Arenales del Sol en Elche clama contra la urbanización de su avenida principal: vecinos y comercios exigen recuperar el doble sentido

En Arenales del Sol, pedanía de Elche, el malestar vecinal y comercial es ya un clamor contra los cambios que ha conllevado la obra de urbanización ejecutada en la calle San Bartolomé de Tirajana, inaugurada en diciembre. La principal arteria del núcleo costero "ya no es la misma, nos la han cambiado, y con ella toda nuestra playa", tras la implantación de un único sentido de circulación que ha eliminado el tradicional doble carril en la avenida. La medida, aplicada desde noviembre, está generando ya serios problemas de movilidad, perjuicios económicos en los negocios y una preocupación cada vez más extendida por la respuesta ante posibles emergencias, especialmente cuando lleguen los meses de mayor afluencia turística.

Una iniciativa vecinal impulsada a título particular, pero respaldada por la Asociación de Vecinos de Arenales del Sol, ha reunido ya más de 400 firmas —una cifra que podría dispararse cuando llegue el estío— para exigir al Ayuntamiento de Elche la vuelta al doble sentido en la avenida. Numerosos residentes denuncian que no fueron consultados de manera efectiva antes de la ejecución del proyecto y que sus advertencias fueron ignoradas y siguen siéndolo actualmente.

Avenida San Bartolomé de Tirajana en la tarde de este miércoles en Arenales del Sol, pedanía de Elche / INFORMACIÓN

“No fue una reunión para decidir nada, fue solo para informarnos”

El presidente de la Asociación de Vecinos de Arenales del Sol, José Abellán, explica que el rechazo vecinal se manifestó desde el primer momento. “Ya se lo transmitimos al técnico cuando estaban trabajando y también en la reunión previa al inicio de los trabajos. No nos escucharon. Les dejamos claro que las medidas no nos parecían correctas. Esa famosa reunión en la que dicen que aceptamos el proyecto no fue una reunión para decidir nada, fue solo para informarnos. No teníamos ni voz ni voto”, señala.

Abellán insiste en que tanto la asociación como los empresarios presentes mostraron su oposición. “Nos dijeron: ‘Esto se va a hacer así’. El proyecto ya estaba aprobado y nosotros no podíamos hacer nada. Dijimos que había otras fórmulas para ganar aparcamiento sin eliminar el doble sentido, pero siguieron adelante”, comenta.

Dos kilómetros y medio más para volver a casa

Uno de los principales problemas es el aumento de los recorridos obligatorios. Vecinos de varias urbanizaciones de primera línea denuncian que, para trayectos de apenas 200 metros, ahora deben recorrer hasta 2,5 kilómetros adicionales. “Si vivo en una de las últimas urbanizaciones y voy al médico, cuando salgo tengo que subir hasta la avenida de arriba, llegar al final del paseo y volver. Antes estaba a 200 metros de mi casa. Ahora tengo que dar toda la vuelta”, explica Abellán. Las urbanizaciones más afectadas son complejos residenciales con cientos de viviendas, muchas de ellas habitadas todo el año, "otra cosa que no entendemos. Si se quería ganar aparcamiento para el verano, se podían haber establecido otras fórmulas, pero no el sentido único", remaraca el dirigente vecinal. "Estamos hablando de cientos y cientos de vecinos perjudicados, probablemente más de 1.000 viviendas. Y ahora no hay gente. Cuando llegue Semana Santa y el verano, esto se va a disparar”, advierte.

La nueva señalización junto a una de las zonas con urbanizaciones más concurridas de Arenales del Sol / INFORMACIÓN

Un sentido “al revés” y una entrada ilógica a la pedanía

Otro de los puntos más criticados es el sentido elegido para la circulación. “Tenemos dos grandes ciudades, Elche y Alicante, y la entrada natural a Arenales siempre ha sido por el norte. Ahora la entrada se hace por el sur. Si vienes desde Alicante o Elche tienes que dar toda la vuelta para ir a una punta del barrio. No tiene lógica. Y esta situación está perjudicando gravemente a muchos comercios y establecimientos porque la gente que no los conoce ya no pasa por delante”. La explicación ofrecida por los técnicos —la ubicación de los contenedores— tampoco convence a los vecinos. “Yo no soy técnico, pero me parece una excusa fuera de lugar. Se quedó en que lo estudiarían, pero no hemos vuelto a tener noticias”, afirma.

