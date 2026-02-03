El Cristo Resucitado de Elche protagoniza el cartel de la Semana Santa

La Semana Santa de Elche ya tiene imagen oficial para 2026 y estará protagonizada por el Cristo Resucitado de la procesión de las Aleluyas, una de las celebraciones más singulares del calendario ilicitano. El cartel se dio a conocer este martes por la tarde en un acto celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche, donde también se presentaron los carteles del Domingo de Ramos y del Domingo de Resurrección del próximo año.

El evento sirvió para mostrar de forma conjunta las tres obras que acompañarán a los principales momentos de la Semana Santa ilicitana de 2026, todas ellas con estilos y enfoques distintos, pero con un marcado vínculo con la tradición local y con los iconos más reconocibles de cada jornada.

El cartel principal, obra de Rocío Miralles

El cartel anunciador de la Semana Santa de Elche ha sido realizado por Rocío Miralles García, graduada en Bellas Artes y autora estrechamente ligada tanto a la Semana Santa como a las fiestas de Moros y Cristianos de la ciudad. Su obra pone el foco en un paso concreto: el Resucitado de la procesión de las Aleluyas, símbolo del triunfo de la vida y del cierre festivo del ciclo pasional.

El salón de plenos se llenó para presenciar el acto de presentación de los carteles de la Semana Santa de Elche / INFORMACIÓN

La elección de este motivo subraya la singularidad de la Semana Santa ilicitana, que culmina con una de las procesiones más participativas y reconocidas, en la que las tradicionales aleluyas llenan de color y papel el centro histórico.

Domingo de Ramos y de Resurrección, dos miradas distintas

Durante el acto también se presentaron los carteles correspondientes al Domingo de Ramos y al Domingo de Resurrección. El primero de ellos es obra de Tomás Terán Torrejón, artista centrado en el arte figurativo y el realismo, con una técnica en la que destacan el grafito y el bolígrafo. Su cartel está dedicado a la Virgen de la procesión, la Asunción, la Patrona de Elche.

Por su parte, el cartel del Domingo de Resurrección ha sido realizado por Lorenzo Chinchilla de la Torre, destacado fotógrafo y cronista gráfico ilicitano. Su propuesta recoge un detalle del Jesús que entra en Jerusalén a lomos de la burra, una imagen cargada de simbolismo que conecta con el inicio del relato pasional y con la tradición iconográfica de la ciudad. El otro momento más singular de la celebración ilicitana.

Momento en el que se daba a conocer el cartel central de la Semana Santa de Elche / INFORMACIÓN

Presentación institucional en el salón de plenos

El acto de presentación de los carteles de Semana Santa, Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección 2026 tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche, un espacio reservado para las grandes citas institucionales. Allí se reunieron representantes municipales, autores de las obras y miembros vinculados a la Junta Mayor de la Semana Santa ilicitana para descubrir unas imágenes que acompañarán durante meses la difusión de estas celebraciones.

Con esta presentación, Elche da el pistoletazo de salida a la promoción visual de su Semana Santa, combinando tradición, arte contemporáneo y mirada local a través de tres autores con trayectorias y lenguajes distintos, pero unidos por su vínculo con la ciudad.