Acord exige la dimisión de la concejala de Servicios Sociales de Crevillent por la gestión con el incendio mortal

Acord per Guanyar reclamará en el próximo pleno la dimisión de la concejala de Servicios Sociales y Sanidad de Crevillent, María Jesús Alfonso Egea, tras considerar “claramente insuficiente” la actuación del Ayuntamiento antes y después del incendio ocurrido a finales del pasado mes de diciembre y que se saldó con la vida de una joven de 25 años.

Según denunció este jueves la formación en un comunicado, la situación de riesgo y conflicto en la comunidad de vecinos afectada era conocida por la Administración local desde hacía meses, amparándose en informaciones publicadas en los medios de comunicación y la documentación analizada en comisiones extraordinarias.

Pese a ello, el grupo sostiene que no se adoptaron las medidas necesarias para prevenir la tragedia cuando el incendio provocado en un inmueble de la plaza Al-Shafra obligó a desalojar a los vecinos y generó una importante alarma social en el municipio alfombrero. Por todo ello, elevarán una moción exigiendo el cese de la edil de Vox y que el Ayuntamiento de Crevillent realice una disculpa pública “clara y expresa” dirigida tanto a las familias afectadas como al conjunto de la ciudadanía porque entienden que el alcance de los hechos y sus trágicas consecuencias evidencian una "gestión política incompetente”.

Falta de coordinación

La formación denuncia una “grave descoordinación” entre los distintos departamentos municipales y exponen que los miembros del propio equipo de gobierno de PP y Vox realizaron declaraciones contradictorias. En este sentido, recuerdan que la alcaldesa, Lourdes Aznar, reconoció públicamente haber tenido conocimiento directo de esa falta de coordinación antes del suceso.

La alcaldesa de Crevillent convocó día de luto oficial en la villa / Áxel Álvarez

El comunicado apunta directamente a la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad, al considerar que no ejerció su función de coordinación interna ni trabajó de forma conjunta con el resto de áreas implicadas. “Esta inacción política contribuyó decisivamente a la ausencia de una respuesta integral y preventiva por parte del Ayuntamiento”, afirma el grupo, que considera que no se hizo todo lo posible para proteger a los vecinos y apoyar a las familias afectadas.

Papel de la concejala

La formación municipal sostiene que en el último pleno quedaron en evidencia “inconsistencias” en las explicaciones ofrecidas por la responsable del área, así como el reconocimiento de actuaciones irregulares que correspondían a técnicos municipales.

Noticias relacionadas

Además, critican la gestión posterior al incendio, que califican de “inapropiada”, y consideran que refleja una forma de actuar deficiente en un ámbito especialmente sensible. Acord per Guanyar subraya que, más allá de las posibles responsabilidades técnicas, es necesario asumir responsabilidades políticas por no haber actuado a tiempo.