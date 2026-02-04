Servicios
Santa Pola avisará mediante una app de los incidentes en vía pública
El Ayuntamiento adjudica por casi 11.000 euros el desarrollo y mantenimiento en dos años de una herramienta digital para mejorar la comunicación ciudadana
El Ayuntamiento de Santa Pola ha adjudicado el contrato para el desarrollo de la futura aplicación móvil municipal destinada a la gestión de incidencias en la vía pública, una herramienta con la que el consistorio pretende facilitar que la ciudadanía pueda comunicar de forma rápida y sencilla cualquier problema detectado en el municipio. La iniciativa se enmarca en la estrategia local de modernización de los servicios públicos y mejora de la relación con los vecinos.
Desarrollo y plazos de ejecución
La empresa adjudicataria será la encargada de diseñar y poner en marcha la aplicación, que deberá estar operativa en un plazo máximo de tres meses. El contrato, formalizado este mes de enero de 2026, asciende a 10.950,50 euros, una cantidad que incluye tanto el desarrollo de la app como su mantenimiento durante los próximos dos años.
Funcionalidades de la plataforma
La nueva aplicación incorporará un sistema de avisos de incidencias que permitirá realizar un seguimiento del estado de cada comunicación y recibir respuesta directa por parte del Ayuntamiento. Además, la plataforma ofrecerá otros servicios complementarios como anuncios municipales, alertas, noticias locales, teléfonos de interés e información útil para el día a día de los vecinos.
Comunicación más cercana
Con este proyecto, el consistorio santapolero refuerza su apuesta por una administración más digital, orientada a ofrecer canales de comunicación más ágiles y cercanos con la ciudadanía. La futura app municipal se concibe como una herramienta práctica para mejorar la gestión del espacio público y fomentar una participación activa de los vecinos en el mantenimiento y cuidado de la ciudad.
