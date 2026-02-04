Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta viviendas protegidasExpedientes Les NausExpresidente ampa MaristasTemporal LeonardoEl Riscal hace 50 añosMusk insulta a SánchezProhibición RR SS menores
instagramlinkedin

Sociedad

La Asociación Española Contra el Cáncer asegura que en los próximos meses abrirá su sede en Elche

El Ayuntamiento ilicitano acoge el acto conmemorativo del Día Mundial Contra el Cáncer con la lectura de un manifiesto que reclama una atención más cercana

La Asociación Española Contra el Cáncer anunciaba este miércoles su nueva sede en Elche para dentro de pocos meses

La Asociación Española Contra el Cáncer anunciaba este miércoles su nueva sede en Elche para dentro de pocos meses / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

Elche se ha sumado este miércoles 4 de febrero a la conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer con un acto institucional celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto que ha reivindicado una atención oncológica más humana, integral y centrada en las personas. La cita ha servido también para anunciar que la sede permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Elche abrirá en los próximos meses.

Un anuncio con horizonte cercano

El acto ha comenzado con la intervención del presidente de la Junta Provincial de Alicante de la AECC, Fermín Crespo, quien ha agradecido al gobierno municipal “su sensibilidad con la asociación y por el futuro esperanzador de las personas que padecen la enfermedad con la nueva sede permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer”, que, según se avanzó, estará operativa próximamente en la ciudad.

Lectura del manifiesto por el Día Mundial Contra el Cáncer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche

Lectura del manifiesto por el Día Mundial Contra el Cáncer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche / INFORMACIÓN

Lectura del manifiesto

La lectura del manifiesto ha corrido a cargo de Margarita Larrosa, voluntaria de la asociación en el Hospital de Elche, y de Juanjo Licerán, presidente local de la entidad. El texto ha puesto cifras y contexto a una realidad cotidiana: cerca de 800 personas reciben cada día en España un diagnóstico de cáncer, “un momento que transforma por completo la vida de quienes lo afrontan y de su entorno”.

El documento ha subrayado que “el cáncer no solo implica un proceso médico, sino también un profundo impacto personal, familiar, social y laboral”, una situación ante la que pacientes y familiares reclaman una atención más humana que tenga en cuenta todas estas dimensiones.

Atención centrada en las personas

En este sentido, durante el acto se ha destacado “la importancia de situar a la persona en el centro del sistema sanitario, garantizar su derecho a comprender su situación, tomar decisiones informadas y participar activamente en su proceso asistencial”. También se ha reclamado integrar el bienestar psicológico y social como un derecho inseparable del cuidado clínico, mejorar los entornos asistenciales y reducir obstáculos como la burocracia o los tiempos de espera.

Noticias relacionadas y más

El manifiesto ha incidido asimismo en la necesidad de “escuchar la voz de las personas con cáncer y de apoyar a quienes cuidan, ya que el bienestar de los cuidadores repercute directamente en la calidad de vida de los pacientes”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La previsión de rachas de viento de más de 100 km/h activa el centro de emergencias en Elche
  2. Santa Pola implanta parkings públicos inteligentes que miden la ocupación con sensores
  3. Detenidos tras cambiar las cerraduras para echar a dos inquilinos que tenían alquiladas habitaciones en Elche
  4. El particular Día de la Marmota en el Camp d’Elx: esto es lo que predicen los almendros sobre el invierno con el dicho de “si la Candelaria flora…”
  5. Elche cerrará el Huerto de la Coronela y reordenará la parada de bus del General
  6. Desalojan de madrugada un hostal de El Altet, en Elche, por un incendio
  7. Las máquinas entran a San Antón, en Elche, por uno de los cuatro derribos con la vista en verano para el bloque 8
  8. Elche distingue a tres empresas por impulsar la conciliación laboral

Desalojan de madrugada un hostal en una pedanía de Elche

La Asociación Española Contra el Cáncer asegura que en los próximos meses abrirá su sede en Elche

La Asociación Española Contra el Cáncer asegura que en los próximos meses abrirá su sede en Elche

Santa Pola avisará mediante una app de los incidentes en vía pública

Santa Pola avisará mediante una app de los incidentes en vía pública

El bipartito de Elche convocará a mediados de febrero el pleno de Sanidad que reclamaba la oposición

El bipartito de Elche convocará a mediados de febrero el pleno de Sanidad que reclamaba la oposición

El PSOE denuncia que casi mil personas están en lista de espera para una de las 250 plazas públicas en residencias de mayores en Elche

El PSOE denuncia que casi mil personas están en lista de espera para una de las 250 plazas públicas en residencias de mayores en Elche

Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años

Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años

El conseller de Sanidad, sobre los datos de mamografías que dará en las Cortes: "Van a ser los mejores de la historia"

El conseller de Sanidad, sobre los datos de mamografías que dará en las Cortes: "Van a ser los mejores de la historia"

¿Qué les preocupa a los médicos de Alicante del cáncer entre los 35 y los 45 años?

¿Qué les preocupa a los médicos de Alicante del cáncer entre los 35 y los 45 años?
Tracking Pixel Contents