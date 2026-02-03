Los empresarios ven en el Porta d'Elx la palanca de suelo industrial que necesita Elche

El Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco) ha valorado de forma positiva la activación de la comercialización de 600.000 metros cuadrados de suelo industrial en el entorno de Porta d’Elx y la ampliación del Parque Empresarial de Elche, una medida impulsada por el Ayuntamiento de Elche a través de Pimesa que da respuesta a una reivindicación histórica del tejido productivo ilicitano.

Fue ya en diciembre cuando el alcalde, Pablo Ruz, desvelaba en el Debate de Política General que el Ayuntamiento vendía suelo a una empresa de gestión de datos y a PLD para fabricar sus cohetes en término municipal. Desde Cedelco celeban que hayan salido al mercado 500.000 metros cuadrados en Porta d’Elx y otros 100.000 en la ampliación del Parque Empresarial, hasta ahora clasificados como suelo no urbanizable, con una clara vocación industrial y tecnológica.

Suelo como demanda

Desde el colectivo recuerdan que la escasez de suelo industrial competitivo estaba provocando en los últimos años la salida de proyectos empresariales hacia otros municipios, limitando la capacidad de crecimiento de Elche y debilitando su posición como polo industrial.

Con ello entienden que la puesta en valor de Porta d’Elx ha sido una de las prioridades estratégicas de la actual Junta Directiva, al considerarse la gran reserva de suelo productivo de la ciudad. “Disponer de grandes superficies continuas es clave para competir en igualdad de condiciones con otros territorios”, señalan desde la organización empresarial.

PLD como efecto tractor

Entre los primeros movimientos empresariales destaca la apuesta de PLD Space, la compañía aeroespacial ilicitana que ha situado a Elche en el mapa internacional del sector espacial y trasladan que la firma ha pujado por 495.000 metros cuadrados en Porta d’Elx para levantar una factoría de alrededor de 100.000 metros cuadrados, destinada a la producción en serie de cohetes reutilizables.

Para Cedelco, este proyecto supone una señal de confianza en la ciudad y el mensaje claro al mercado de que Elche puede albergar iniciativas de alto valor añadido, intensivas en innovación y generadoras de empleo cualificado.

Entienden que el interés de la firma aeroespacial actúa como efecto tractor para otras compañías que buscan ubicación. Desde el Círculo Empresarial subrayan que Porta d’Elx se consolida como un polo de atracción para inversiones industriales y tecnológicas, al ofrecer escala, conectividad y capacidad de crecimiento.

Además, manifiesan que ya se ha confirmado el interés de una multinacional por una gran parcela en el entorno del Parque Empresarial, vinculada a un proyecto con fuerte impacto económico y una elevada generación de empleo, lo que refuerza el papel de Elche como nodo industrial de referencia en la provincia de Alicante.