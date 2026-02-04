Cómo ver a las Guerreras K-Pop en Elche: fechas, horarios y venta de entradas

Si hay un fenómeno infantil que llegó con fuerza en 2025 ese fue el de las Guerreras K-Pop. Estas tres chicas son las protagonistas de la película animada de Netflix K-Pop: Demon Hunters y se han convertido en las heroínas de buena parte de las niñas de nuestro país.

Rumi, Mira y Zoey, que así se llaman, se pueden ver en distintos espectáculos por todo el territorio nacional y ahora llegan a Elche de la mano del Gran Circo Alaska. En este show se fusionan las guerreras con música y acrobacias. “Una experiencia circense y electrizante, donde la energía del K-Pop se encuentra con la destreza de los artistas más increíbles del mundo del circo”, apuntan desde la organización.

Fechas y horarios de las Guerreras K-Pop en Elche

El Gran Circo Alaska montará su espectáculo en el recinto ferial del Plà Nou del 5 al 15 de febrero. Los jueves y viernes (y el lunes, 9) el horario será a las 18.30 horas, el sábado habrá pases a las 12.00, 17.00 y 19.30 horas y el domingo a las 12.00 y a las 15.00 horas.

Guerreras K-Pop en Elche

Cómo comprar las entradas para ver a las Guerreras K-Pop en Elche

Dependiendo del día elegido el precio de la entrada varía, aunque la horquilla va desde los 28 euros que cuesta en el palco central (40 euros en taquilla) a los 14 de la tribuna B (20 euros en taquilla).

Las entradas se pueden adquirir en la web del Gran Circo Alaska.