Desalojan de madrugada un hostal de El Altet, en Elche, por un incendio
Los bomberos rescatan a 13 huéspedes y trabajadores por los balcones y con máscaras especiales para evitar inhalación de humo
Un incendio declarado esta madrugada en un hostal de El Altet obligó a desalojar y rescatar a varios clientes y trabajadores del establecimiento, ubicado en la avenida Dama de Elche, tras quedar el edificio completamente inundado de humo.
El aviso se recibió a las 3:53 horas y movilizó efectivos de los parques de Elche y San Vicente. A su llegada, los bomberos comprobaron que el fuego se había originado en la zona de recepción y que todas las dependencias se encontraban afectadas por una densa humareda, con numerosos huéspedes confinados en sus habitaciones.
Extinción y evacuación
De inmediato, los equipos iniciaron las labores de extinción y evacuación. Nueve personas fueron rescatadas mediante capuz de rescate por el interior del edificio, mientras que otras cuatro tuvieron que ser evacuadas desde los balcones con ayuda de la autoescalera, tal y como traslada el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.
Las personas afectadas fueron atendidas en el lugar por los servicios sanitarios de la Generalitat Valenciana por inhalación de humo y trasladadas posteriormente al centro de salud para una valoración más exhaustiva.
Una vez sofocado el incendio, los bomberos revisaron todas las habitaciones para confirmar que no quedaba nadie en el interior y procedieron a ventilar el inmueble con el fin de eliminar la gran cantidad de humo acumulado.
En el operativo también colaboraron la Policía Local de Elche y la Guardia Civil, que aseguraron la zona y facilitaron las tareas de emergencia.
Sin heridos graves
La intervención finalizó sobre las 5:00 horas. Aunque no se han registrado heridos graves, varias personas precisaron atención médica por intoxicación leve, y las causas del incendio están siendo investigadas.
