Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta viviendas protegidasExpedientes Les NausExpresidente ampa MaristasTemporal LeonardoEl Riscal hace 50 añosMusk insulta a SánchezProhibición RR SS menores
instagramlinkedin

Cómo ver a las Guerreras K-Pop en Elche: fechas, horarios y venta de entradas

El último fenómeno viral de Netflix llega con un espectáculo de música y acrobacias

Las guerreras k-pop

Las guerreras k-pop

O. Casado

O. Casado

Si hay un fenómeno infantil que llegó con fuerza en 2025 ese fue el de las Guerreras K-Pop. Estas tres chicas son las protagonistas de la película animada de Netflix K-Pop: Demon Hunters y se han convertido en las heroínas de buena parte de las niñas de nuestro país. 

Rumi, Mira y Zoey, que así se llaman, se pueden ver en distintos espectáculos por todo el territorio nacional y ahora llegan a Elche de la mano del Gran Circo Alaska. En este show se fusionan las guerreras con música y acrobacias. “Una experiencia circense y electrizante, donde la energía del K-Pop se encuentra con la destreza de los artistas más increíbles del mundo del circo”, apuntan desde la organización.

Fechas y horarios de las Guerreras K-Pop en Elche

El Gran Circo Alaska montará su espectáculo en el recinto ferial del Plà Nou del 5 al 15 de febrero. Los jueves y viernes (y el lunes, 9) el horario será a las 18.30 horas, el sábado habrá pases a las 12.00, 17.00 y 19.30 horas y el domingo a las 12.00 y a las 15.00 horas. 

Cómo comprar las entradas para ver a las Guerreras K-Pop en Elche

Dependiendo del día elegido el precio de la entrada varía, aunque la horquilla va desde los 28 euros que cuesta en el palco central (40 euros en taquilla) a los 14 de la tribuna B (20 euros en taquilla).

Noticias relacionadas

Las entradas se pueden adquirir en la web del Gran Circo Alaska.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La previsión de rachas de viento de más de 100 km/h activa el centro de emergencias en Elche
  2. Santa Pola implanta parkings públicos inteligentes que miden la ocupación con sensores
  3. Detenidos tras cambiar las cerraduras para echar a dos inquilinos que tenían alquiladas habitaciones en Elche
  4. El particular Día de la Marmota en el Camp d’Elx: esto es lo que predicen los almendros sobre el invierno con el dicho de “si la Candelaria flora…”
  5. Elche cerrará el Huerto de la Coronela y reordenará la parada de bus del General
  6. Elche distingue a tres empresas por impulsar la conciliación laboral
  7. La palmera como símbolo de resistencia en Elche
  8. Más horario para los locales de ocio nocturno en Elche

Cómo ver a las Guerreras K-Pop en Elche: fechas, horarios y venta de entradas

Cómo ver a las Guerreras K-Pop en Elche: fechas, horarios y venta de entradas

Un accidente en la A-70 dispara las retenciones hacia Alicante y complica los accesos desde Elche

Un accidente en la A-70 dispara las retenciones hacia Alicante y complica los accesos desde Elche

Desalojan de madrugada un hostal en una pedanía de Elche

El Cristo Resucitado de Elche protagoniza el cartel de la Semana Santa

La conexión con Alicante de la investigación de Barbacid que cura el cáncer de páncreas en ratones

La conexión con Alicante de la investigación de Barbacid que cura el cáncer de páncreas en ratones

Adiós al viejo barrio de San Antón en Elche: comienza el derribo del primer bloque de los cuatro previstos

Adiós al viejo barrio de San Antón en Elche: comienza el derribo del primer bloque de los cuatro previstos

Fibrocemento sin salir del Mercado Central de Elche con peatones que se saltan las restricciones mientras la empresa pide Policía

Fibrocemento sin salir del Mercado Central de Elche con peatones que se saltan las restricciones mientras la empresa pide Policía

Pérez Llorca tendrá que dotar de tecnología a los centros de salud de Alicante para poder detectar un cáncer en siete días

Pérez Llorca tendrá que dotar de tecnología a los centros de salud de Alicante para poder detectar un cáncer en siete días
Tracking Pixel Contents