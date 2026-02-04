La Asociación Española Contra el Cáncer asegura que en los próximos meses abrirá su sede en Elche

Elche se ha sumado este miércoles 4 de febrero a la conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer con un acto institucional celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto que ha reivindicado una atención oncológica más humana, integral y centrada en las personas. La cita ha servido también para anunciar que la sede permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Elche abrirá en los próximos meses.

Un anuncio con horizonte cercano

El acto ha comenzado con la intervención del presidente de la Junta Provincial de Alicante de la AECC, Fermín Crespo, quien ha agradecido al gobierno municipal “su sensibilidad con la asociación y por el futuro esperanzador de las personas que padecen la enfermedad con la nueva sede permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer”, que, según se avanzó, estará operativa próximamente en la ciudad.

Lectura del manifiesto por el Día Mundial Contra el Cáncer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche / INFORMACIÓN

Lectura del manifiesto

La lectura del manifiesto ha corrido a cargo de Margarita Larrosa, voluntaria de la asociación en el Hospital de Elche, y de Juanjo Licerán, presidente local de la entidad. El texto ha puesto cifras y contexto a una realidad cotidiana: cerca de 800 personas reciben cada día en España un diagnóstico de cáncer, “un momento que transforma por completo la vida de quienes lo afrontan y de su entorno”.

El documento ha subrayado que “el cáncer no solo implica un proceso médico, sino también un profundo impacto personal, familiar, social y laboral”, una situación ante la que pacientes y familiares reclaman una atención más humana que tenga en cuenta todas estas dimensiones.

Atención centrada en las personas

En este sentido, durante el acto se ha destacado “la importancia de situar a la persona en el centro del sistema sanitario, garantizar su derecho a comprender su situación, tomar decisiones informadas y participar activamente en su proceso asistencial”. También se ha reclamado integrar el bienestar psicológico y social como un derecho inseparable del cuidado clínico, mejorar los entornos asistenciales y reducir obstáculos como la burocracia o los tiempos de espera.

El manifiesto ha incidido asimismo en la necesidad de “escuchar la voz de las personas con cáncer y de apoyar a quienes cuidan, ya que el bienestar de los cuidadores repercute directamente en la calidad de vida de los pacientes”.