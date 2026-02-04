Estas son las aplicaciones de la IA para Enfermería que se presentan en Elche

Elche se convertirá del 23 al 25 de abril en el epicentro del debate sobre la inteligencia artificial aplicada a la Enfermería con la celebración del III Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en Enfermería, una cita que reunirá a profesionales sanitarios de toda España para conocer herramientas reales que ya están transformando la práctica asistencial, la docencia, la investigación y la gestión clínica. El evento está organizado por el Colegio de Enfermería de Alicante e IAcademia y tendrá como sede el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”.

El encuentro se celebra tras el éxito de las dos ediciones anteriores y lo hace bajo el lema “Trabajando en equipo con la IA”, una declaración de intenciones que sitúa a la tecnología como aliada del personal enfermero, no como sustituta, con el objetivo de mejorar la seguridad del paciente, optimizar procesos y reforzar el cuidado humano.

De la documentación clínica al cuidado directo

Uno de los ejes centrales del congreso será mostrar cómo la IA ya permite automatizar tareas administrativas y repetitivas, como la documentación clínica, liberando tiempo para que los profesionales puedan centrarse en lo esencial: el cuidado directo y la relación con el paciente. El programa está diseñado para desmitificar la inteligencia artificial y acercarla a la realidad cotidiana de la Enfermería, demostrando que su uso no requiere conocimientos técnicos avanzados.

Durante las jornadas se presentarán herramientas prácticas que ayudan a ofrecer una atención más segura, eficiente y humana, al tiempo que contribuyen a mejorar la organización del trabajo y la toma de decisiones clínicas. Talleres, conferencias y mesas redondas abordarán cómo integrar estas soluciones en el sistema nacional de salud y cómo pueden impulsar el desarrollo profesional de los asistentes.

Imagen del II Congreso Nacional de Inteligencia Artificial en Enfermería / Matías Segarra

Talleres sobre docencia, investigación y ecosistemas tecnológicos

Las actividades arrancarán el 23 de abril con los talleres pre-congreso, centrados en algunas de las aplicaciones más innovadoras de la IA en el ámbito sanitario. Entre los temas que se abordarán figuran la IA aplicada a la docencia, su uso en salud metabólica, las novedades y actualizaciones del ecosistema Google, la creación de aplicaciones, la IA aplicada a la investigación y a la práctica basada en la evidencia, así como las herramientas y soluciones del ecosistema Microsoft.

Estos talleres permitirán a los participantes adquirir conocimientos prácticos y aplicables, pensados para trasladarse directamente a la actividad profesional diaria. La organización destaca que la asistencia al congreso supone una inversión estratégica de futuro, ya que ayuda a los profesionales a diferenciarse en un mercado laboral cada vez más marcado por la transformación digital en salud.

Influencers, divulgadores y líderes en salud digital

Tras los talleres, el programa principal contará con la participación de destacados influencers especializados en inteligencia artificial, divulgadores científicos, representantes de empresas de éxito en IA aplicada a la salud y expertos en el uso de la tecnología como herramienta terapéutica en salud mental. Este enfoque multidisciplinar busca ofrecer una visión completa del impacto real de la IA en la práctica enfermera.

Con esta tercera edición, el Colegio de Enfermería de Alicante refuerza su papel como impulsor de iniciativas innovadoras para la profesión, después de que las anteriores convocatorias sentaran las bases para que la comunidad enfermera española sea un referente en el uso responsable y eficaz de la inteligencia artificial.

Además, quienes asistan al congreso podrán obtener créditos de formación continuada (CFC), un valor añadido que contribuye al crecimiento profesional dentro del sistema sanitario y refuerza el carácter formativo del evento.