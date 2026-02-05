Elche acoge las primeras jornadas municipales dedicadas al pueblo gitano

El Ayuntamiento de Elche celebrará el próximo 25 de febrero las I Jornadas sobre el Pueblo Gitano, un encuentro impulsado desde la concejalía de Acción Social y Cooperación junto a las entidades que integran la Mesa Local del Pueblo Gitano, con el objetivo de analizar, visibilizar y combatir las distintas formas de discriminación que afectan a esta comunidad en el municipio. La cita tendrá lugar en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx y contará con entrada gratuita, con inscripción previa ya abierta (https://forms.office.com/e/gMMJ4JSaMJ?origin=lprLink).

La iniciativa se enmarca en una apuesta municipal por la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la inclusión social, y está dirigida tanto a profesionales como a estudiantes y ciudadanía interesada en estas materias.

Expertos y referentes para combatir el antigitanismo

La concejala de Acción Social y Cooperación, Celia Lastra, ha explicado que está previsto que “las jornadas reúnan a expertos del ámbito jurídico, académico, institucional y social para reflexionar sobre los desafíos y estrategias en la lucha contra el antigitanismo y los delitos de odio”. Según ha señalado la edil, el enfoque del encuentro pretende combinar el análisis teórico con experiencias reales que permitan avanzar en políticas públicas más eficaces.

Las jornadas se desarrollarán en horario de mañana y tarde, de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas, y se estructurarán en dos bloques diferenciados, pensados para abordar distintas dimensiones de la realidad gitana desde una perspectiva integral.

Cartel de las I Jornadas del Pueblo Gitano / INFORMACIÓN

Mujer gitana, educación y marco legislativo

El primer bloque contará con dos ponentes destacados que abordarán el antigitanismo y el papel de la mujer gitana, reivindicando la lucha por los derechos fundamentales desde un enfoque legislativo e histórico. Por la tarde, el programa continuará con una mesa redonda centrada en la situación actual del ámbito educativo, las iniciativas existentes y los principales retos de futuro.

En este espacio participarán referentes del pueblo gitano con éxito escolar, junto con profesorado de Secundaria y del área de Diversidad de la Universidad Miguel Hernández, con el objetivo de ofrecer una visión plural sobre la realidad educativa y las oportunidades de mejora.

Exposición conmemorativa y participación ciudadana

“Las I Jornadas sobre el Pueblo Gitano pretenden consolidarse como un espacio de encuentro, sensibilización y compromiso social, impulsando la cooperación entre administraciones públicas, universidades y organizaciones”, ha destacado Lastra. Además del programa de ponencias y debates, durante toda la jornada se podrá visitar una exposición conmemorativa sobre los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica, instalada en el propio Centro de Congresos.

La asistencia es gratuita y la inscripción permanecerá abierta hasta el 23 de febrero a través del siguiente enlace: https://forms.office.com/e/gMMJ4JSaMJ?origin=lprLink

Por último, la concejala ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, destacando que se trata de unas jornadas donde “fomentamos la cultura gitana y avanzamos hacia una sociedad más inclusiva”.