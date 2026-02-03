Museo Arqueológico y de Historia de Elche ofrece visitas guiadas gratis el fin de semana
Es necesaria una reserva previa a través de un teléfono
El Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) ofrece visitas comentadas los fines de semana a su exposición permanente “Elche, de la Prehistoria a la Tardoantigüedad”. Estas visitas permiten realizar un recorrido guiado por las principales etapas históricas del municipio, desde los primeros asentamientos hasta la época tardoantigua.
Las visitas se celebran los sábados a las 11.30 horas y los domingos a las 11.30 y 12.30 horas.
Para participar es necesaria reserva previa a través de los teléfonos habilitados para el MAHE (966 65 82 03).
