especial de Protección, un Plan Rector de Uso y Gestión, un Programa de Conservación y Mantenimiento, y un Plan de Salvaguarda, Investigación y Difusión”. Sin embargo, como lamentó, “la realidad es que, a día de hoy, no ha habido ni un solo avance en la ejecución de estos documentos, a falta de las excusas del señor Ruz, que ahora pasan por querer ‘simplificar la burocracia absurda’, un falso argumento con el que quiere desproteger nuestro bien natural frente a la presión urbanística”.

Poda de palmeras en Elche

Poda de palmeras en Elche. / Áxel Álvarez

“Falso relato”

La portavoz municipal de Compromís también subrayó que “las pocas declaraciones que ha dado el señor Ruz sobre el Palmeral se han limitado a construir un falso relato sobre la puesta en marcha del Patronato del Palmeral, que ya estaba nombrado en el anterior mandato y lleva sin convocarse desde el 1 de febrero de 2024, y a poner en el centro del debate político la amenaza de su desprotección, con ese anuncio por querer modificar la Ley del Palmeral para flexibilizar la urbanización en su entorno”. Ahora bien, recordó que no hay constancia en Valencia que se haya activado la tramitación para cambiar la normativa, como publicó este periódico. Hasta el punto de que Esther Díez puso el foco en “una voluntad -la de modificar la ley- que ha resultado inútil, ya que la conselleria nos respondía el pasado mes de diciembre que Pablo Ruz no había elevado ninguna propuesta de modificación de la ley".

La presentación de la campaña de Compromís por el Palmeral de Elche

Alberto Ibáñez, Aitana Mas y Esther Díez, en la presentación de la campaña de Compromís por el Palmeral de Elche, en noviembre. / INFORMACIÓN

El documento de uso y gestión

Por todo ello, a lo que sumó que el procedimiento de licitación para la redacción del Plan de Uso y Gestión del Palmeral ha quedado sin adjudicar, Esther Díez anunció que, “desde Compromís per Elx, vamos a registrar una batería de preguntas para aclarar qué actuaciones tiene previstas el Gobierno municipal para garantizar la protección y conservación del Palmeral, y exigir con ello la debida transparencia en la gestión de las futuras acciones que se requieren, así como pedir explicaciones sobre qué pasos son los nuevos que se van a seguir”.

“Falta de compromiso y diálogo”

Para la portavoz de Compromís en Elche, “la falta de compromiso y diálogo de Pablo Ruz nos confirma una vez más que estamos ante un alcalde que ha llenado el mandato con promesas vacías y que, en esta recta final, queda claro que no se van a materializar”. Al respecto, puntualizó que, “para este caso en particular, Pablo Ruz deja sin respuestas las expectativas de salvaguarda que había puesto con nuestro patrimonio, para desgracia de las ilicitanas e ilicitanos, e incluso ha votado en contra de las celebraciones con motivo del 25 aniversario que propusimos desde Compromís y todas las acciones de protección asociadas”.

