El bipartito de Elche convocará a mediados de febrero el pleno de Sanidad que reclamaba la oposición

El bipartito de PP y Vox fija entre el 11 y el 17 de febrero la celebración del pleno extraordinario de Sanidad en Elche que le reclamó la oposición y en el que, según avanzó este miércoles el alcalde, Pablo Ruz, se abordará “toda la cuestión sanitaria” de la ciudad y no únicamente el debate sobre la concesión del Hospital del Vinalopó a Ribera Salud.

El anuncio lo realizó a preguntas de los periodistas en un contexto marcado por la polémica sobre la gestión del departamento de salud y las listas de espera en el área sanitaria del Hospital General y en los centros de salud del municipio. Ruz defendió que la cita será “un pleno completo”, con debate sobre “todas las asignaturas pendientes y las necesidades que la ciudad tiene en materia sanitaria”.

El alcalde también subrayó que el equipo de gobierno expondrá su posición, pero insistió en que el debate debe celebrarse “con respeto” a las posturas políticas. “Nosotros vamos a defender nuestras posturas, con máximo respeto a las posturas de todos”, afirmó.

Fiscalía

El PSPV aunció que llevará a la Fiscalía este caso, y el alcalde al poco tiempo después cerró filas con el hospital, al igual que su socia de gobierno Aurora Rodil, señalando que era "fake" la noticia sobre el supuesto email atribuido a Ribera Salud que instaba a usar 10 veces material de un solo uso en el Hospital del Vinalopó, cuestión que la dirección y el propio conseller Marciano Gómez ha negado estas semanas. El regidor volvió a insistir este miércoles en que no defiende a ninguna empresa y que su pretensión es "que la sanidad funcione bien”, sostuvo.

Ruz señaló que en el pleno se hablará de los dos modelos sanitarios que conviven en la ciudad, el departamento gestionado por concesión y el de gestión directa, y dejó claro que ambos, pese a ser distintos, tienen "fundamentos, jurídicos, morales e incluso políticos”.

Al mismo tiempo, el alcalde remarcó el límite competencial del consistorio en la cuestión concreta de la concesión, que volvióa señalar que es legítima, pero se dirigió a la Generalitat que es la competente, en alusión a que la decisión final corresponde a la Generalitat Valenciana.

Colapso

El anuncio municipal llega una semana después de que la oposición registrara por escrito su exigencia de un pleno extraordinario para abordar lo que ambos calificaron como “colapso” de la sanidad pública en Elche. Los portavoces Héctor Díez (PSOE) y Esther Díez (Compromís) comparecieron conjuntamente para reclamar que el bipartito PP-Vox se posicionara y para poner el foco tanto en la situación del Hospital General como en la gestión del Vinalopó.

En aquella comparecencia, el portavoz socialista emplazó al alcalde a elegir “con quién está” en materia sanitaria: “Si con la mayoría de ilicitanos que quiere una sanidad pública de calidad o, por el contrario, con esa minoría que quiere que contratemos un seguro privado y que nuestra salud dependa del dinero que tengamos en los bolsillos”, afirmó. Además, los socialistas denunciaron un empeoramiento de las listas de espera quirúrgicas en el Hospital General y apuntaron a demoras en Atención Primaria.

Compromís, por su parte, criticó lo que consideró falta de reivindicación municipal ante la Conselleria y cargó contra el “blanqueamiento” de la gestión de Ribera Salud, además de insistir en la necesidad de abordar, con datos y medidas, la presión asistencial en centros de salud y proyectos pendientes como el de Torrellano o actuaciones vinculadas al Hospital General.

Debate abierto

Con el pleno ya anunciado pero con la fecha por confirmar, el equipo de gobierno da por hecho que la sesión tendrá un enfoque más amplio que el debate sobre la concesión. El alcalde avanzó que el objetivo será tratar “toda la cuestión sanitaria” en la ciudad, lo que previsiblemente abrirá la puerta a discutir Atención Primaria, listas de espera, infraestructuras pendientes y el funcionamiento de los dos departamentos que prestan servicio a los ilicitanos.

La convocatoria, además, se producirá en un momento de alta sensibilidad política y social, con la sanidad convertida en uno de los ejes de confrontación municipal y con la oposición decidida a llevar al pleno un diagnóstico duro sobre demoras, falta de recursos y el modelo de gestión del Vinalopó