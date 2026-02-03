Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuntamiento ViviendasVenta VPO AlicanteConsulado ArgeliaJabalíes AlicanteProhibición RR SS menoresEntradas Paellas B. Live
instagramlinkedin

Planes culturales para todos los gustos este fin de semana en Elche

La representación del Bautismo de la Morería del Raval por el Mig Any de Moros y Cristianos y el concierto de Unisøn, entre la oferta

Vista general del patio de butacas del Gran Teatro de Elche, que este año ha mejorado sus cifras de asistencia y actividad

Vista general del patio de butacas del Gran Teatro de Elche, que este año ha mejorado sus cifras de asistencia y actividad / MATÍAS SEGARRA

J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

La agenda cultural de Elche llega cargada de propuestas para todos los públicos durante el primer fin de semana de febrero. Música en directo, actos festeros, teatro musical, cine y exposiciones conforman una programación diversa que se reparte entre los principales espacios culturales de la ciudad.

Bautismo de la Morería

Uno de los principales actos los protagonizan las comparsas de la media luna y la cruz. El viernes 6 de febrero, a las 20.30 horas, el Gran Teatro será el escenario del Bautismo de la Morería del Raval, un acto festero organizado por la Concejalía de Festejos en colaboración con la Asociación Festera de Moros y Cristianos con motivo del Mig Any.

El evento forma parte de la programación vinculada a las celebraciones festeras del municipio y contará con acceso gestionado por la propia concejalía, reforzando la apuesta por las tradiciones locales dentro del calendario cultural.

Unisøn en L’Escorxador este sábado

El Espai Escènic de L’Escorxador acoge el sábado 7 de febrero, a las 20 horas, el concierto de Unisøn, una de las propuestas musicales destacadas de la semana. La actuación contará con entrada única de cinco euros, facilitando el acceso a la música en directo dentro de la programación cultural municipal.

Además, el espacio mantiene abierta al público la exposición Solo el crujir de las vigas, de la artista Lidia Sánchez, que podrá visitarse hasta el próximo 22 de febrero, ampliando la oferta cultural más allá de los espectáculos escénicos.

Musicales y espectáculos

Durante el fin de semana, La Llotja ofrecerá el musical Bienvenidos, un recorrido por los grandes éxitos de las décadas de los 80 y 90, así como el espectáculo familiar Fenómeno K-pop. Batalla por los fans, dirigido al público infantil y juvenil y con varias sesiones programadas a lo largo del domingo.

Fachada de L'Escorxador

Fachada de L'Escorxador / Antonio Amorós

Cine y exposiciones

La programación se completa con una intensa actividad cinematográfica en el Cine Odeón, que ofrecerá nuevas sesiones de la Filmoteca Municipal, la proyección de La cena, cinefórum en colaboración con la UNED, encuentros del Cineclub Luis Buñuel y cine infantil durante el fin de semana.

Noticias relacionadas

A todo ello se suma una amplia programación expositiva en espacios como el MAHE, el MACE, la Lonja Medieval, la Orden Tercera o el Hort dels Pontos, junto a talleres y actividades culturales vinculadas al patrimonio y la creación artística.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La previsión de rachas de viento de más de 100 km/h activa el centro de emergencias en Elche
  2. La ciencia y el arte digital reencarnan a la Dama de Elche
  3. Santa Pola implanta parkings públicos inteligentes que miden la ocupación con sensores
  4. Elche ya tiene emplazamiento definitivo para el mercadillo de Plaza de Barcelona, que cambia de nombre
  5. Detenidos tras cambiar las cerraduras para echar a dos inquilinos que tenían alquiladas habitaciones en Elche
  6. El particular Día de la Marmota en el Camp d’Elx: esto es lo que predicen los almendros sobre el invierno con el dicho de “si la Candelaria flora…”
  7. Elche cerrará el Huerto de la Coronela y reordenará la parada de bus del General
  8. Empleados de la firma de calzado María Jaén de Elche reclaman 'indemnizaciones dignas' por los despidos

Suma y sigue con los sueldos de los profesores: críticas por no cobrar la nómina de enero

Suma y sigue con los sueldos de los profesores: críticas por no cobrar la nómina de enero

Pérez Llorca tendrá que dotar de tecnología a los centros de salud de Alicante para poder detectar un cáncer en siete días

Pérez Llorca tendrá que dotar de tecnología a los centros de salud de Alicante para poder detectar un cáncer en siete días

Planes culturales para todos los gustos este fin de semana en Elche

Planes culturales para todos los gustos este fin de semana en Elche

Las máquinas entran a San Antón, en Elche, por uno de los cuatro derribos con la vista en verano para el bloque 8

Las máquinas entran a San Antón, en Elche, por uno de los cuatro derribos con la vista en verano para el bloque 8

Marwán, mucho humor y Los Inhumanos lideran la nueva temporada de La Llotja de Elche

Más extranjeros y mayores en las aulas: el tirón de la formación adulta en Alicante

Más extranjeros y mayores en las aulas: el tirón de la formación adulta en Alicante

El bipartito de PP y Vox abre la puerta a la instalación de una incineradora de residuos en Elche

El bipartito de PP y Vox abre la puerta a la instalación de una incineradora de residuos en Elche

El canario Gonzalo Cabrera gana el Premio Internacional de Acuarela Julio Quesada de Enercoop en Crevillent

El canario Gonzalo Cabrera gana el Premio Internacional de Acuarela Julio Quesada de Enercoop en Crevillent
Tracking Pixel Contents