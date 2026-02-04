Amigos de los Humedales denuncia graves daños ecológicos por una quema controlada en El Hondo de Elche y Crevillent

El colectivo ecologista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha remitido un escrito a la Consellería de Medio Ambiente para denunciar que cerca de 3 hectáreas de saladar y varios centenares de ejemplares de taray han resultado calcinados tras una quema controlada de carrizo realizada en el Parque Natural de El Hondo, situado entre los términos municipales de Elche y Crevillent. Según la entidad, el fuego afectó a unos 30.000 metros cuadrados de hábitat protegido.

Gestión ambiental bajo sospecha

Desde AHSA explican que la quema controlada de carrizo es una herramienta tradicional de gestión orientada a la regeneración de ecosistemas acuáticos y a la mejora de hábitats, con el objetivo de evitar la pérdida de superficie de aguas libres. Esta técnica, utilizada históricamente en El Hondo, se había dejado de aplicar durante un largo periodo y fue reactivada en los últimos años como sistema de manejo del hábitat acuático.

Saladar quemado en El Hondo, según denuncia de la asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante / INFORMACIÓN

Vegetación calcinada en la zona sur

Los ecologistas detectaron a finales del pasado mes de enero un bosquete maduro de tarays completamente calcinado, junto con la vegetación de saladar circundante, en un sector del sur del parque natural. Una inspección posterior permitió constatar que el fuego se había extendido a lo largo de una franja de más de 1.500 metros de longitud, donde resultaron afectados varios centenares de tarays. AHSA advierte de que la superficie real dañada podría ser mayor, ya que no se revisó la totalidad del área alcanzada por la quema, que llegaba hasta las inmediaciones del Centro de Información del Parque Natural. Por las características de los restos, el colectivo concluye que el incendio se produjo en el contexto de una quema controlada.

A la izquierda, ejemplares de taray de El Hondo de Elche y Crevillent, totalmente calcinados como denuncia la asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante / INFORMACIÓN

Petición de un protocolo claro

AHSA considera que la quema de especies botánicas protegidas dentro de este tipo de actuaciones es inadmisible y evidencia una deficiente planificación, más aún en una zona donde, a su juicio, nunca debió prenderse fuego. Se trata de la franja comprendida entre el camino del azarbe del Convenio y el canal perimetral que discurre a espaldas del embalse de Poniente, un área donde el carrizo es muy ralo debido a la salinidad del suelo.

El colectivo subraya que el ecosistema destruido —un saladar carrizal con bosquetes maduros de taray y pequeñas charcas temporales— tenía un alto valor ambiental y que serán necesarias décadas para que recupere su estado anterior. Además del daño ecológico, AHSA destaca el impacto paisajístico generado en una de las rutas señalizadas del parque natural, la que conecta el Centro de Información con los observatorios de la zona sur, muy frecuentada por visitantes, y que ahora ofrece una imagen desoladora.

En su escrito, los ecologistas solicitan a la Consellería de Medio Ambiente que se establezca un protocolo con normas claras para evitar situaciones similares en el futuro. Entre las medidas propuestas figuran que las quemas controladas de carrizo se realicen exclusivamente en los vasos de charcas y embalses, que se verifique la presencia mayoritaria de carrizo maduro y que se descarten zonas donde puedan verse afectados otros hábitats y especies botánicas.