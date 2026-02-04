El PSOE denuncia que casi mil personas están en lista de espera para una de las 250 plazas públicas en residencias de mayores en Elche

El PSOE ha denunciado este miércoles 4 de febrero la situación de las listas de espera en residencias públicas de mayores en Elche, donde cerca de mil personas aguardan una plaza frente a un número limitado de recursos disponibles. La advertencia se ha producido tras un encuentro del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, y la portavoz de Política Social del PSPV-PSOE en Les Corts, Silvia Gómez, con representantes de la Asociación por los Derechos Bienestar de los Ancianos en la Residencia de Altabix (ADBAR) y de la Plataforma de la Dependencia.

Reunión con colectivos sociales

Díez y Gómez, acompañados por el diputado autonómico Ramón Abad, han denunciado el que califican como “ataque y abandono sin precedentes” de los servicios sociales públicos tanto en Elche como en el conjunto de la Comunitat Valenciana, y han anunciado una campaña legislativa para intentar revertir la situación. Según los datos aportados, en la provincia de Alicante hay más de 14.700 personas en lista de espera para acceder a plazas públicas de mayores, mientras que en Elche la cifra asciende a 870 personas para solo 285 plazas públicas.

Reunión de los responsables socialistas para denunciar la situación de falta de plazas para mayores en Elche / INFORMACIÓN

Críticas al gobierno local

Tras el encuentro con las entidades sociales, Díez ha alertado de “un deterioro permanente de la atención social en la Comunitat Valenciana y también en Elche” durante los casi tres años de gobiernos del PP, al que ha definido como “el peor Partido Popular”. El portavoz municipal ha cuestionado además la ausencia del alcalde, Pablo Ruz, en este debate que considera urgente: “¿Dónde está el señor Ruz? ¿Dónde está? No vemos reels en las redes sociales sobre la situación de la política social en Elche”.

Datos y medidas anunciadas

Por su parte, Gómez ha puesto cifras al problema y ha insistido en que se trata de “un ataque y abandono sin precedentes” a los servicios sociales. Ha señalado que en la provincia de Alicante “tenemos a más de 4.000 personas en lista de espera para poder tener la prestación a la dependencia” y que la lista para acceder a recursos para mayores alcanza las “14.817 personas”. En el caso concreto de Elche, ha recordado que hay “870 personas” esperando una plaza residencial frente a “285 plazas públicas”.

La dirigente socialista ha acusado a PP y Vox de haber modificado la Ley de Servicios Sociales Inclusivos del Botànic, “abriendo la puerta a la privatización”, y ha denunciado la paralización de infraestructuras sociosanitarias. Uno de los aspectos que ha considerado más graves es la devolución de fondos públicos: “Hay algunos consistorios del PP que se han permitido el lujo, como aquí en Elche, de devolver un millón de euros, millón del Contrato Programa”.

Gómez también ha asegurado que “no se va a hacer en el municipio ilicitano ninguna infraestructura sociosanitaria pública” destinada a mayores, personas dependientes, con discapacidad, enfermedad mental grave o infancia, un recorte que afecta a cuatro tipos de infraestructuras del Plan Convivir.

Ante este escenario, los socialistas han anunciado acciones concretas. Gómez ha avanzado la presentación de “una Proposición No de Ley (PNL) para que la residencia de Altabix tenga unas condiciones dignas”, además de preguntas parlamentarias en las Cortes Valencianas, y ha mostrado su respaldo al grupo municipal ilicitano: “Estaremos al lado del Grupo Municipal Socialista de Elche para denunciar este abandono de las personas más vulnerables”.