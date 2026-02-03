Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Museo Arqueológico y de Historia de Elche ofrece visitas guiadas gratis el fin de semana

Es necesaria una reserva previa a través de un teléfono

Una de las exposiciones temporales del MAHE recientemente

Una de las exposiciones temporales del MAHE recientemente / MATIAS SEGARRA

O. Casado

O. Casado

El Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) ofrece visitas comentadas los fines de semana a su exposición permanente “Elche, de la Prehistoria a la Tardoantigüedad”. Estas visitas permiten realizar un recorrido guiado por las principales etapas históricas del municipio, desde los primeros asentamientos hasta la época tardoantigua.

Las visitas se celebran los sábados a las 11.30 horas y los domingos a las 11.30 y 12.30 horas.

Para participar es necesaria reserva previa a través de los teléfonos habilitados para el MAHE (966 65 82 03).

