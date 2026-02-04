La Policía Nacional desarticula otro punto de venta de drogas que hacía reparto de las sustancias en patinete en el barrio de Carrús en Elche

Vecinos y comerciantes del barrio de Carrús lanzaban la voz de alerta hace ahora justo dos años. Pedían más intervención policial por los altercados y los actos vandálicos que atribuían a los puntos de venta de estupefacientes localizados en determinadas zonas, sobre todo en el entorno de la plaza de Madrid y de Barcelona. Se quejaban, de hecho, de que habían enviado varios escritos al Ayuntamiento de Elche desde 2022 sin mucho éxito. Fue así como de urgencia se acabaron convocando una junta de seguridad y reuniones con la Subdelegación del Gobierno y los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad. Hasta el extremo de que, desde entonces, se han llevado no pocas actuaciones que han acabado con el desmantelamiento de narcopisos y puntos negros de venta de droga, en muchos casos gracias a los residentes, que desde entonces han estado en permanente contacto con la Policía Nacional. Prueba de ello es el último operativo desarrollado en el barrio, que se ha saldado con la desarticulación de este punto de venta de estupefacientes al menudeo y con la detención de dos hombres de 25 y 36 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Los efectos intervenidos durante el operativo policial en Carrús. / INFORMACIÓN

Al menudeo

En este sentido, el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de la Policía Nacional de Elche tuvo conocimiento de la existencia de este punto de venta de droga al menudeo tanto por las denuncias vecinales como por el incremento de sanciones de actas por droga realizadas en las inmediaciones de ese domicilio de Carrús por parte de agentes de seguridad ciudadana.

Parte de la sustancia intervenida durante la actuación de la Policía Nacional en Carrús. / INFORMACIÓN

Varios dispositivos

Fue así como los efectivos policiales establecieron varios dispositivos de vigilancia en diferentes días, lo que les permitió constatar que ese enclave estaba gestionado por dos hombres. Significativo en este caso es que cada uno de ellos tenía definido su cometido, hasta el extremo de que parece que se habían fijado turnos de vigilancia para evitar una intervención policial. Además, como indican desde la Comisaría, no sólo servían las sustancias estupefacientes en el interior de la vivienda. En ocasiones incluso hacían repartos en lugares donde habían quedado previamente con los compradores. Para ello, se desplazaban en un patinete eléctrico.

Parte de la sustancia intervenida durante la actuación de la Policía Nacional en Carrús. / INFORMACIÓN

Entrada y registro

Los investigadores, tras hallar gran cantidad de indicios probatorios e inequívocos de que estaban ante lo que en argot policial se denomina “punto negro” de venta de sustancias estupefacientes, planearon un operativo de entrada y registro en el domicilio investigado, previa autorización del juzgado competente.

Cocaína, hachís, marihuana, cristal y éxtasis

Durante el registro correspondiente del domicilio investigado, se intervinieron once gramos de cocaína, 1.185 gramos de hachís, 40 gramos de marihuana, ocho gramos de cristal, siete pastillas de éxtasis y 310 euros en efectivo, así como dos básculas de precisión, y útiles para el tratamiento y envasado de las sustancias estupefacientes. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción en funciones de guardia en Elche.