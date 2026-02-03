El Vinalopó reducirá un 18 % su factura energética con 1.500 placas solares en Elche

El Hospital Universitario del Vinalopó, en Elche, instalará durante las próximas semanas cerca de 1.500 placas solares en los exteriores del recinto con el objetivo de reducir un 18 % su consumo energético y avanzar hacia un modelo sanitario más sostenible. La actuación permitirá al centro producir una parte relevante de la electricidad que utiliza a diario mediante autoconsumo, disminuyendo tanto el gasto eléctrico como el impacto ambiental asociado.

La instalación estará compuesta por 1.468 módulos fotovoltaicos, que alcanzarán una potencia total de 1.049 kilovatios pico (kWp). Se trata de una de las actuaciones energéticas más relevantes acometidas por el hospital en los últimos años y forma parte de su estrategia para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones contaminantes derivadas del uso de energía convencional.

Autoconsumo para un hospital más eficiente

Gracias a esta nueva infraestructura, el Hospital Universitario del Vinalopó podrá generar una parte significativa de la energía que consume, lo que se traducirá en un ahorro energético estimado del 18 %. Esta reducción tendrá un impacto directo tanto en los costes estructurales del centro como en su huella de carbono, al disminuir la dependencia de fuentes energéticas tradicionales.

Los trabajos para la instalación de las placas solares en el parking del Hospital del Vinalopó en Elche ya han comenzado / INFORMACIÓN

“Esta instalación supone un avance muy relevante en nuestro objetivo de ser un hospital cada vez más eficiente desde el punto de vista energético, reduciendo costes y, al mismo tiempo, minimizando nuestro impacto ambiental. Es un paso firme hacia un modelo sanitario más sostenible”, explica Rafael Carrasco, gerente del Hospital Universitario del Vinalopó.

Desde la dirección del centro se subraya que este tipo de iniciativas permiten compatibilizar la actividad asistencial con un uso más responsable de los recursos, en un contexto de creciente demanda energética en el ámbito sanitario.

Placas solares en el parking sin perder plazas

Las placas solares se ubicarán en el parking del hospital, una decisión que permitirá aprovechar un espacio ya existente sin reducir el número de plazas de aparcamiento disponibles. De este modo, la producción de energía renovable se integrará en el entorno del centro sin afectar a su funcionamiento diario ni al entorno urbano.

Además del beneficio energético, la instalación aportará una mayor superficie de sombra, lo que mejorará la comodidad térmica de los vehículos de pacientes y acompañantes durante su estancia en el hospital, especialmente en los meses de mayor exposición solar.

Desde el centro sanitario se destaca que la actuación refuerza el compromiso del Hospital Universitario del Vinalopó con la lucha contra el cambio climático y con la transición hacia un modelo energético más limpio y responsable. La generación de energía solar permitirá evitar la emisión de toneladas de CO₂ a la atmósfera, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y las políticas de descarbonización del sistema sanitario.

El Hospital del Vinalopó en Elche invertirá 1,2 millones de euros en placas solares / INFORMACIÓN

Inversión millonaria y compromiso ambiental

La instalación de los 1.468 módulos solares ha supuesto una inversión aproximada de 1,2 millones de euros, destinada a mejorar la eficiencia energética del centro y a reducir de forma estructural los costes asociados al consumo eléctrico. Se trata de una apuesta a largo plazo que busca consolidar un modelo de gestión más sostenible.

Rafael Carrasco ha destacado también que “los hospitales no solo debemos centrarnos en la excelencia asistencial, sino también en asumir un papel activo en la protección del medio ambiente. Proyectos como este demuestran que es posible compatibilizar calidad sanitaria, innovación y sostenibilidad”.