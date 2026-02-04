Responsables de Coca Cola, los últimos invitados de los Amigos del Arroz con Costra en Elche

La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche celebró este miércoles su tercera tertulia gastronómica del 2026, encuentro en el que compartieron mesa y mantel con representantes de la multinacional Coca Cola entre quienes figuraban José Marco Ruiz, Juan Fernández Martínez, Ramón A. Alonso Pérez y José Marcos Ramón.

Perfil diverso

Hay que tener en cuenta que el perfil de invitados es muy diverso a estas tertulias, ya que la semana pasada fueron propietarios de charcas de humedales de Elche, miembros de la Asociación para el Desarrollo Sostenible, quienes compartieron tiempo con la asociación ilicitana.

Un momento de la elaboración del arroz con costra este miércoles / INFORMACIÓN

Si bien fue hace dos semanas cuando empresarios del Club Rotary Elche dieron el pistoletazo de salida del curso tertuliano en la que es una asociación considerada decana entre las que organizan este tipo de citas en la ciudad. Fiel a su espíritu, la entidad ha vuelto a a utilizar la gastronomía como excusa para el intercambio de ideas y para agasajar a personas y colectivos por su contribución a la sociedad ilicitana.

Al antepenúltimo encuentro acudieron por ejemplo varios rotarios de Elche, entre los que se encontraba Francisco Soler, vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, quien en su vida profesional ejerce como abogado asesor de empresas.

Junto a él, participaron en la tertulia los empresarios César Nohales, Joaquín Garrido, Juan Pascual, Jaime Javaloyes, Luis Torres, Francisco Ortega y Gema Almario, que compartieron la experiencia gastronómica con los miembros de la asociación en un clima distendido y de charla amigable.

Un espacio consolidado para la tertulia

La asociación ha convertido las instalaciones donde celebra sus encuentros, situadas en la carretera de Dolores, en un espacio familiar y de referencia para la conversación sosegada. Por este enclave pasan cada año decenas de representantes de colectivos, así como personas que, por su trayectoria o implicación, tienen algo que decir a Elche y de Elche.

Con este encuentro, la Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche abría oficialmente el curso de tertulias, manteniendo una tradición que combina identidad local, gastronomía y relaciones sociales.

Noticias relacionadas

La costra, protagonista del reencuentro

El menú siguió el esquema habitual de estos encuentros: primero se degustaron los aperitivos tradicionales, antes de dar paso a la “reina” de la tertulia, la costra, elaborada según la receta clásica. Posteriormente, llegaron los postres tradicionales, entre los que nunca falta el pan de higo, antes de cerrar la sobremesa con algunas infusiones, como el cantueso.