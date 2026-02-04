Las lluvias dejan en el aire el fin de las obras contra los socavones en la calle Clara Campoamor de Elche

Más de tres meses después de que quedara completamente cortada la calle Clara Campoamor en Elche para someterse a unas tediosas obras para prevenir hundimientos y nuevos socavones parece que se va viendo la luz al final del túnel. Eso sí, aunque los trabajos están encarando la recta final, las últimas lluvias de la pasada noche podrían condicionar nuevamente el ritmo de las actuaciones, porque ahora los operarios necesitan que todo el pavimento esté totalmente seco para continuar con el proceso, según la explicación que dio el Ayuntamiento.

El plazo inicial contemplaba que los trabajos finalizaran a finales de enero, pero las inclemencias meteorológicas y varios imprevistos técnicos obligaron a aprobar una prórroga de 15 días que fue validada en junta de gobierno local. Con ello, se estableció el 18 de febrero como fecha clave para que el que es uno de los principales viales de Carrús vuelva a la normalidad y se reabra el tráfico.

Esperar a que seque la calle

El alcalde, Pablo Ruz, volvió a incidir este miércoles, en una visita a la zona junto a representantes vecinales y miembros del equipo de gobierno, en que las obras se están rematando y que podrían llegar en los tiempos establecidos, aunque, de todos modos, restó importancia al calendario, y, en concreto, sobre si será el 18 o el 20 el día, señalando que lo importante es que terminen de forma óptima. Al hilo, Ruz señaló que las actuaciones pendientes requieren que el pavimento esté completamente seco después de las últimas precipitaciones.

Una vecina contempla el avance de las obras en la calle Clara Campoamor / J.R.Esquinas

Aceras y asfalto pendiente

El grueso de la obra estructural ya está ejecutado, pero todavía quedan los trabajos más visibles, como son la renovación de las aceras y el asfaltado de la calle.

El concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, explicó con detalle el proceso técnico seguido durante la obra. Primero se demolió la calle, se colocó una capa de zahorra, después un enrejado metálico y, sobre eso, una gran macrotablero de hormigón de 2.000 metros cuadrados que recorre todo el tramo de más de 100 metros lineales de la calle, con lo que incluso los técnicos confirmaron que sería el único vial del término municipal que está tan preparado frente a socavones, con lo que, si resulta efectiva la inversión, la zona estaría asegurada por décadas.

Antes de esa fase, se procedió a la renovación completa de las conducciones hidráulicas y de saneamiento, muchas de ellas obsoletas y con filtraciones, con lo que las tuberías antiguas también habrían contribuido a provocar deslizamientos de tierra.

Aunque la base estructural ya está terminada, todavía quedan varias fases imprescindibles antes de la reapertura definitiva. En estos momentos, la obra se centra en aplicar la capa final de aglomerado asfáltico, con un espesor aproximado de 15 centímetros, que permitirá elevar la calzada hasta el nivel de las tapas de registro.

Sin apertura parcial

Después se tendrán que demoler y reponer las aceras para adaptarlas a la nueva rasante y mejorar su accesibilidad. Ello incluirá nuevo pavimento peatonal y los remates en bordillos y encuentros con fachadas. Al hilo, tendrá que renovarse la señalización horizontal y vertical, así como la limpieza y retirada de elementos de obra para que pueda abrirse de nuevo al tráfico, ya que se descarta una apertura parcial por los inconvenientes que podría ocasionar para los residentes.

Uno de los mensajes más repetidos durante la visita fue el agradecimiento a los vecinos y vecinas por su comportamiento durante los meses de obras. El edil de Promoción Económica, Samuel Ruiz, de Vox, destacó, por su parte, “el civismo y la paciencia” mostrados por los vecinos. “Sabemos que ha sido duro, que es una calle muy transitada, pero han estado a la altura”, afirmó.

Desde el Ejecutivo local trasladaron que, más allá del resultado físico de la intervención, uno de los principales logros era haber devuelto la tranquilidad a una zona que llevaba años viviendo con incertidumbre. Durante el encuentro, el regidor recordó que se trata de una intervención “muy esperada” y contextualizó el origen de los problemas que ya se iniciaron entre 2003 y 2004, cuando aparecieron los primeros socavones y hundimientos en la calzada y en las aceras.

Dos décadas

La situación alcanzó su punto crítico en mayo de 2025, cuando un grupo de vecinos trasladó al Ayuntamiento su preocupación por el estado del subsuelo, coincidiendo con otras actuaciones que se estaban realizando en la zona. A partir de entonces, los técnicos municipales realizaron inspecciones en garajes y edificios colindantes para descartar daños estructurales, teniendo en cuenta que la calle está situada en una zona de aluvión y de escorrentías procedentes del norte de la ciudad.

Ante ese escenario, el Ayuntamiento de Elche decidió impulsar una intervención urgente y extraordinaria, con una inversión cercana a los 390.000 euros, financiada íntegramente con fondos municipales, sin contar los trabajos previos de Aigües d'Elx.

La obra no se planteó como una reparación puntual, sino como una actuación integral destinada a poner fin a más de dos décadas de problemas recurrentes. El proyecto incluyó estudios previos del terreno, prospecciones técnicas y un rediseño completo del firme.

Más demandas

Los representantes vecinales valoraron el estado actual de las obras y agradecieron la implicación del Ayuntamiento y de la empresa adjudicataria. No obstante, también dejaron claro que esta actuación no debe ser un punto final. “El barrio necesita más inversión. No nos vamos a quedar aquí”, advirtieron, reclamando mejoras en otras calles y espacios públicos del entorno.

Durante la reunión, se pusieron sobre la mesa demandas relacionadas con aparcamientos, zonas deportivas, espacios de convivencia, intervenciones en áreas cercanas a la petanca y proyectos pendientes en otros puntos de Carrús.