Aparcamientos, colas y conflictos anunciados

El Ayuntamiento aseguró desde un principio que se ganaría un porcentaje significativo de plazas de aparcamiento, algo que los vecinos ponen en duda. Primero dijeron que se iba a ganar un 60 %, luego era un 40 % y finalmente un 35 %. Pero se ha ganado un 12 % según nuestros estudios", apunta Fernando Ponce, propietario de la heladería Muú-Ice. Además, este vecino coincide con Abellán en que "lo que está claro que la forma de aparcar, en batería pero al revés, va a generar problemas. Ya lo está haciendo, por lo que será mucho peor con las aglomeraciones del verano”.

Abellán alerta de situaciones ya detectadas. “Hay comunidades donde ni siquiera puede maniobrar un coche si hay otro vehículo aparcado. Imagínate cuando empiecen a parar para descargar las cosas de la playa, cuando alguien espere una plaza o pase el camión de la basura. Se va a liar”.

La emergencia, el gran punto negro

Varios vecinos, que prefieren no dar su nombre, coinciden en el diagnóstico. “Nos han condenado a una sola dirección. Para ir a Gran Alacant tienes que hacer 2,2 kilómetros más todos los días”. Uno de los aspectos que más inquieta es la seguridad. “Nos dicen que la ambulancia puede hacer lo que quiera, pero métete con una ambulancia en agosto por esta avenida llena de gente, patinetes y bicicletas. A ver a quién atropellas”, comenta alguno.

El temor a una emergencia mal gestionada es compartido por residentes y comerciantes. “No sabemos cuál es el plan de emergencia. Nos dicen que entrarían por donde pudieran, incluso marcha atrás. Eso no es una respuesta”, señalan vecinos como Ponce, que asegura que han pedido documentación a los técnicos municipales, pero que la falta de un informe claro incrementa la sensación de desamparo. “Queremos saber qué informe técnico hay y cómo se actuaría en caso de accidente grave, incendio o evacuación. Nadie nos da esa información”, añade.

Numerosos vecinos rechazan el sentido único en la avenida principal de Arenales del Sol / INFORMACIÓN

Los comercios, golpeados en plena temporada baja

El impacto económico ya es palpable. Fernando Ponce, propietario de la heladería Muú-Ice, asegura que las promesas no se están cumpliendo. “Nos vendieron dos cosas: mejor circulación y más aparcamientos. Ninguna se está cumpliendo”. Ponce relata episodios preocupantes incluso en invierno. “Un coche grande aparcó en batería y el autobús no pudo pasar. La avenida estaba casi vacía y el bus tuvo que esperar 15 minutos. Imagínese en verano”. También denuncia una caída de ingresos. “Estamos viendo aproximadamente un 30% menos de facturación. Ya no somos zona de paso. La gente no entra, y eso en invierno es letal”. Pero insiste especialmente en la seguridad. “Ahora solo hay un carril. Si pasa algo, ¿por dónde entra la policía o una ambulancia? Queremos saber qué seguridad tenemos”.

Más contundente aún es Francisco Trigueros, propietario del supermercado Súper Fran, con 30 años de historia en Arenales. “Han tocado directamente el bolsillo. Tenemos un descenso de facturación del 30% comparado con el mismo periodo del año pasado. Y hablamos de solo dos meses de invierno”. Trigueros es tajante. “Han cerrado Arenales. Lo han roto. Esto es un delito comercial”. Describe escenas cotidianas. “En cuanto hay un coche en carga y descarga, no pasa nadie. Ahora es enero. En verano va a ser un desastre”, manifiesta.

“No han contado con nadie”

Tanto vecinos como comerciantes coinciden en la falta de participación real. “No han contado con nadie desde el minuto cero. Ahora que el pastel está hecho sí bajan a hablar con nosotros”, lamenta Trigueros. El malestar va en aumento y no se descartan movilizaciones, al margen de las ya iniciadas. “La gente está muy quemada. Hay firmas, hay quejas y esto no va a parar”.

El pedáneo reconoce el problema

El alcalde pedáneo de Arenales del Sol, Alejandro García, ha reconocido a este diario ser conocedor de todos los problemas expuestos en esta noticia, ya que son los mismos que le trasladan de forma reiterada los vecinos. García asegura que ha puesto estas quejas y preocupaciones en conocimiento del Ayuntamiento de Elche para su valoración.

Mientras tanto, en Arenales del Sol crece la sensación de que una obra pensada para mejorar la movilidad ha terminado convirtiéndose en un foco de conflicto vecinal, económico y de seguridad, con un verano que muchos temen que marque el punto de ebullición definitiva. "¡Vaya problema han generado!", concluyen los vecinos.