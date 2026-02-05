Elche indemnizará a la concesionaria de cuatro parkings con más tiempo de contrato por los perjuicios del covid

Más tiempo de concesión para Saba Aparcamientos, la empresa que gestiona los principales parkings del centro de Elche y el de la calle Diagonal, como compensación por los perjuicios que sufrió en el año 2020, durante los meses más duros de la pandemia de covid, con el confinamiento. Eso es lo que acordó este jueves la junta de gobierno local, después de que la firma pidiera la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en octubre de 2023, ya con PP y Vox en el Ejecutivo municipal. Con ello, el bipartito de PP y Vox quiere compensar el pago de los 269.395 euros que debía pagar en concepto de indemnización, por las restricciones de movilidad que se impusieron durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, y los efectos que eso tuvo en las instalaciones de Traspalacio, la avenida del País Valenciano y Porta de la Morera, en el casco histórico, así como en las de la calle Diagonal, en Carrús.

Acceso a uno de los aparcamientos afectados por la sentencia del TSJ / Antonio Amorós

Las cantidades

La portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, explicó que, “en época de covid, el Gobierno español aprobó un decreto para que todas las administraciones pudieran indemnizar a las concesionarias por el desequilibrio económico que pudo provocar la pandemia en el caso de los parkings, y la empresa, por tanto, solicitó esa compensación debido a la pérdida de ingresos que había padecido”. Sin embargo, dijo Mora, “en una junta de gobierno del año 2021 se desestimó, por determinadas formalidades que no cumplía la petición de la empresa, la indemnización que venía por Real Decreto”. Ante ello, continuó, la empresa recurrió y, finalmente, el TSJ le dio la razón a través de dos sentencias, para las que la firma ha pedido la ejecución. Por un lado, un fallo alude a los aparcamientos de Traspalacio, la avenida del País Valenciano y Diagonal, por los que la Administración local debe abonar 94.668 euros; mientras que el otro se refiere a Porta de la Morera, por el que se adeudan 174.727 euros, incluidos en ambos casos los intereses de demora que, en el primer supuesto, ascienden a 8.668 euros, mientras que en el del Centro de Congresos se sitúan en 19.237 euros.

Aparcamiento de Traspalacio, de la concesionaria Saba. / Antonio Amorós

Reuniones

No obstante, la portavoz incidió en que “este gobierno ha mantenido diferentes reuniones con la empresa para ver de qué manera podíamos llegar a ese acuerdo y lo que se ha hecho finalmente es sustituir el abono de esas cantidades por el aumento de la concesión”. Con ello, para Traspalacio, la avenida del País Valenciano y Diagonal, que se hicieron con un contrato por 50 años entre 2002 y 2004, se ganan 14 meses; y, para Porta de la Morera, con una concesión de 75 años desde 2001, se suman 57 meses y 12 días.

Inma Mora, portavoz de la junta de gobierno, en una foto de archivo. / INFORMACIÓN

Desde 2001

Fue en marzo de 2021 cuando la junta de gobierno local -entonces con el Ejecutivo de PSOE y Compromís- denegó la compensación, algo que se ratificó tras un recurso de reposición en diciembre de ese mismo año. Ante ello, la empresa acudió a los tribunales. Ahora bien, en primera instancia, el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Elche desestimó los dos recursos contencioso-administrativos, y declaró ajustada a derecho la actuación del Ayuntamiento de Elche. Con estos puntos de partida, la concesionaria recurrió en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, que en octubre de 2023 -ya con PP y Vox en el equipo de gobierno- estimó parcialmente las pretensiones de la firma de nuevo a través de dos sentencias.

Sin compensación de junio a agosto

El TSJ lo que sí descartó es tener que indemnizar, como solicitaba Saba, por los efectos de la pandemia y las medidas restrictivas durante los meses de junio, julio y agosto de 2020, cuando la alerta sanitaria aún estaban en vigor, pero se habían rebajado las limitaciones. De hecho, para Traspalacio, la avenida del País Valenciano y Diagonal, la mercantil pedía una compensación de 127.000 euros para cubrir los perjuicios que se habían ocasionado entre marzo y agosto, frente a lo que alegaba el Ayuntamiento en marzo de 2021. La Administración local, en este sentido, se escudaba en que no había razón para subsanar el equilibrio contractual, porque “los perjuicios derivados de las restricciones de movilidad existentes a partir de la eclosión del virus del covid-19 quedan situados dentro del ámbito del riesgo operacional del contratista”, a lo que añadía que las instalaciones habían permanecido abiertas durante el estado de alarma. La sala, en cualquier caso, en su fallo de octubre de 2023, estima solo parcialmente el recurso, en el sentido de que considera que la indemnización sólo debe ser por los meses de marzo, abril y mayo de 2020, tal y como hace en el caso del aparcamiento de Porta de la Morera, aunque, en ese caso, la sala no alude a la cantidad que pedía en primera instancia la mercantil, solo apunta a la compensación, que se fija en 155.490 euros, a lo que suma intereses a contar desde el 15 de febrero de 2022.