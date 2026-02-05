Acord exige la dimisión de la concejala de Servicios Sociales de Crevillent por la gestión con el incendio mortal
La formación asegura que no se tomaron las medidas necesarias para prevenir la tragedia que se saldó con la vida de una joven de 25 años y pedirá al pleno que el Ayuntamiento se disculpe
Acord per Guanyar reclamará en el próximo pleno la dimisión de la concejala de Servicios Sociales y Sanidad de Crevillent, María Jesús Alfonso Egea, tras considerar “claramente insuficiente” la actuación del Ayuntamiento antes y después del incendio ocurrido a finales del pasado mes de diciembre y que se saldó con la vida de una joven de 25 años.
Según denunció este jueves la formación en un comunicado, la situación de riesgo y conflicto en la comunidad de vecinos afectada era conocida por la Administración local desde hacía meses, amparándose en informaciones publicadas en los medios de comunicación y la documentación analizada en comisiones extraordinarias.
Pese a ello, el grupo sostiene que no se adoptaron las medidas necesarias para prevenir la tragedia cuando el incendio provocado en un inmueble de la plaza Al-Shafra obligó a desalojar a los vecinos y generó una importante alarma social en el municipio alfombrero. Por todo ello, elevarán una moción exigiendo el cese de la edil de Vox y que el Ayuntamiento de Crevillent realice una disculpa pública “clara y expresa” dirigida tanto a las familias afectadas como al conjunto de la ciudadanía porque entienden que el alcance de los hechos y sus trágicas consecuencias evidencian una "gestión política incompetente”.
Falta de coordinación
La formación denuncia una “grave descoordinación” entre los distintos departamentos municipales y exponen que los miembros del propio equipo de gobierno de PP y Vox realizaron declaraciones contradictorias. En este sentido, recuerdan que la alcaldesa, Lourdes Aznar, reconoció públicamente haber tenido conocimiento directo de esa falta de coordinación antes del suceso.
El comunicado apunta directamente a la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad, al considerar que no ejerció su función de coordinación interna ni trabajó de forma conjunta con el resto de áreas implicadas. “Esta inacción política contribuyó decisivamente a la ausencia de una respuesta integral y preventiva por parte del Ayuntamiento”, afirma el grupo, que considera que no se hizo todo lo posible para proteger a los vecinos y apoyar a las familias afectadas.
Papel de la concejala
La formación municipal sostiene que en el último pleno quedaron en evidencia “inconsistencias” en las explicaciones ofrecidas por la responsable del área, así como el reconocimiento de actuaciones irregulares que correspondían a técnicos municipales.
Además, critican la gestión posterior al incendio, que califican de “inapropiada”, y consideran que refleja una forma de actuar deficiente en un ámbito especialmente sensible. Acord per Guanyar subraya que, más allá de las posibles responsabilidades técnicas, es necesario asumir responsabilidades políticas por no haber actuado a tiempo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El bipartito de PP y Vox abre la puerta a la instalación de una incineradora de residuos en Elche
- Arenales del Sol en Elche clama contra la urbanización de su avenida principal: vecinos y comercios exigen recuperar el doble sentido
- Santa Pola implanta parkings públicos inteligentes que miden la ocupación con sensores
- Las máquinas entran a San Antón, en Elche, por uno de los cuatro derribos con la vista en verano para el bloque 8
- Detenidos tras cambiar las cerraduras para echar a dos inquilinos que tenían alquiladas habitaciones en Elche
- Desalojan de madrugada un hostal de El Altet, en Elche, por un incendio
- El particular Día de la Marmota en el Camp d’Elx: esto es lo que predicen los almendros sobre el invierno con el dicho de “si la Candelaria flora…”
- De cafetería con vistas a la Nit de l'Albà a biblioteca y museo: así serán Las Clarisas en Elche