Planes culturales para todos los gustos este fin de semana en Elche

La agenda cultural de Elche llega cargada de propuestas para todos los públicos durante el primer fin de semana de febrero. Música en directo, actos festeros, teatro musical, cine y exposiciones conforman una programación diversa que se reparte entre los principales espacios culturales de la ciudad.

Bautismo de la Morería

Uno de los principales actos los protagonizan las comparsas de la media luna y la cruz. El viernes 6 de febrero, a las 20.30 horas, el Gran Teatro será el escenario del Bautismo de la Morería del Raval, un acto festero organizado por la Concejalía de Festejos en colaboración con la Asociación Festera de Moros y Cristianos con motivo del Mig Any.

El evento forma parte de la programación vinculada a las celebraciones festeras del municipio y contará con acceso gestionado por la propia concejalía, reforzando la apuesta por las tradiciones locales dentro del calendario cultural.

Unisøn en L’Escorxador este sábado

El Espai Escènic de L’Escorxador acoge el sábado 7 de febrero, a las 20 horas, el concierto de Unisøn, una de las propuestas musicales destacadas de la semana. La actuación contará con entrada única de cinco euros, facilitando el acceso a la música en directo dentro de la programación cultural municipal.

Además, el espacio mantiene abierta al público la exposición Solo el crujir de las vigas, de la artista Lidia Sánchez, que podrá visitarse hasta el próximo 22 de febrero, ampliando la oferta cultural más allá de los espectáculos escénicos.

Musicales y espectáculos

Durante el fin de semana, La Llotja ofrecerá el musical Bienvenidos, un recorrido por los grandes éxitos de las décadas de los 80 y 90, así como el espectáculo familiar Fenómeno K-pop. Batalla por los fans, dirigido al público infantil y juvenil y con varias sesiones programadas a lo largo del domingo.

Fachada de L'Escorxador / Antonio Amorós

Cine y exposiciones

La programación se completa con una intensa actividad cinematográfica en el Cine Odeón, que ofrecerá nuevas sesiones de la Filmoteca Municipal, la proyección de La cena, cinefórum en colaboración con la UNED, encuentros del Cineclub Luis Buñuel y cine infantil durante el fin de semana.

A todo ello se suma una amplia programación expositiva en espacios como el MAHE, el MACE, la Lonja Medieval, la Orden Tercera o el Hort dels Pontos, junto a talleres y actividades culturales vinculadas al patrimonio y la creación artística.