Juguetes que educan en valores: así es el proyecto de Cruz Roja que gana peso en Elche

La recaudación obtenida durante la pasada campaña navideña en el El Corte Inglés de Elche y Alicante permitirá reforzar en la provincia de Alicante el proyecto “El Juguete Educativo” de Cruz Roja, una iniciativa que pretende fomentar el valor pedagógico del juguete y su papel en el desarrollo integral de la infancia, especialmente en familias en situación de vulnerabilidad

La compañía ha hecho entrega de los fondos recaudados a través de su actividad solidaria “Papá Noel Solidario”, desarrollada durante el mes de diciembre, en un acto celebrado en su centro de Elche. La responsable de Relaciones Institucionales, Silvia Aguilar, entregó el cheque al presidente local de Cruz Roja en Elche, Antonio Ramón Guilabert, en presencia de representantes de ambas entidades.

El juego en el centro

Desde la organización humanitaria expresan que se trabaja para que los juguetes distribuidos no sean solo un elemento lúdico, sino también una herramienta para transmitir valores como la tolerancia, la diversidad, el respeto y la igualdad. Para ello, se prioriza la selección de materiales adaptados a cada edad, no sexistas y con potencial educativo, que favorezcan el aprendizaje, la creatividad y la convivencia.

El programa se desarrolla en coordinación con los equipos de intervención social de la entidad, que realizan un seguimiento de las familias y complementan la entrega de juguetes con acciones de apoyo, orientación y acompañamiento.

Gracias a la aportación procedente de la campaña solidaria, Cruz Roja podrá ampliar el alcance del proyecto en la provincia, tanto en número de beneficiarios como en la calidad y variedad de los materiales educativos entregados.

Aunque “Papá Noel Solidario” se concentra en el periodo navideño, la recaudación permite planificar con antelación las campañas de reparto, reforzar los recursos disponibles y garantizar que el programa mantenga un enfoque educativo y social estable.

Aportaciones

La iniciativa se nutre de pequeñas aportaciones realizadas por los clientes durante el mes de diciembre, que, sumadas, se convierten en un apoyo clave para uno de los proyectos más consolidados de Cruz Roja en el ámbito de la infancia.

En este sentido, la colaboración entre el centro comercial y Cruz Roja se enmarca en una línea continuada de cooperación social, orientada a canalizar la participación ciudadana hacia programas con impacto directo en el entorno más cercano.

Playmobil como complemento divulgativo

Lo curioso es que la entrega del donativo se realizó en el espacio donde permanece instalada la exposición “Acción Humanitaria de Cruz Roja ante los desastres en el mundo”, formada por dioramas elaborados con figuras de Playmobil.

La muestra recrea, en formato miniatura, distintas intervenciones humanitarias de Cruz Roja en situaciones de emergencia, como catástrofes naturales, conflictos armados, rescates o dispositivos sanitarios. Cada escena se acompaña de información explicativa, con un enfoque didáctico orientado a público infantil, juvenil y familiar.

Desde su apertura, la exposición ha sido visitada por seis centros educativos y por diversas entidades sociales de Elche, que han utilizado el recorrido como apoyo a actividades formativas relacionadas con la solidaridad, la cooperación y los derechos humanos.

Noticias relacionadas

Hasta marzo

La muestra puede visitarse de forma gratuita en El Corte Inglés de Elche hasta el próximo mes de marzo y se ha convertido en un recurso complementario al proyecto del juguete educativo, al vincular el juego con la sensibilización social.