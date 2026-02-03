Marwán, mucho humor y Los Inhumanos lideran la nueva temporada de La Llotja de Elche

La Sala Cultural de La Llotja afronta el primer semestre de 2026 con una programación marcada por la música en directo, el humor y las propuestas para todos los públicos, tras una temporada anterior que dejó cifras récord de asistencia. La concejalía de Cultura presentó este martes la oferta cultural que se desarrollará entre febrero y mayo, un calendario que llega avalado por los resultados del último ejercicio.

“Con casi 30 llenos absolutos y más de 15.000 espectadores, resultados extraordinarios para cerrar el Año Jubilar”, destacó la edil del área, Irene Ruiz, durante la presentación del programa, en la que subrayó la buena acogida del público ilicitano a las propuestas culturales municipales.

Grandes conciertos y bandas consolidadas

La programación musical contará con artistas de reconocido prestigio dentro del panorama nacional. Entre los conciertos destacados figuran los de Marwán, Pedro Pastor y el ilicitano Nacho Casado, que presentará en La Llotja tanto su gira como su nuevo disco. A ellos se suman propuestas de banda como Ángel Stanich Band, el musical de Colectivo Panamera y la actuación de Los Inhumanos, que convertirán la sala en una gran fiesta con sus éxitos de los años 80 y 90.

Marwan. / EP

El cartel musical se completa con tributos a Manuel Carrasco, Hombres G y Héroes del Silencio, además de un concierto dedicado a los amantes de la música ranchera con el espectáculo ¡Viva el mariachi!, protagonizado por la voz de Jorge Páez y su grupo de mariachis.

Humor, comedia y propuestas teatrales

El humor y la comedia tendrán también un papel protagonista en la programación del primer semestre. La Llotja acogerá actuaciones de Eden Serrano y Guelmi, el cabaret de Samantha Ballentines, la improvisación de Improhéroes y los monólogos de Kalderas, con El Friki de las Galaxias, y Diego El Notario, con Perdido en los 80.

En el apartado teatral, el escenario ilicitano ofrecerá dos propuestas destacadas. Por un lado, el clásico de Plauto, Cásina, interpretado por Melpómene Teatro. Por otro, y con motivo del Día de la Mujer, la premiada compañía murciana Nía Cocor pondrá en escena La mujer que lo mató todo, una obra reconocida por la crítica.

Programación familiar y acceso a las entradas

El público infantil y familiar contará con tres grandes espectáculos diseñados para distintas edades. Entre ellos destaca el Fenómeno de las Guerreras K-POP, que está cosechando éxito en diferentes puntos de España; el tributo musical del grupo Cantajuegos con sus temas más conocidos; y la actuación del mago Joan Vidal con Magia en el andén 9 y ¾, un espectáculo inspirado en el universo de Harry Potter.

“Esta es una programación para bailar, cantar, reír, soñar y, sobre todo, para disfrutar de la cultura de calidad. Por ello invitamos a todos los ilicitanos y vecinos de otras poblaciones a vivir la cultura en la Sala de La Llotja”, señaló Irene Ruiz.

Las entradas pueden adquirirse a través de las ticketeras de cada espectáculo y en la taquilla de La Llotja una hora antes del inicio de cada función. Además, toda la información actualizada de la programación y la venta anticipada de localidades está disponible en la web de la concejalía de Cultura, elxcultura.es.