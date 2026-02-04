Medio Ambiente
Amigos de los Humedales denuncia graves daños ecológicos por una quema controlada en El Hondo de Elche y Crevillent
Los ecologistas lamentan que cerca de 3 hectáreas de saladar y varios centenares de ejemplares de taray han resultado calcinados en la acción para detener el avance del carrizo
El colectivo ecologista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha remitido un escrito a la Consellería de Medio Ambiente para denunciar que cerca de 3 hectáreas de saladar y varios centenares de ejemplares de taray han resultado calcinados tras una quema controlada de carrizo realizada en el Parque Natural de El Hondo, situado entre los términos municipales de Elche y Crevillent. Según la entidad, el fuego afectó a unos 30.000 metros cuadrados de hábitat protegido.
Gestión ambiental bajo sospecha
Desde AHSA explican que la quema controlada de carrizo es una herramienta tradicional de gestión orientada a la regeneración de ecosistemas acuáticos y a la mejora de hábitats, con el objetivo de evitar la pérdida de superficie de aguas libres. Esta técnica, utilizada históricamente en El Hondo, se había dejado de aplicar durante un largo periodo y fue reactivada en los últimos años como sistema de manejo del hábitat acuático.
Vegetación calcinada en la zona sur
Los ecologistas detectaron a finales del pasado mes de enero un bosquete maduro de tarays completamente calcinado, junto con la vegetación de saladar circundante, en un sector del sur del parque natural. Una inspección posterior permitió constatar que el fuego se había extendido a lo largo de una franja de más de 1.500 metros de longitud, donde resultaron afectados varios centenares de tarays. AHSA advierte de que la superficie real dañada podría ser mayor, ya que no se revisó la totalidad del área alcanzada por la quema, que llegaba hasta las inmediaciones del Centro de Información del Parque Natural. Por las características de los restos, el colectivo concluye que el incendio se produjo en el contexto de una quema controlada.
Petición de un protocolo claro
AHSA considera que la quema de especies botánicas protegidas dentro de este tipo de actuaciones es inadmisible y evidencia una deficiente planificación, más aún en una zona donde, a su juicio, nunca debió prenderse fuego. Se trata de la franja comprendida entre el camino del azarbe del Convenio y el canal perimetral que discurre a espaldas del embalse de Poniente, un área donde el carrizo es muy ralo debido a la salinidad del suelo.
El colectivo subraya que el ecosistema destruido —un saladar carrizal con bosquetes maduros de taray y pequeñas charcas temporales— tenía un alto valor ambiental y que serán necesarias décadas para que recupere su estado anterior. Además del daño ecológico, AHSA destaca el impacto paisajístico generado en una de las rutas señalizadas del parque natural, la que conecta el Centro de Información con los observatorios de la zona sur, muy frecuentada por visitantes, y que ahora ofrece una imagen desoladora.
En su escrito, los ecologistas solicitan a la Consellería de Medio Ambiente que se establezca un protocolo con normas claras para evitar situaciones similares en el futuro. Entre las medidas propuestas figuran que las quemas controladas de carrizo se realicen exclusivamente en los vasos de charcas y embalses, que se verifique la presencia mayoritaria de carrizo maduro y que se descarten zonas donde puedan verse afectados otros hábitats y especies botánicas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La previsión de rachas de viento de más de 100 km/h activa el centro de emergencias en Elche
- Santa Pola implanta parkings públicos inteligentes que miden la ocupación con sensores
- Detenidos tras cambiar las cerraduras para echar a dos inquilinos que tenían alquiladas habitaciones en Elche
- El particular Día de la Marmota en el Camp d’Elx: esto es lo que predicen los almendros sobre el invierno con el dicho de “si la Candelaria flora…”
- Elche cerrará el Huerto de la Coronela y reordenará la parada de bus del General
- Desalojan de madrugada un hostal de El Altet, en Elche, por un incendio
- Las máquinas entran a San Antón, en Elche, por uno de los cuatro derribos con la vista en verano para el bloque 8
- Elche distingue a tres empresas por impulsar la conciliación laboral